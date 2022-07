¿Por qué Alejandro Sanz ya no tiene el corazón partío?

Hace casi 25 años desde que Alejandro Sanz nos conquistó con "Corazón partío", una canción que ha pasado a la historia del pop español. La compuso pensando en Camela, como aseguró en En la tuya o en la mía, y formaba parte de su disco Más, al que han seguido otros muchos álbumes y éxitos. El cantante comparte su vida con la artista Rachel Valdés, pero son otras cuatro personas las que tienen conquistado el 'corazón partío' de Alejandro Sanz. ¿Sus nombres? Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

Son su "historia más bonita y divertida"

Así se llaman los cuatro hijos del intérprete de "No es lo mismo", quien les ha dedicado su último post de Instagram. "Mi corazón partío acaba de reunir sus cuatro mitades", escribe Alejandro Sanz, un comentario que acompaña a una bonita fotografía familiar. En el selfie, sentados en un sofá, posan muy sonrientes Manuela, Alexander, Dylan y Alma junto a su padre. "En Familia ;)" señala como ubicación.

Alejandro Sanz quiere mucho a sus hijos, de quienes no para de presumir en Instagram. Entre estas ocasiones, por ejemplo, el último día del padre. "Dicen que no hay definición perfecta de felicidad. Yo lo tengo claro: mis hijos. Ellxs son la historia más bonita y divertida que he escrito en mi vida. Soy un padre orgulloso e impaciente por leer todos los capítulos que nos quedan por vivir. Hoy me felicitan, pero yo les celebro cada día. Os amo", decía entonces, incluyendo en la publicación distintas imágenes de sus hijos y junto a sus hijos.

La mayor de la familia es Manuela. Alejandro Sanz y la actriz y modelo mexicana Jaydy Michel se casaron en 1998 y pusieron fin a su matrimonio en 2005, con una hija en común. Manuela tiene 20 años y pronto, el 28 de julio, cumplirá los 21. Le sigue en edad Alexander, nacido en 2002 y fruto de su relación con la diseñadora Valeria Rivera, mientras seguía casado con Jaydy Michel.

Alejandro Sanz reveló esta paternidad años más tarde, en 2006. Por otra parte, de su relación con Raquel Perera nacieron los dos pequeños, Dylan y Alma. La actriz Candela Peña lo tiene claro: "Son todos su poquito de replicantes tuyos", señala en la fotografía que ahora comparte el músico.