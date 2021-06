Un tema frecuente en la agenda de Corazón es el destape de hijos cuyos padres son famosos y permanecían escondidos bajo las piedras. Por motivos varios, los progenitores deciden no reconocerlos como suyos, o sí, pero no públicamente. Esta falta de cariño y atención paternofilial hace que la relación entre el adulto y los descendientes sea fría o nula. Sin embargo, y por fortuna, algunos han conseguido hacer las paces. El último ha sido Carlos Baute, aunque la lista es larga y con rostros muy conocidos, como nos cuentan en el programa Corazón, de La 1.

Baute no es el primero en sacar a relucir un hijo escondido bajo las mantas y en hacer las paces. En 2006, Alejandro Sanz nos sorprendía al desvelar la existencia de su hasta entonces hijo secreto. Había nacido fruto de su relación con Valeria Rivera , cuando él aún estaba unido a Jaydy Michel, con quien tuvo a su hija mayor Manuela . Años más tarde, nacerían los dos hijos que tuvo con Raquel Perera. En aquel entonces, s us asistentes amenazaron con sacarlo a la luz y, ante esa extorsión, Alejandro s e anticipó . En 2019 presentaba orgulloso a su hijo Alexander , que también es músico.

Luis Miguel, conoció a su primogénita cuando tenía 4 años

A la lista de reconciliados se encuentra Luis Miguel, el cantante no conoció a su primogénita Michelle Salas hasta que esta tuvo 4 años. Cuando nació, él tenía 19 y no fue hasta 2007 cuando el sol de México decidió reconocerla legalmente. La relación entre padre e hija no ha dejado de sufrir altibajos. Con sus otros dos hijos, fruto de su matrimonio con Aracely Arámbula, tampoco tendría mucho trato. El artista confiesa que no le gusta abrirse demasiado respecto a su vida personal, así que poco más se puede rascar.