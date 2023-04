Ha llegado el momento. Ahora tocar volar como solo ella sabe hasta lo más alto en Liverpool. Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, se ha despedido de todos sus pichones. La ganadora del Benidorm Fest 2023 ha querido regalarles otro momento único en el concierto de despedida que se ha celebrado en los Cines Callao de Madrid. Sola ante el peligro, la escenógrafa ha interpretado su nana lorquiana con la que homenajea a su yaya Carmen, "Eaea", acompañana de la base electrónica a la que nos tiene acostumbrada. Ella mandó toda su energía en forma de flecha a todos los asistantes al evento madrileño. Además, el público no ha dudado en realizar el movimiento característico de manos de la ilicitana y corear con ella el estribillo de la propuesta que defenderá el próximo 13 de mayo en el M&S Bank Arena.

No fue la única actuación mágica que regaló a los asistentes. Blanca Paloma, al inicio del evento, ha cantado su nuevo single, "Plumas de Nácar" el tema étnico que estará disponible en las plataformas digitales el viernes 28 de abril a las 00.00 horas. Justamente a principios de esta semana, la abanderada española publicó en sus redes sociales que lanzaría al mercado musical la otra propuesta que envió para participar por segunda vez en el certamen alicantino.

03.31 min Eurovisión 2023 - Blanca Paloma canta 'Plumas de nácar' en el concierto de su despedida

Además si nos trasladamos a julio del 2022, la ilicitana la cantó en la presentanción de la segunda edición Benidorm Fest. "Fue la primera canción que escribí, con la que me sinceré. Justo en la habitación de la música de mi casa escribí esta letrilla. Habla de la mujer que quiero ser". Como curiosidad, el tema fue grabado en la habitación de Ámsterdam cuando fue a la preparty neerlandesa. Blanca ha comentado que tuvo que insonorizar el cuarto con varias almohadas.

"Todo el cariño que me estáis dando me lo llevo a Liverpool, y más allá. Muchas gracias, me llevo conmigo todo vuestro calor", ha querido agradecer nada más empezar su concierto de despedida la ilicitana a todos los asistentes a los cines madrileños y a los fans que la estaban viendo en la plataforma de video bajo demanda.

"Estoy viviendo un deja vu pero en la piel de otra persona", le ha comentado la intérprete de "SloMo". "No te hace falta ningún consejo, eres una mujer enorme de los pies a la cabeza. Eres una artistaza. Tienes el talento, tienes el tesón, tienes el foco... súbete ahí, haz lo que sabes hacer y enamora a todo el mundo".", ha añadido. La hispanocubana ha contado una anécdota que surgió entre ambas en la primera edición del certamen alicantino. "Vimos a Blanca comiendo sola, y mi equipo y yo no dudamos en decirle que se uniera a nosotros". Además, Chanel ha anunciado que el viernes 28, como la abanderada de España, que saldrá a la luz "Clavadito", el tema que estrena junto a Abraham Mateo.

Última parada antes de Liverpool: Tenerife Un día después de esta despedida de sus pichones en Madrid, Blanca Paloma viajará hasta Tenerife para deleitarnos con "Eaea". La ilicitana acudirá a la Gala Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo, el viernes 28 de abril. Esta será la última parada antes de poner rumbo a Liverpool. Después de levantar el micrófono de bronce en el Benidorm Fest 2023, la de Elche comenzó una gira europea para promocionar la propuesta que defenderá en el certamen eurovisivo. La escenógrafa pasó por diferentes ciudades europeas como Lisboa, Tel Aviv, Ámsterdam y Londres, además de las actuaciones en las PreParties de Madrid y Barcelona. Blanca Paloma: "Si 'Eaea' gana Eurovisión es porque tiene algo universal, que conecta con la emoción" DANIEL BORREGO ESCOT Su nana lorquiana enamoró e hipnotizó a todo aquel que la vivió en directo. Hace unas semanas, la artista comentó asombrada a un equipo de RTVE, que se desplazó con ella a la capital nerlandesa, la acogida de su tema: "Estoy asombrada con cómo han acogido la canción en Europa y cómo han conectado con el lenguaje universal de la música a través de las emociones". Durante las 7 actuaciones que realizó en el Eaea Tour, la intérprete demostró su versatilidad con diferentes versiones de su propuesta. Su objetivo primordial era sorprender a los espectadores y mantener la esencia de la canción que defendió en la ciudad alicantina. "Ha sido una aventura poder sacar la canción de la zona de confort. Hacerla en acústico, hacerla en diferentes versiones, me lo he pasado pipa", añadió.