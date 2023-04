Comienza la cuenta atrás para Eurovisión. En menos de dos semanas, Blanca Paloma viajará a Liverpool para intentar alzarse con el micrófono de cristal. Sin embargo, antes de embarcarse en su mayor viaje profesional, la ilicitana hace un parón en su agenda eurovisiva para presentar su nuevo single. “Este 28 de abril a las 0:00 horas publicaremos el siguiente single de Blanca Paloma titulado “Plumas de nácar”, ha revelado José Pablo Polo y Blanca Paloma en exclusiva en Radio Nacional.

¿Cómo ha vivido Blanca Paloma esta gran acogida? “Que la gente, aún sin conocer el idioma, conecte con la canción me parece lo más mágico de todo. Quizás con los gestos , con la mirada y con la emoción de la voz . La gente conecta con una historia de invocación, de trance y de empoderamiento. Yo creo que en esta puesta en escena muestro ese viaje de lugares más íntimos, más corales y más empoderados. Y eso es muy universal”, ha indicado.

El pasado mes de febrero la artista se hizo con su pasaporte a Liverpool tras ganar la segunda edición del Benidorm Fest. La arquera con su “ Eaea ”, “un tema muy personal”, conquistó el corazón del público español. “Es la primera vez que lanzo un tema flamenco . Pero, que también tiene matices de del folclore , de la música electrónica . La verdad es que ha tenido muy buena acogida. Pero, podía no haber funcionado”, ha expresado.

En palabras de la ilicitana, “Ella siempre llevaba un mantoncillo rojo en el pecho. Y esos flecos que le colgaban son la alusión que hay en la escenografía. Es como si yo me viera envuelta en ese abrazo de mi abuela. Es súper emocionante”.

Blanca Paloma se encuentra en el Top 5 en las apuestas

A pocas semanas de que dé comienzo la 67º edición del Festival de la Canción, la ilicitana se encuentra como una de las favoritas para alzarse con el micrófono de cristal. Sin embargo, Blanca Paloma asegura que estas posiciones no son determinantes y cree que todo se va a decidir en Liverpool. “No hay nada hecho todavía. Y, ¿sabes qué pasa? Que quede como que de la candidatura me siento agradecida de haber llegado hasta aquí y de haber encontrado al equipo con el que quiero llegar hasta aquí y más allá”.