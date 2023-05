"¿Quién demonios es Edgar?", es la pregunta que no paran de repetir en su actuación de Eurovisión 2023 las representantes austriacas Teya & Salena. Se trata de una referencia al escritor y poeta Edgar Allan Poe, uno de los autores de fantasía más macabros y oscuros de la historia de la literatura. El genio del terror es el protagonista de "Who the Hell is Edgar?", la pegadiza canción con la que intentarán ganar el festival y devolver el micrófono de cristal a su país nueve años después de la victoria de Conchita Wurst.

Con la posesión del espíritu del novelista como premisa y bajo una apariencia en principio burlona, el tema esconde en realidad un mensaje reivindicativo, crítico hacia la industria de la música. Todo surgió de forma improvisada. "Ronnie, nuestro productor en la sesión, se dio la vuelta y dijo: '¿Quién diablos es Edgar?'. Como si realmente no lo supiera", explicaba Teya en una entrevista con Eurovisión RTVE. Así fue como incluyeron la frase, que al final acabó convirtiéndose en el título de la canción, y el resto fue tomando forma: el estribillo en el que repiten el apellido del novelista, el coro de iglesia… Fue todo un éxito.

El nombre de Edgar Allan Poe, que había surgido por casualidad, acabó cobrando significado. "Who The Hell is Edgar?" tiene un mensaje muy potente acerca de la posición del artista en la industria de la música, una opinión que encuentra su reflejo en el escritor de terror, autor de El cuervo, La caída de la casa Usher o Los crímenes de la calle Morgue, entre otras obras. "Cuando estábamos investigando más, descubrimos que Edgar Allan Poe es básicamente el epítome de un artista en apuros. Fue el primer escritor en vivir solo de la escritura y tuvo una vida financieramente muy difícil por ello", cuenta Teya. Según Salena, ellas se ven bastante reflejadas.

Ya, pero... ¿quién diablos es Edgar Allan Poe? Considerado uno de los nombres más importante de la literatura estadounidense de todos los tiempos, Allan Poe es uno de los padres de la literatura fantástica. Autor de relatos como El corazón delator o El demonio de la perversidad, nadie ha narrado la muerte como él. Fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Creador de figuras literarias que siguen vigentes en nuestros días, han tenido una enorme influencia en obras posteriores, escritores, cineastas y músicos de todo el mundo. Sus textos son luminosamente oscuros. Transitar en su lectura es fascinante. Hay algo de magia, algo macabro, mucho de augurios. El lenguaje popular se mezcla de forma sutil con lo poético de su voz narrativa. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y, a través de esta, en el surrealismo, pero su impronta llega mucho más lejos: son deudores suyos toda la literatura de fantasmas victoriana​ y, en mayor o menor medida, autores tan dispares e importantes como Charles Baudelaire, Fedor Dostoyevski, William Faulkner o Franz Kafka. Edgar Allan Poe, el genio inmortal del terror