Avanza la semana eurovisiva y crecen la emoción y los nervios según se acerca la gran final del sábado 14. Tras la primera semifinal de este martes, de la que salieron los 10 primeros semifinalistas y que siguieron más de 1,2 millones de espectadores (9,2%) en La 1, mañana jueves veremos al resto de países candidatos, en una competición en la que también votan España, Alemania y Reino Unido. Además, los espectadores podrán ver un minuto de la actuación de Chanel.

Un total de 18 países buscarán las diez plazas que faltan para la final. Entre ellos, uno de los favoritos, Suecia, con Cornelia Jakobs; el australiano Sheldon Riley; el polaco Ochman; o Stefan, de Estonia.

El rock de Finlandia, con el grupo de The Rasmus y ‘Jezebel’ será el encargado de abrir las actuaciones. A continuación, Israel, Michael Ben David, con ‘I.M’; Serbia, Konstrakta, con ‘In Corpore Sano’; Azerbaiyán, Nadir Rustamli, con ‘Fade To Black’; Georgia, Circus Mircus, con ‘Lock Me In’; Malta, Emma Muscat, con ‘I Am What I Am’; San Marino, Achille Lauro, con ‘Stripper’; Australia, Sheldon Riley, con ‘Not The Same’; Chipre, Andromache, con ‘Ela’; Irlanda, Brooke, con That’s Rich’; Macedonia del Norte, Andrea, con ‘Circles’; Estonia, Stefan, con Hope’; Rumanía, WRS, con ‘Llámame’; Polonia, Ochman, con ‘River’; Montenegro, Vladana, con ‘Breathe’; Bélgica, Jérémie Makiese, con ‘Miss You’; Suecia: Cornelia Jakobs, con ‘Hold Me Closer’; y cerrarán, por República Checa, la banda de electro-pop We Are Domi, con ‘Lights Off’.

Solo diez países conseguirán su pase para el 14 de mayo. Se sumarán a Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos, clasificadas en la primera semifinal, y al Big Five, formado por España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

La segunda semifinal, que podrá seguirse de nuevo en La 1, RTVE Play y TVE Internacional, contará con la narración y comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela.

Además, esta segunda gran cita eurovisiva dará a los espectadores de toda Europa la oportunidad de ver un minuto de las actuaciones de España, Alemania (Malik Harris) y Reino Unido (Sam Ryder), por lo que podremos ver sobre el escenario a Chanel y su ‘SloMo’. La representante española participa en el ensayo general de este miércoles y un minuto de su actuación podrá verse este jueves.