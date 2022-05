John Travolta, el rey de la pista: de 'Fiebre de sábado noche' a su baile con Lady Di

La música disco quemaba las pistas de baile cuando John Travolta se enfundó en unos apretados pantalones campana para convertirse en el sensacional Tony Manero, un hombre que sedujo al público a golpe de cadera y ofreció uno de los bailes más icónicos del cine en Fiebre del sábado noche (1977). Coincidiendo con su emisión, esta noche, en Días de Cine Clásico de La 2, repasamos los menos más espectaculares, dentro y fuera de la gran pantalla, del actor de títulos tan célebres como Grease y Pulp Fiction.

Los Bee Gees ya eran todo un símbolo de baile en el mundo entero, pero que Travolta se rindiese, como lo hizo, al ritmo de su mítico tema You Should be Dancing en Fiebre del sábado noche hizo que la canción y la banda explotase en las listas de éxitos. En la película, sus pies flotaban con una gracia sensual, divertida y provocadora hicieron brillar como nunca el suelo del mítico club neoyorkino Odyssey 2001.

Y llego… ¡Pulp Fiction!

Por aquel entonces, Travolta parecía haber quemado todas sus naves con papeles venidos a menos que lastraban su carrera profesional y una serie de tragedias que habían atravesado su vida personal. Pero entonces llego Quentin Tarantino con Vincent Vega, el papel que le devolvería a la gran pantalla y dignificaría su carrera. Le acompañaba una sensual y alocada Uma Thruman y una banda sonora exquisita a la que Travolta puso ritmo con Chuck Berry sonando de fondo y uno de los pasos de baile más veces repetidos en el mundo.

John Travolta en 'Pulp Fiction' (1994)

Un baile para la historia Aunque sin duda, uno de los bailes más cruciales en la vida de Travolta ocurrió fuera de las cámaras (de cine). Era noviembre de 1985 y el actor fue invitado, junto a otros rostros conocidos, a una cena de honor en la Casa Blanca ofrecida por el entonces presidente, Ronald Reagan y su esposa Nancy. Tras la cena, debía comenzaba el baile con el que se cerraba la celebración, pero alguien debía abrirlo.

Lady Di, la invitada más destacada de la noche (que acudía su marido) sería la encargada de tal honor. De acuerdo con varias versiones, fue Nancy Reagan la que le dijo al actor que invitara a bailar a la princesa. Pero según escribió aquel año el Washington Post, fue la Princesa, de 24 años, quien le pidió a la primera dama que invitara al artista a la cena. Por lo que a ella se le atribuye el mágico de aquel encuentro.

John Travolta y Lady Di en la Casa Blanca, el 9 de noviembre de 1985 Shutterstock

En el documental Diana: In her own words (2017), Travolta rememoró aquel instante muy emocionado: "Mi corazón comienza a acelerarse, ya sabes, y toco a [Diana] en el hombro y ella se da la vuelta y me mira, y ella tenía ese tipo de tímido hundimiento [de la barbilla] que tenía, y miró hacia arriba yo, y dije: '¿Le importaría bailar conmigo?". La princesa aceptó y Travolta registró aquello en su "memoria como un momento mágico muy especial" que inmortalizó el exfotógrafo oficial de la Casa Blanca, Pete Souza, pasando así a formar parte de la historia de la realeza, de Hollywood y del los mejores bailes del rey de la pista.