Cuando creíamos que ya no podíamos llorar más, llega Anatomía de Grey y nos obliga a echar mano del segundo paquete de clinex, el de la mesita de noche que solo guardamos "por si acaso". Parece mentira que, despúes de más de 300 capítulos, aún nos sorprenda, pero lo cierto es que el listón está demasiado alto. La temporada 17 de la serie dramática por excelencia llega pisando fuerte. Si todavía no la has visto, será mejor que no sigas leyendo y te pongas manos a la obra, porque ¡no te vas a arrepentir! Y este es el único 'spoiler' del que vas a agradecer enterarte.

La ficción vuelve a recuperar a uno de sus personajes más queridos. Se trata de Lexie Grey, una de las hermanas de la protagonista. La cadena ha publicado un avance del reencuentro que nos ha dejado con ganas de más.

La actriz Chyler Leigh dio vida a Lexie durante seis temporadas. Su historia de amor con Mark Sloan, también conocido como el 'doctor caliente', es una de las más recordadas por los fans de Anatomía de Grey. Su trágica muerte al final de la octava temporada nos dejó con el corazón hecho añicos, pero ahora por fin vamos a volver a verla de nuevo en nuestras pantallas.

Temporada 17, una de las más lacrimógenas La temporada 17 está siendo una de las más emotivas. El drama médico ha sabido reflejar a la perfección la crisis sanitaria mundial derivada de la pandemia del coronavirus. Anatomía de Grey se ha propuesto descubrirnos cómo vive el personal del hospital de puertas hacia dentro. La dureza con la que ha conseguido plasmar la realidad ha hecho que derramemos alguna lágrima de más. Teniendo en cuenta el trágrico historial de la ficción, cualquier personaje puede estar en peligro. Meredith Grey ingresada en el hospital junto a Miranda Bailey A falta de algunos capítulos, aún no sabremos si está acabará siendo la temporada más lacrimógena, pero de lo que sí estamos seguros es que será la más nostálgica. Los guionistas han aprovechado el estado de enajenación mental de Meredith Grey tras dar positivo en covid para traer de vuelta a los personajes más míticos de la ficción que, uno a uno, hemos ido despidiendo y a los que todavía echamos de menos. George O'Malley, uno de los mejores amigos de la protagonista, ha sido uno de los rostros que hemos vuelto a ver en uno de los últimos capítulos emitidos. Aunque, sin ninguna duda, el reencuentro que se lleva la palma ha sido el de Dereck Sheperd. Ellen Pompeo y Patrick Dempsey en el rodaje de 'Anatomía de Grey' El gran amor de la vida de Meredith volvió, justo cuando menos los esperábamos y cuando la protagonista más lo necesitaba. La pareja de cirujanos era una de las más queridas y ni siquiera la muerte ha sido capaz de separarlos. La realidad es que todavía no hemos superado su marcha. La pregunta es, ¿alguna vez lo haremos? Ahora los fans piden a gritos la vuelta del personaje más carismático de la serie, Cristina Yang. La mejor amiga de Meredith consiguió salvarse de la guadaña de Shonda Rhimes y, milagrosamente, aún sigue viva. Lejos, en un hospital de Suiza, pero viva, que es lo importante. ¿Volveremos a verlas juntas? ¡Soñar es gratis! Cristina Yang y Meredith Grey en 'Anatomía de Grey'

¡Vuelve April Kepner! Otra de las sorpresas que nos depara Anatomía de Grey es el regreso de April Kepner. Despedimos a la actriz Sarah Andrew en la temporada 14, la que puso punto y final a su historia en la ficción con Jackson Avery, personaje al que da vida el actor Jesse Williams. Él compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales el esperado reencuentro. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de jesse Williams (@ijessewilliams)“ “ ¿Cuál será el motivo de su vuelta? ¿Volverán a darse una oportunidad? Para despejar todas estas incógnitas, tendremos que esperar a los próximos capítulos.