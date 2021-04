(Sintonía de cabecera)

(Máquina de escribir)

(Máquina de escribir)

(Máquina de escribir)

(Algarabía)

(Golpe contundente)

¡Joder!

¡Pero déjalo ya, chico, que te está reventando!

¡A los riñones, coño! (MUJER) Venga, arriba.

¿Bien? Mírame a los ojos.

(Golpe contundente / Mujer jadea)

(Algarabía)

¡Dale un "uppercut"!

(Golpe contundente / Mujer jadea)

(Algarabía)

(MUJER) ¡Ay!

(Algarabía)

¡Me duele hasta a mí, de verdad! Ya sabes cómo es de cazurro.

(HOMBRE JADEA) (MUJER GIME DOLORIDA)

(Golpe contundente)

(Algarabía)

(MUJER GIME SOFOCADA)

(Algarabía)

-Jesús, una llamada.

Me da que hay difunto por medio. Me voy al tajo.

¿Sí?

¿Dónde?

Voy para allá.

(Golpe contundente)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco,

seis, siete, ocho, nueve...

(Aplausos)

Venga, lo mío, que ya está anotado. 300 duros.

Recuerdos a tu santa. De tu parte.

(Música de suspense)

Hola, chicos.

Coño, Jesús, no te esperaba.

Una chica muerta en un abrevadero.

¿Ese va a ser el titular? Los he leído mejores.

¿Quién dio el aviso? Un pastor.

(Clic de cámara)

(PRONUNCIADO A LA ESPAÑOLA) "Kerry Love".

(Música de suspense)

Ese titular tampoco es muy bueno. Tú haz tu trabajo y yo el mío, coño.

Bueno, pues apártate unos metros, a ver si me vas a joder una prueba.

(PARA SÍ) Que sí, que sí. Sonríe, Peluso.

¡Olé!

Entre 20 y 25 años.

(Clic de cámara)

¿Agresión sexual?

Eso parece. Qué hijo de puta.

(Silbido de admiración)

¿Le importa? Gracias.

Apártense, por favor. Me hacen sombra.

Comisario Montenegro, de la Brigada de Investigación Criminal,

al cargo de la investigación. ¡Chist! No me hable ahora.

Perdone, ¿usted es?

La señorita se ha escapado de "Moda y Creaciones".

¿Le interesan ahora estos asuntos a su revista?

Jesús Expósito, de "El Caso".

Clara López, "El Caso".

(MUJER) Buenos días, Jesús.

Pero vamos a ver, Rodrigo. ¿De dónde has sacado ese maniquí?

Jesús, hay una explicación. Soy el redactor más antiguo.

Deberías consultarme, joder. Cálmate, coño.

A ver. La chica es mi sobrina.

Bueno, la de mi mujer. Y ya sabes cómo es Loli.

¿De Loli? Y conviene tenerla contenta.

Oye, de esto, chitón.

Vale.

Oye, tenemos tema para la próxima portada.

¿Tenemos portada? Estupendo. Hazlo con Clara.

¿Qué? ¿Yo? ¿Con...? Va a ser tu nueva compañera.

(SE LE OYE FUERA) ¡Si esa muchacha parece Massiel!

Tiene talento, dale una oportunidad. ¿Pero qué talento?

¡Panda de búhos! Paloma. Clara.

Soy la secretaria de la redacción. Lo que necesites, pide por esa boca.

Te presento.

Ella es Margarita. Es la veterana. -Bienvenida.

-Germán, nuestro Pedro Carrasco particular.

Aníbal. Él es especialista en...

En rarezas y demás. (RÍE)

Aparicio, el yeyé. Chico para todo, y sobre todo maquetador.

Es un manitas, el chaval. A ver, chavales.

Perdona.

Margarita, el emparedado de Lavapiés pasa a segunda página.

En portada, la chica del abrevadero. ¿Qué?

¡Había logrado hablar con su mujer! La actualidad manda, Margarita.

(TARTAMUDEA LEVEMENTE) ¿La aparición mariana también se retrasa?

-Y del ovni de Vallecas, ni hablamos. Para el próximo número si cabe.

Tranquilo, Aníbal, el Señor nos premiará.

Jesús, Clara, id con Dios. Hay que joderse.

¡Esas máquinas, no las oigo, y cerramos el número en 48 horas!

Clara, esta es tu mesa. Estupendo.

¿Dónde vamos? A la morgue.

Tendrás coche, ¿no? Claro.

¡Lo que te vas a ahorrar en taxis! Toma, guapo.

(RÍE) Te han puesto fino, Germán. Tendrías que haber visto al otro.

-La identificación puede complicarse. Tiene el rostro desfigurado.

Llevaba esto puesto.

(ACENTO INGLÉS) -Es de mi hija.

-Cuando esté preparado.

-Es ella.

¿Está seguro?

El pelo...

los lunares...

Sí, es ella.

Bien. ¿Ha traído una fotografía de Kerry para el historial?

Comandante, si me acompaña para el papeleo...

Kerry Stevens, americana.

Hija de un militar de Torrejón. (CARRASPEA, CONTENIÉNDOSE)

Le dieron una paliza y la violaron. Murió por estrangulación.

Unos tres días metida en el abrevadero.

Eso sería la noche del lunes, ¿no? (ASIENTE)

La pobre se defendió, pero su agresor debía de ser un hombre muy fuerte.

Si es que solo hubo uno, claro.

Me descuido un momento y te cuelas.

Coño, pero si es nuestro hombre en la BIC.

Buenos días.

¿También la mutilaron?

No, no, acérquese.

Es una marca antigua. Una cicatriz. Hazle alguna foto, niña.

(LE DAN ARCADAS)

¿Dónde vas? (RÍE)

Qué cabrones. Sois tal para cual.

Gracias, se lo devolveré. No, tranquila.

Para la próxima vez... mentol.

Un viejo truco de la policía. Mejor esto que el "eau" de cadáver.

(RÍE)

(Música yeyé)

Clara, gracias. -Sí que están animados, los del "Ya".

-¡Panda de meapilas!

Toma. -Oye, oye, oye. Ese chico tan guapo.

-No se puede ir más tieso. Le han metido un palo por el culo.

-Será torero. O estará buscando algo en alguna cornisa.

Yo apuesto a que, más que torero, es diplomático.

(APARICIO) Que viene, que viene.

-Hola.

Mis compañeros de "El Caso"; mi marido, Gerardo.

Encantado. -Encantada.

-¿De la cofradía de los plumillas? -Cuerpo diplomático.

Abogado. Acerté. Mañana invitáis vosotros.

Hasta luego. Hasta luego.

Dos copas de champán, por favor.

Perdona, son un poco... peculiares.

Me he dejado la cartera. ¿Me invitas?

Ahora sí que me quieres, bandido. No me jodas, Jesús.

Tengo que hacer mi papel. Coño, que es broma, Miguelito.

Toma.

Joder, pobrecita. Está desesperada.

Lleva tres días pasando por comisaría.

Ustedes son mi última esperanza. Ya ni la policía me escucha.

Oiga, señora, que hacemos lo que podemos.

(IRÓNICA) Ya. ¿Cómo puedo ayudarla?

Publicando la foto de mi hija por si alguien la ha visto.

Usted es de "El Caso". Llegan hasta donde nadie puede.

Acompáñeme.

El chico grande que parece boxeador es boxeador.

¿Boxeador? (RÍE) Sí.

Pero también es periodista. Y luego está...

Esta señorita le ayudará. (A CLARA) ¿Verdad?

Es compañera mía de "El Caso". Jesús Expósito, un placer.

Encantado.

-Gracias. ¿Te importa?

Atiéndela. Siéntese, por favor.

(SUSURRA) -Gracias. -Te espero en la barra.

¿Pero cómo eres tan hijoputa? Habrá que darle una oportunidad.

Mire, le traigo esto por si le puede servir.

Es una foto reciente.

Últimamente vivía con una tal Luci en una pensión de la calle Mayor.

En el número 37. Calle Mayor, 37.

Iba con mala gente, ¿sabe usted?

Con esto tengo para empezar a buscar.

Le prometo que haré todo lo que pueda.

(CONMOVIDA) Gracias.

(Bossanova)

(RÍE)

(CANTURREA, PÍCARA)

¿Sabes que el baile es la expresión vertical...

de un deseo horizontal? (RÍE)

¿Tenemos que oír esto? ¿No te gusta?

Me lo trajo un amigo piloto.

(CASTIZO) Yo soy más de rock and roll.

(GIME, EXCITADA)

(CANTARINA) ¡Buenos días!

¿Qué? ¿Te gusta?

Muy original. Me hicieron lo mismo en el internado de Inglaterra.

Vaya, así que conoces mundo. (ASIENTE DE MALA GANA)

¿Preparada para una nueva jornada? Por supuesto. ¿Qué tenemos hoy?

Pues yo me tomaría un cafelito. ¡La nueva se ofrece a traernos café!

(Murmullos de aprobación)

(MOLESTA) Muy bien. ¿Qué queréis? El teléfono de Paco Rabal.

(TODOS RÍEN) -Yo... Ejem.

-Si la señorita es tan amable, para mí un carajillo.

Calienta los huesos y anima el alma. -Yo, un sol y sombra, gracias.

-Hoy pago yo. Lo mío y lo de estos atorrantes.

Tómate lo que quieras, ¿eh? Gracias.

(Música de suspense)

Jesús, acabo de recordar... Para mí, solo y doble de café.

Es importante, escúchame. Oye, mira, una cosa...

Entre tú y yo, a mí me gusta trabajar solo.

No sé si te lo he dejado claro.

En tecnicolor.

(Música de suspense)

Luego, que si huele a muerto. ¡Si es que no tienen cuidado!

¡Vaya! No esperaba verla tan pronto.

Debería tener más cuidado. Lo tendré la próxima vez.

¡No! ¡Anda que...!

¿Por qué lo ha llamado a él? Mi marido puede pagar la fianza.

¿Pero qué dice de fianza? No le he llamado yo.

Tiene confidentes por todas partes. Antes fue policía.

¿Tú?

(CARRASPEA)

Anda, mira qué bien. Por fin te veo donde te corresponde.

No es él, jefe. Ha sido la señora. La han pillado en la morgue.

Ya. Es que me hacía ilusión ver a este desecho entre rejas.

El cariño es mutuo, Camacho.

Anda, dame la cámara.

Vaya, pensaba que entre tu sueldo y las coimas

ganabas lo suficiente para tener tu propia cámara.

Un día de estos te voy a borrar esa sonrisita estúpida.

¿Sí? Sí.

Señora, no puede ir por ahí haciendo fotos sin permiso.

Como quiera, pero se han equivocado con la identificación de la mujer.

No es americana. Es Natividad Pérez.

¿Cómo estás tan segura?

Por una marca en su brazo. Su madre me dio una foto.

Es Natividad Pérez. Basta, eso es trabajo de la policía.

Ya. ¡Ni "ya" ni leches!

Usted váyase de compras.

Y tú, Expósito...

vete a la mierda.

¿Qué me vaya de compras, ha dicho?

Venga, vamos.

¿Qué son coimas? Sobornos, corrupción. Una basura.

Tu jefe es de lo mejor de la Brigada de Investigación Criminal.

Bueno, esas son tus teorías. Sí, seguro.

Jefe, ha desaparecido de la morgue el cadáver de la americana.

¿Cómo? Coño, qué casualidad.

Póngame con el hospital forense. A la porra mi prueba.

Ahora no tenemos cadáver, ni foto, ni nada. ¿Qué hacemos?

¿Seguro?

Venga, no te hagas el interesante, Peluso.

Gracias.

(Música de suspense)

Un cadáver robado, una chica muerta y otra desaparecida.

La cosa se complica. ¡Me encanta! ¿Cómo estamos con la policía?

Sigue el romance. Les hemos conseguido

a la compañera de piso de Nati, una tal...

Luci. Eso.

Me he ganado primera fila en el interrogatorio.

Cuidado, que querrá cinco páginas. Pues no, quiero siete.

Margarita y Germán, buscad a la americana por si nos dice algo.

Eso, si sigue viva. O bien se esconde

porque de alguna forma tenía relación con Nati

y teme que la maten a ella también. Por alguna razón llevaba la medalla.

¿El regalo de una mujer enamorada? Pero eso es muy retorcido, ¿no?

Clara y Jesús, encargaos de la historia de Natividad.

Si descubrís dónde está el cadáver y quién lo robó os doy vacaciones.

(MARGARITA) Vámonos, Germán.

Como broma ya está bien, pero a mí me gusta trabajar en solitario.

No soy la niñera de nadie, coño. Ha demostrado tener olfato.

De momento nos ha sacado de un lío. Clara, enhorabuena.

Por fin una periodista joven con garra. Sí, señor.

(ILUSIONADA) Gracias.

(Música triste)

Y... decídselo a la madre.

Oye, si vamos a estar juntos en esto, será bajo mis reglas.

Yo soy el jefe. Tú estás a mi cargo.

O sea, me toca hablar con la madre. (ASIENTE, ENÉRGICO)

(ASIENTE, IRÓNICA)

(RESOPLA, ALIVIADO)

Entonces mi hija puede seguir viva.

-Así es.

Hubo un error en la identificación. Por nuestra parte y por la suya, ¿eh?

(CONFUNDIDO) -Pero el collar... Los lunares...

Los vi. -Tranquilo.

Estas cosas pasan. A veces, el dolor nos hace ver cosas que no son.

-El dolor, ¿eh?

Haga lo que tenga que hacer y encuentre a mi hija.

Buenos días.

-Buenos días.

(Música de suspense)

(COMPUNGIDA) Gracias a la foto que usted nos dio de Nati...

hemos... (ANGUSTIADA) No.

...podido descubrir que la policía se había equivocado

identificando el cadáver y... (LLORA) No.

...me temo que... (LLORA) No. ¡Mi niña!

(Música triste)

Tía Laura, ¿estás en casa?

(DESDE OTRA ESTANCIA) Estoy. Estoy... ocupada.

(APURADA) No te preocupes. Vengo a por una cámara y ya me voy.

¡Ay, hija, con los horarios que tengo...!

Ven, que te presento. No, no, no.

Tía, te prometo que pronto nos iremos de tu casa.

A Gerardo no le convence ningún piso, pero ya nos vamos.

Si estoy encantada.

(Timbre)

-Muy bueno, lo del carrete.

¿Cómo sabe dónde vivo?

Si me acepta un consejo, yo dejaría de trabajar en ese periodicucho.

Está lleno de indeseables. No va a traerle más que problemas.

Y más, siendo usted quien es. -¿La está amenazando?

-No, señora. Solo avisando. -Muy amable.

Pero para eso no era necesario invadir mi santuario.

A no ser que haya venido a conocerme a mí también

y se haya buscado el truquito de amedrentar a mi sobrina para eso.

-No todos los días puede uno conocer a una gran dama del teatro.

-Acepto el cumplido.

Pero no vuelva a aparecer así por mi casa.

Si quiere una foto firmada, en la taquilla del teatro las tienen.

¿Natividad y usted vivían juntas desde hace dos años?

Sí, y trabajábamos en el Garden.

-La Luci solo como camarera.

-El Garden es un club de alterne. Ya, ya sé lo que es el Garden.

¿Nati se prostituía?

Pues sí.

Para algunas es la única manera de llevar dinero a casa.

El Garden está cerca de la base de Torrejón.

¿Sus clientes son de la base? Y españoles.

Incluso algún policía he visto.

A usted alguna le haría un favor sin cobrarle.

¿Sabe quién puede haberla asesinado?

Cualquier malnacido. ¿Sospecha de alguien?

No sé, algún cliente.

¿Y su chulo? No es normal que una prostituta trabaje sola.

Supongo, pero yo no sé quién es. No lo conozco.

Ustedes se pueden marchar. ¿Por dónde está el baño?

Por ese pasillo. Te espero allí.

Ya podías haberme dejado entrar. Tendrás que ganarte ese privilegio.

La madre de Nati decía que llevaba mala vida.

Se prostituía, ¿no? ¿Con ella? No va desencaminada.

¿Tú crees? Vete a la redacción, que tengo que saludar a gente.

Sí, "bwana".

Hola, soy Clara López, de "El Caso". (BORDE) Enhorabuena, bonita.

Ya he dicho todo lo que tenía que decir.

(Música de intriga)

Goyo, ten "cuidao", que andan preguntando por la Nati.

¿Qué? No tenemos nada.

¿Nada? Y ni rastro de Kerry, la americana.

Es como si se hubiera volatilizado.

Pues hala, a poner a vuestros contactos a trabajar.

Si hay que untarles, se les unta. Pero ojo, de vuestras dietas.

Tener las rotativas paradas me cuesta...

(TODOS) ¡Un dineral! Pues sí, coño, un dineral.

"One moment". ¿Qué has averiguado?

Las chicas del Garden me están quitando mucho negocio.

Son buenas, las muy putas. No me digas cómo está el negocio.

El nombre del chulo de la Nati.

(SUSURRA) Goyo Manzanares. ¡Honorio!

Ponle a la señora otra ronda y a mí pásame el teléfono.

(SUSURRA) Apúntame la dirección. Claro.

-Aquí tienes.

¡Eh! ¿Te pasas luego por el gimnasio?

(TARTAMUDEA IMITÁNDOLO) ¿No tuviste bastante con la tunda del otro día?

¡Ahí va! Estás gracioso hoy, ¿eh, cabrón?

Es más bruto que un "arao". (ASIENTE RIENDO)

Peluso, ya tenemos al chulo.

Ya sabes lo que eso significa. Que te dé un puesto en primera fila.

Efectivamente.

(Motor en marcha)

Tú y yo somos como dos novios. Yo te invito, tú me das un besito...

Si a mí me da igual, pero Camacho, vamos...

Ese es perro viejo, como yo. Sabe que yo tengo mis fuentes.

Eso os interesa.

Tu membrillo será de fiar, pero llevamos ya tres horas y nada.

(CANTURREA RESOPLANDO)

¡Ahí sale alguien! Mira qué pinta de luqui. ¡Son ellos, vamos!

(CHASQUEA LOS DEDOS)

¡Eh, eh, tú para allá!

Venga, a comisaría. Soltadme, por favor.

A la chica también, que igual sabe algo.

¡Que soy Clara! ¿Clara?

¿Le quieres decir que me suelte? Suéltala.

No me jodas. ¿Pero tú estás loca?

¡Guarra! (LE ESCUPE)

¡Será cabrón! ¡Lleváoslo de aquí!

Madre mía, con usted no gano para pañuelos, ¿eh?

¿Se puede saber a qué juegas?

¡No te puedo dejar sola!

Me enteré de que ese era el chulo de Nati y fui a hablar con él.

¿Ese era tu plan? ¿Y no me lo dices? Claro, como tú me cuentas todo...

Si te llega a pasar algo, Rodrigo me mata.

Vamos a hacer un trato: acabamos esto juntos

y luego cada uno por su camino, ¿vale?

¿Vas a dejar de tratarme como a una niña?

Ya veremos.

Te he sorprendido, ¿a que sí? Desde luego, estás como una cabra.

Pero tengo madera de periodista. Que sí, que me va a dar un calambre.

¡Pero bueno! ¿Tú no eres la periodista?

¿Qué quieres? ¿Cambiar de oficio? -¿Dónde va a ir que más valga?

Con esos muslitos de pollo... (RÍEN TODAS)

Vengo a ver si me cuentas a mí lo que no le has contado a la poli.

¿La reconoces?

(Máquina de escribir)

(DESAFIANTE) No.

Natividad Pérez.

Estrangulada...

violada... y apaleada hasta morir.

Joder.

¿La Nati?

¿Por qué no hablaste de Goyo en comisaría?

Por otro de estos te doy hasta su número del carné.

Era una de tus chicas. Te debía dinero, le pegaste una paliza

y se te fue la mano. (FRENÁNDOLO) Eh, eh, eh.

Yo a mis chicas nunca las toco. (INCRÉDULO) Ya.

Vienen porque quieren.

-Goyo era el chulo de Nati y de otras del Garden pero él no ha sido.

-Yo en esos días estaba en Bilbao por un negocio.

-Mi coche no está fichado y le dije que le llevaba a Bilbao.

Por un precio.

-Pregúntale a la Luci. Fue ella la que me llevó.

¿Por qué no dijiste nada?

Si mi novio se entera, a él lo capa y a mí me deja como a la Nati.

¿Y Nati tenía algún novio?

-Vayan a mi casa. Comprueben que hay parte del contrabando que traje.

Metedme un puro por eso si queréis.

Pero yo a la Nati no la he matado.

-Habla con un tal Kevin, un soldado de la base.

Nati bromeaba con que era su novio. ¿Kevin qué?

(HACIENDO MEMORIA) Kevin... Smith.

-Muy bien. Si estamos todos.

¿Qué?

¿Ha cantado ya el pájaro? Aún no tenemos nada, jefe.

Dice que estaba en Bilbao la noche que mataron a Nati.

(CARRASPEA) ¿En las Vascongadas?

(CARRASPEA) Gregorio Manzanares.

Proxeneta, matón...

y ahora, asesino.

¿Qué más necesitamos para meterle un puro a este hijoputa?

¡Sácame a la señorita, te he dicho mil veces que no pinta nada aquí!

(GRITA) ¿Hablo en chino o qué? (CALMÁNDOLO) Bueno, bueno.

Bilbao, ¿no?

¿En qué parte de Bilbao me has dicho?

Rodrigo, ya tenemos al asesino de la chica del abrevadero.

Su chulo.

Sí, un clásico.

Ha confesado, aunque Camacho ha tenido que convencerlo.

Otro clásico.

¿Pero qué haces, niña? Él no ha sido.

¿Cómo lo sabe?

Luci no dijo toda la verdad cuando la interrogasteis.

Estaba con él en Bilbao. Es su coartada.

¡Ya estamos!

Pero...

tengo otro nombre.

Ahora le vamos a hacer caso a una puta, ¿no? ¡No me jodas!

Y no quiero ver a este por aquí. No le podemos cargar el muerto.

Sería un error. No sería la primera vez.

Como lo de colgarle el mochuelo de los crímenes del rosario

a ese pobre diablo de Garcés.

Tenemos un nuevo sospechoso.

Un soldado de la base americana de Torrejón.

¿Tú qué quieres, tocarles los huevos a los americanos?

Sí, no removamos cierta mierda, que tu jefe se acojona.

No, no, no. Vamos, jefe, aquí no.

Llévatelo de aquí, anda. (RÍE) ¡El otro!

Aquilino, nos vemos.

Danos un poco más de tiempo para resolver el tema.

Entremos en la base, a ver si hablamos con el americano,

con este tal... este... Kevin Smith.

Ese. (MARGARITA) ¿Eso lo sabe la poli?

No quieren andar en el tema. Han tapado rápido el asunto.

Desaparece el cuerpo, encuentran rápido a un culpable...

¿Es una pista sólida?

(ASIENTE) (ASIENTE)

(CANTARINA) ¡Un regalito! No os hagáis ilusiones.

Es para la nueva. ¿Para mí?

(SUSPIRA) ¡Qué suerte tienen algunas!

Bueno, ¿qué hacemos? (ANÍBAL CARRASPEA)

No sé si la censura nos dejará decir ciertas cosas del amigo americano.

(IRÓNICO) Gracias, Aníbal, es justo lo que necesitaba para decidirme.

Vamos a tocarles las narices a la censura, a los americanos,

y al sursuncorda. ¡Aguantamos el cierre!

¡Ese es mi Rodrigo! (A ANÍBAL) ¡Quita, meapilas!

Ya me dirás cómo narices nos colamos en una base militar americana.

¿Qué pasa, Miguelón?

A ver si monto una partidita en casa y te desplumo como un pavo.

Oye, ¿tú sigues llevando esto de la lavandería de los americanos?

(Máquina de escribir)

¿No sería mejor que les enseñáramos el carné de prensa?

¿El carné de prensa? Nosotros somos de "El Caso".

Somos incómodos, hacemos preguntas. Bueno, es nuestro trabajo.

Nuestro trabajo es tocar los cojones. Déjame hablar a mí.

(MUSITA) Para. Para. ¡Para, que lo atropellas!

Que sí.

Hola. "Hello, Scott!"

¿Y Miguelón? (VACILA) Nosotros somos los dueños.

Se han quejado de que las camisas de gala estaban sucias.

¿Hoy no viene Miguelón? (A CLARA) Míralo, esto está sucio.

Me voy a cagar en la madre que "trujo" al Miguelón.

(SUSURRA) ¿Cómo se dice "perdón" y "limpio"?

"Sorry" y "clean".

"Sorry, tomorrow clean".

¿Ok, Scott?

(Claxon)

¡Que sí, coño!

"Good morning!"

"Laundry".

¿Kevin Smith?

Tú dirás cuál es el plan. Aquí hay 2.000 soldados. Por lo menos.

Habrá que encontrar a ese tipo y que no nos pillen husmeando,

no montemos un conflicto internacional.

O sea, que no hay plan. No hay plan, no.

(RESIGNADA) Muy bien.

A ver esos.

Coño, siempre lo digo. (SUSURRA) ¿Y ahora qué hacemos?

(Música de suspense)

(HABLAN EN INGLÉS)

(RESOPLA)

Eh.

¿Kevin Smith? "Over there".

-"Over there, yeah". ¿Allí?

"Yes". "Thank you".

(UN HOMBRE HABLA EN INGLÉS)

(CANTA "CUMPLEAÑOS FELIZ" EN INGLÉS)

(LE DICE EN INGLÉS QUE NO ES SU CUMPLEAÑOS Y TODOS RÍEN)

(LE DICE EN INGLÉS QUE ES EL SUYO)

(TODOS RÍEN)

(Música de suspense)

¿Kevin Smith?

¿Kevin?

¿Eres Kevin Smith?

(ACENTO INGLÉS) ¿Quién eres?

Puede que esta te guste más. Es más reciente.

(ATÓNITO) "What the f...?" (AFECTADO) Nati...

Yo la quería.

Podría "ser" mi novia si ella "querido".

¿Y qué pasó? ¿Te pusiste celoso?

¿Querías que fuera solo para ti?

No, no, no. Ella me dijo que lo quería dejar.

Que iba a ser un último trabajo por el que le iban a pagar...

mucho dinero.

¿Un trabajo dónde?

Aquí, en la base.

Yo recogería a las chicas del Garden para...

¿Cómo se dice?

Juergas que hacíamos de vez en cuando.

Cuando iba a devolver a las chicas al Garden,

Nati no está entre ellas.

Yo la busco por toda la base, toda la noche...

(LE HABLAN EN INGLÉS) ¡Un momento, un momento!

¡Quita, coño, ya, hombre!

(Música de suspense)

Así que periodistas.

"El Caso".

Han entrado en una base americana ilegalmente.

Esto es territorio estadounidense.

Tenemos leyes muy duras para esto.

Venimos por una compatriota muerta a manos de uno de sus soldados.

Imagino que también tienen leyes muy duras para eso.

Están en un lío diplomático de cojones.

Así es como lo dicen ustedes, ¿no? "Niquelao".

Quiero hacer una llamada a mi abogado.

Las niñas bien, que tienen abogado.

(Marca el número)

Hola, papá.

¡Me has engañado! No es tu sobrina, es la hija de López Dóriga.

Sí, te he engañado. Si la sobrina de mi mujer es un adefesio.

Encarnita. Te la presenté cenando. ¡No me líes!

Llevo dos días con la hijísima del segundo de Fraga.

¿Y si le pasa algo? ¡Esa chica es muy impulsiva, está muy loca!

Por eso está contigo. ¿Con quién mejor?

¿Cómo se te ocurrió?

Esta gran patria que es España

abre sus puertas a nuevos aires que la hacen

aún más grande e incorruptible.

Hordas de turistas empiezan a invadir nuestras playas

en busca del glorioso sol que nos ilumina,

de sus gentes amables y hospitalarias

siempre dispuestas a agradar al extranjero.

Un gran discurso. Lo ha escrito usted, ¿me equivoco?

(ASIENTE) Mi padre a veces me deja escribirle alguna cosa.

(SUSURRA) Aunque no se fía mucho.

No sabía que la hija de don Fernando López Dóriga fuera mujer de letras.

Periodista. Acabo de llegar de Londres.

Escribía en "The Sunday Times".

En cualquier caso, un buen currículum, señorita.

Señora.

...dan fe con rigor y orgullo nacional.

Corren nuevos aires también para cierto tipo de prensa

a la que no vamos a permitir más excesos.

Esa parte va con dedicatoria. Eso es aportación suya.

Yo defiendo la libertad de prensa. Mírelos.

Este país está en las cavernas.

Rodrigo Sánchez, director de "El Caso".

¿De "El Caso"? (SE INTERRUMPE) Haciendo...

(SUSURRA) Sí. Haciendo honor a nuestra historia.

Pero Uds. son los únicos que cuentan lo que de verdad pasa en este país.

Cualquier periodista mataría por trabajar en su periódico.

Y la contraté allí mismo. Como no tenía papel,

aquí lo rubricamos. (RÍE) ¿Qué te parece?

Tú siempre has defendido nuestra independencia.

¿Y metes al enemigo en casa? Es una baza contra López Dóriga.

Es su niña mimada. No funcionará.

Jesús, estamos siempre al borde del cierre.

Tú hazme caso. Esa chica es una buena jugada.

Nos ha sacado de un lío. Su padre no va a estar siempre ahí.

¡No voy a estar siempre ahí para sacarte de los líos!

¡Y que sepas que si sigues en ese periodicucho

te vas a meter en ellos, y muy gordos!

-Hermano, que ya no es tu niña pequeña.

-Tú te callas, que eres la culpable de todo esto.

-Modérate, que estás en mi casa. -¡Ah, bueno, esa es otra!

No sé qué narices hacéis viviendo todavía aquí.

-Esta era la casa de nuestros padres. Fernando, aquí están divinamente.

-Ahora mismo llamo a la embajada y que os asignen una casa de una vez.

-Pues yo no estoy para pamplinas. Clara, cariño, tengo un taxi abajo.

Un besito.

¡Mua!

Lo dicho: estás en tu casa. El tiempo que queráis.

-Clara, hija.

Te quiero fuera del periódico y de esta casa.

Que no se hable más. No voy a dejar el periódico, papá.

Soy buena periodista. Tonterías, niña.

¡No digo tonterías y no soy ninguna niña!

¡Ni se le ocurra tocar a mi mujer!

-Tú cumple con tu obligación y déjala embarazada de una puñetera vez.

Monta una familia como Dios manda.

Quítale las ganas de jugar al "Reporter Tribulete".

Vámonos, Rosa María.

(Máquina de escribir)

(Música de suspense)

Desde que está la morena nos visitas más a menudo, sinvergüenza.

Pepe Garcés va a salir de la cárcel.

¿Desde cuándo lo sabes? Olvídate ya de él.

Ya no tienes que visitarlo más. Todo ha terminado.

El asesino del rosario ha pagado por sus crímenes.

Garcés no es el asesino del rosario. Mira, Jesús...

Llevas ya más de 20 años obsesionado con este caso

Él mismo confesó. Te lo ha dicho a la cara muchas veces.

No voy a descansar hasta encontrar al asesino de tu hermana, Miguel.

Tu morena.

A ver, el testigo de la desaparición de Nati, el tal...

Han enviado a Kevin Smith a Vietnam. Jo, qué mierda de día.

¿Y ahora qué hacemos? No hay testimonio, no hay caso.

-Y no hay portada. -¿Y lo mandan a Vietnam?

Suena a castigo, ¿no? O a que no quieren que hable.

Coño, si tuviéramos un día más... (SUSPIRA, FASTIDIADO)

Pero no puedo esperar más, tengo la rotativa parada y me cuesta...

(TODOS) Un dineral. Pues sí, coño, un dineral.

El chulo de la chica es el culpable. Hay confesión, ¿no?

Confesó a base de hostias, Rodrigo. ¿Vamos a publicar eso?

¿Tú quieres seguir? Pues ya tenemos artículo para la semana que viene.

Mientras tanto, le doramos un poquito la píldora

a la Santa Brigada de Investigación Criminal por descubrir al culpable.

Ese tío es un "chuloputas", Jesús. Un "chuloputas" obligado a confesar.

Igual que Garcés, ¿no?

¡Señores, no oigo esas máquinas y tenemos un número que publicar!

(Máquinas de escribir)

(Música dramática)

¡Buen día! Nos vemos la semana que viene.

Buenos días. "El Caso", calentito, recién llegado, ¿eh?

(GUARDIA CIVIL) Buena suerte.

¡Garcés! ¡Coño! Sabía que estarías esperando.

Venga, Pepe, que tú ya has pagado lo tuyo.

Ya me puedes decir la verdad, ¿no? Solo quiero ver a mi familia.

¿Tu familia? A tu familia le vino muy bien que te cargaran el muerto.

Fue meterte en la trena y les cayó un estanco.

¿Cuántas veces te han visitado en estos veintitantos años?

No sé, seguro que tú las has contado y todo.

Pepe... Pepe, tú no eres el asesino del rosario, coño.

Hiciste un trato y yo lo sé. Solo necesito oírlo de tu boca.

Venga, Pepe, por esas chicas que han muerto.

¡Llevas ahí toda la puta vida! Escúchame...

(Claxon)

(FASTIDIADO) Coño. Camacho de los cojones.

¡Pepe, échame una mano, coño!

¡Hombre, comisario! Pasaba por aquí.

Ya. Huele a mierda... Desde luego.

Garcés, sube, que te llevo a casa. -No, prefiero ir andando.

A mí sí puedes acercarme a la redacción, Toñito.

Claro, hombre, sube al coche.

(Música de suspense)

(Música de suspense)

(HONORIO) Buenos días, Jesús. Eh.

(BORRACHA) Pensaba que "El Caso" era distinto.

Un buen titular, un culpable que no le importa una mierda a nadie

y todos contentos.

Cuando vivía en Londres recibía "El Caso" por correo cada semana.

Lo devoraba.

Miraba vuestras fotos,

soñaba con estar aquí algún día...

¿Cuántas copas llevas?

Así que ya ves, te admiro desde hace mucho.

Y eso que esa foto no me hace justicia.

No, en persona pierdes.

Sobre todo cuando te das por vencido.

¿Y qué quieres, que nos vayamos a Vietnam a buscar a ese soldado?

Si ahí está la verdad, sí. Sí, claro.

Y tu papá nos saca los pasaportes. Mi padre odia este periódico.

Y más desde que estoy yo en él. (RÍE)

¿De qué te ríes? Eso le va a encantar a Rodrigo.

Bueno, ¿qué hacemos?

Volver al principio.

(Música de suspense)

A ver, sabemos que Nati no fue asesinada aquí.

Tuvieron que traerla en coche.

Ahí tenemos unas rodadas de Jeep. (ASIENTE)

(Música de suspense)

Llegan justo...

hasta aquí.

Debió de sacar el cadáver del maletero.

A ver... La dejo allí.

Así que debió de hacer... Este recorrido.

(PARA SÍ) Este recorrido.

Más o menos.

Cuidado.

(LEE) "D. R."

(LEE) "D. R."

(Música de tensión)

¡Ay!

¿Lo ves?

A los malos siempre se les olvida algo.

Y a la policía. Esos siempre van con prisa.

Sobre todo, si la muerta es una puta sin importancia.

A ver.

Parece del ejército americano.

(Música de suspense)

(PARA SÍ) "D. R."

Eh, Cla... ¡Eh, Clara!

¡Clara! ¡Eh! ¿Adónde vas?

(Máquina de escribir)

Andrés, no le digas nada a mi padre. Es una sorpresa por su santo.

No se preocupe, señorita, soy una tumba.

Vaya.

Tengo que ir a por la llave. Espérense un segundo aquí.

¿Qué hacemos?

Mi padre tiene un censo de los soldados de la base

con sus altas y sus bajas. Eso es material clasificado.

Si nos pillan a ti te dan un cachete pero a mí me meten en la cárcel.

Ya. (IRÓNICO) Ya.

Ya estoy aquí. Perdonen.

Todo suyo. Gracias.

Gracias, Andrés.

(Música de tensión)

Esto es cubano de la misma Cuba, ¿eh?

Claro que sí, ponte una mientras nos detienen.

¿Me quieres ayudar?

(NERVIOSA) Hay que buscar las fichas de los soldados con iniciales D. R.

D. R. ¿De acuerdo?

D. R.

A ver.

Según la graduación, este mechero pertenece a un teniente.

En estas fichas solo hay uno.

El teniente Dylan Richardson. D. R.

(CHASQUEA LA LENGUA)

Sí, el teniente Richardson venía muchas noches al Garden.

Era muy popular.

¿Popular por qué? El moreno se las gastaba bien.

-Eso es un mito, yo conozco a dos en el gimnasio

y es todo de boquilla.

(IRÓNICA) -Sí. (LUCI) -Ya, ya.

Bueno, o eso contaban. Allí estaban todas loquitas por él.

Pero no viene a por eso. Solo viene a beber. Tenía novia.

¿Nati? No, otra: la americana.

Esa.

¿Kerry? De hecho...

desde que desapareció la Nati, ni el teniente ni ella han vuelto.

La cosa se complica; sí, señor. Ese tipo pudo matar a las dos.

Ya no está en la base,

pero tampoco ha sido enviado a Vietnam ni a ninguna parte.

Vamos, que no ha salido de España.

A ver, chavales, Dylan Richardson anda suelto por Madrid.

Parece que no ha salido del país, pero quizá use una identidad falsa.

¿No?

Tampoco debe de haber muchos negros en Madrid, y tan grandotes, ¿no?

(GERMÁN) Si sigue aquí, alguien le habrá visto.

Estará escondido, pero a saber dónde.

(PARA SÍ) "Encuentre al mulato de cafés El Califato".

¡El concurso de la radio!

Repite eso.

Encuentre al mulato de cafés El Califato.

Si usted ha visto a nuestro hombre puede ser el ganador del concurso.

(RADIO) "Llame al teléfono 2100057.

Seguimos sin encontrarlo. Puede que sea su día de suerte.

Encuentre al mulato de cafés El Califato.

(Radio: salsa)

-"Oops, sorry". Buenos días. -Buenos días.

(RADIO) "Continúa la búsqueda. ¿Será usted el afortunado?

Encuentre al mulato de cafés El Califato.

Llame al teléfono 21000..."

-Pasen, pasen, pasen. El mulato está aquí.

¿He ganado?

-Habrá que ver que es a quien buscamos.

-Por aquí.

Por aquí.

-"What the hell...? Hey, who are you?"

"What's going on?" -Efectivamente, gana Ud. el concurso.

-¿Dylan Richardson?

(ACENTO INGLÉS) -¿Qué queréis? -Semanario "El Caso".

Queremos hablar con usted.

-La americana. -Dos pájaros de un tiro.

(DYLAN) Somos ciudadanos de los Estados Unidos.

No pueden tenernos aquí.

"For Christ's sake", ni siquiera son policías.

Si quieren les llamamos, pero ellos no van a ser tan razonables.

¿Fuiste tú? Porque este mechero es tuyo.

¿Y tú qué?

¿Lo encubriste? (DYLAN) Ella no hizo nada.

Nosotros no matamos la chica.

"This is insane". Quiero hablar con policía.

-Aquí tienes los papeles.

Con esto pueden salir de España. Son dos visados de la embajada.

Sí, pero ya no los van a necesitar. Prefieren hablar con la bofia.

(ACENTO INGLÉS) No tenía que entrar en ese despacho a esas horas.

Mi padre...

no quería vernos juntos.

Y menos tener un nieto negro.

(STEVENS JADEA)

Venga, Nati... -No.

-Yo solo quiero hacer esto contigo. -No, sabes que esto no lo hago.

¡Ay!

¡Ay, ay!

(LLORA)

(STEVENS JADEA MUY FUERTE)

(NATI BOQUEA, ASFIXIÁNDOSE)

(STEVENS JADEA MUY FUERTE)

-Iba a mandar a Dylan a Vietnam. Yo, a América. Lejos de él.

(JADEA) -¿Nati?

(Música de tensión)

¡Nati!

¡Nati!

(KERRY, LLOROSA) Entré para... convencerle de no hacerlo.

Y la vi.

No podía creer lo que había hecho.

Me dice que no quería, que fue un accidente.

(STEVENS LE EXPLICA EN INGLÉS QUE HA SIDO UN ACCIDENTE)

-Me suplicó "de" no decir nada.

Nos ofreció un trato.

(Música de tensión)

(JADEA NERVIOSA)

Lo ayudábamos a deshacerse del cadáver.

A cambio nos dejaría marchar juntos.

(HABLAN EN INGLÉS)

(KERRY) Para él, la chica ya estaba muerta,

así que ganábamos los dos.

(EN INGLÉS)

(KERRY) La chica muerta tenía que ser yo.

Así no me buscaba nadie y él quedaba como un pobre padre

que ha perdido a su hija.

(Música dramática)

(Música dramática)

Amén.

Teníamos que haber hablado con policía.

Ese hombre es...

Es enfermo, es...

Es un loco.

-Ahora, los papeles.

Germán, acompáñalos.

Hay que esperar a que llamen de la embajada

para que podáis salir por valija diplomática.

Cuestión de horas. Un día o dos, a lo sumo.

Bueno, pues nada.

(CARRASPEA)

Gracias.

-Llamamos ya a la policía, ¿no? ¿Para qué?

Es un comandante americano. La policía no puede hacer nada.

Si conseguimos que salga de la base ya estará en suelo español.

Deberíamos ponerle un cebo. Ahí.

Dile a Luci que le diga que han llegado chicas nuevas.

Querrá comprobar el género. Sí, esto está muy bien.

Podéis usar a su hija para que confiese.

Con una confesión la policía tendría que actuar.

Un momento, que no me entero. ¿Qué confesión? ¿Qué policía?

¿Lo de los visados no es verdad? (RÍE)

No creo que lleguen muy lejos con resguardos de tintorería.

Lo que sea por un buen titular.

Pero también por hacer justicia.

Hay una muerta. Esos dos membrillos son dos encubridores.

(DUBITATIVA) Ya, pero...

¿Algún problema moral?

(Música de tensión)

La policía ha de estar al llegar. A ver si logramos que hable antes.

Entro yo primero y en unos minutos me mandas a la chica.

De acuerdo.

(Jazz a un volumen tenue)

(Bullicio)

Déjanos solos, guapa. "What are you doing here?"

Periodista de los cojones. Ha mejorado tu pronunciación.

¿Ibas a matarla como a Nati o eso lo dejas para ocasiones especiales?

No digas estupideces. Yo no he matado a nadie.

¿No?

(AMENAZANTE) Estás jugando con fuego, soldado.

(DESDEÑOSO) ¿Soldado?

(LA INSULTA Y LE PREGUNTA FURIBUNDO QUÉ LE HA CONTADO, EN INGLÉS)

¡Suéltala, hijo de puta! "Get out of my way!"

(LE DICE EN INGLÉS A SU HIJA QUE ESTÁ MUERTA)

¡No te vas a salir con la tuya, hijo de puta!

(AMBOS FORCEJEAN)

¡Que no te vas! "Get out of my way!"

Jesús, ¿estás bien? ¡Qué hijoputa! ¡Que se va!

¡Cuidado, que se va!

(GRITA) ¡Eh! (GRITA) ¡Cabrón, hijo de puta!

(GRITA) ¡Vamos, que se nos va!

(Arranca)

¡Detenedla!

(KERRY) "Let me go! No!"

(Música trepidante)

¡Dale, que como entre en la base lo perdemos, Massiel!

Lo sé.

¡Dale, que lo perdemos!

Agárrate. Joder.

¡Venga, que lo tenemos!

(GRITA) "Stop, stop!" ¡Para, cabrón!

(Derrape)

(Frenazo del coche de Clara)

(Música de tensión)

(GRITA) "Stop!" (GRITA) ¡"Stop, stop"!

(Derrape)

(GRUÑE DE RABIA)

¡Qué cabrón!

(JADEA CANSADA)

Está en otro continente, ya no hay nada que hacer.

Si lo hubiéramos pillado fuera tampoco habrías hecho nada.

Vamos.

"Existen dos clases de justicia:

la justicia humana, tan nuestra,

tan imperfecta,

la que permite que los delitos más atroces

queden impunes.

Pero luego existe otro tipo de justicia:

la que escapa de nuestras manos,

una justicia divina que al final se impone...

Se impone... Coño... Se impone... ...inexorable, inquebrantable,

implacable. Gracias, Marga.

A mandar, y escribe calladito, Jesús, que no te están tomando la lección.

...se impone implacable.

Por un error en la identificación de la víctima

descubierto por una de nuestras periodistas,

Clara López Dóriga... No, no, Clara López.

López Dóriga suena mucho mejor. Que se sepa de quién eres hija.

...un error después subsanado gracias al buen hacer

de los agentes de la Brigada... ¿Salimos con eso en portada?

¡Claro! Insisto.

Cualquier cosa sobre los americanos se mira con lupa.

Que sí, hombre, que sí.

¡Aníbal! Sí.

¿Ya? Todo tuyo.

Venga, te lo "cervanteo". A cuatro páginas.

Con sus epítetos y florituras. Venga, dale.

Los del "Ya" dicen que a la chica la encontraron

en un pinar y que se había suicidado. ¡En un pinar!

¡No me fastidies! Ya tienen su versión oficial.

Y al asesino, en Vietnam. (MORDAZ) Ya está, caso resuelto.

Papá...

Hija, quiero disculparme por lo ocurrido.

Pero si quieres seguir siendo mi hija levántate ahora mismo y acompáñame.

(Silencio tenso)

De eso nada, papá. Este es mi sitio. ¿Ves la foto?

¿Cree que no me he percatado de su estrategia contratándola?

Don Fernando, su hija es oro puro. Hágame caso, tengo buen olfato.

(COHIBIDO) Pero vaya, que si quiere llevarse a su hija...

La chica se queda.

Pues nada, si no quiere nada más, aquí tenemos un número que publicar.

Ya, ya.

Trabajen, trabajen.

Ya encontraré yo el modo de cerrar ese agujero.

-Entonces, ¿salimos con los americanos en portada?

¡A página completa! ¡A página completa!

¡Don Fernando, dice! ¡Venga! ¡Todo el mundo a trabajar!

¡Esas máquinas, no las oigo!

(Máquinas de escribir)

Jesús Expósito,

para "El Caso".

(Música sesentera animada)

(MOHÍN DE CANSANCIO)

(Gemidos sexuales de fondo)

(Música de suspense)

¿Qué haces aquí?

¿Y tú?

(Música de tensión)

(SUSPIRA, ATÓNITA)

¡Clara, espera!

(Teléfono)

¿Dígame? "Jesús".

¿Qué pasa, Peluso?

"Un ahogado en el Puente de los Franceses".

(FASTIDIADO) Joder...

Voy para allá.

(RESOPLA, FASTIDIADO)

(Música de suspense)

Pepe Garcés.

No es culpa mía que a Gerardo le dé asco acostarse contigo.

-¡Qué hijo de puta!

-Mi amor, déjame explicarte...

(DESCORAZONADA) ¿Qué hago ahora? Trabajar y disfrutar.

Un tipo normal, aparentemente sin rencillas con nadie.

Llevaba una vida tranquila. Y más tranquila que la va a llevar.

(EL APUÑALADO GRITA)

"¿Quién sabe si el asesino..."

"...perdió su cordura en aquel mismo momento?" Lo veo.

Una institución que debería velar por el cuidado de los enfermos

termina enloqueciéndolos aún más".

(SUSPIRA SOBRESALTADA)

Suéltala.

Asun era tu amiga. Nuestra amiga.

Ella y las demás se merecen que al verdadero asesino

lo cuelguen por los huevos.

(CAMACHO) ¿Hace daño? (EL ATACANTE GRITA FUERA DE SÍ)

-Por favor, ¿queréis dejarlo ya? Lleváis más de 20 años así.

-Una mujer tan guapa no debería andar sola a estas horas.

-¿Este que acaba de pasar no es Fernando Fernán Gómez?

No sé, yo creo que sí.

¿No me puedo mover sin que me sigas como una gallina clueca?

-¿Dígame?

-Lo de mi hija está resuelto. En cuanto a "El Caso"...

solo me queda una baza.

Mira... (PEDORRETA)