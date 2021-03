Jessica Walter, ganadora del Emmy y actriz durante seis décadas, murió anoche mientras dormía en su casa de Nueva York. Conocida por interpretar a la icónica Lucille en Arrested Developement y por poner voz a Malory en la serie Archer, su carrera abarcó desde el debut directorial de Clint Eastwood (Escalofrío en la noche) hasta obras de teatro de Broadway ganadoras de varios premios Tony.

La familia de la actriz ha pedido que no se les envíen flores, sino que se hagan donaciones a la asociación de perros guía 'Guide Dogs for the Blind'. Su hija, Brooke Bowman, que trabaja también en televisión, emitía el triste comunicado: "Es con el corazón pesado que confirmo la muerte de mi adorada madre, Jessica. Una actriz en activo durante más de seis décadas, su mayor placer era regalar felicidad a otros a través de las historias, dentro y fuera de la pantalla. Aunque su legado vivirá en su trabajo, será recordada por todos por su ingenio, su clase y su alegría de vivir".