Podríamos decir eso de que cada vez que Samantha Hudson habla, sube el pan, porque la realidad es que la mocatriz es experta en generar debate. Pero en esta ocasión no ha sido en Gen Playz, programa en el que habitualmente colabora, sino en la Cadena Ser. En concreto, la polémica ha surgido del programa 'Jóvenes y salud mental', que la radio emite a través de su canal de Twitch, y al que Samantha acudía como invitada para hablar de cómo está la salud mental de la generación zeta y millenial. La activista participó en un debate de más de una hora junto al político Iñigo Errejón y a las psicólogas Noelia Vargas y Paula Jimeno.

"Estoy convencida de que el sistema educativo actual está fatal, porque te enseñan los reyes visigodos, las matemáticas, que no estoy en contra de todas estas disciplinas ni quiero desmerecer a los docentes que trabajan en ellas, pero te enseñan un montón de cosas que realmente tú no puedes aplicar en tu día a día", destaca Samantha, que añade: "En cambio, cosas tan necesarias como la gestión de emociones, cosas que tú no tienes por qué saber, nadie te lo enseña. Luego te enseñan a dividir. Yo no sé dividir a día de hoy, pero me da igual porque eso lo hace el teléfono. En cambio, herramientas psicológicas no me las da una máquina."

“�� VÍDEO | @badbixsamantha critica que el sistema educativo enseñe quiénes fueron los reyes godos y no a gestionar tus emociones https://t.co/D39AMYiW4o pic.twitter.com/jELV6aqMXi“ — Cadena SER (@La_SER) May 25, 2021

Su mensaje ha sido malinterpretado y criticado por muchos. Sin ir más lejos, en Twitter sus haters se han encargado de colocar su nombre, una vez más, en la lista de trending topic, al criticar con energía sus palabras. Y es que a lo mejor algunos no han sabido ver que el mensaje que quería hacer llegar Hudson era la importancia que tiene que desde el colegio se enseñen unas herramientas para aprender a gestionar emociones, igual que te enseñan a sumar o dividir.

Samantha pretendía señalar lo fundamental que es estar estable a nivel emocional y con tu entorno. Apuntaba que cuanto antes uno aprenda a gestionarse y a entender quién es, mejor "porque mejores relaciones vas a tener." Y eso te servirá para "centrarte en lo que más te importa y enfrentarte a los conflictos desde una posición realmente estable".

“Los boomers: estos jóvenes ofendiditos, son la generación de cristal noseque

Also los boomers: *explotan porque Samantha Hudson no sabe dividir*“ — Samantha Hudson (@badbixsamantha) May 25, 2021

La influencer hacía alusión también a la denostación que se estaba haciendo con la gente que trata de dar una mayor visibilidad a los temas de salud mental, sexual y afectiva que tanto afectan a los jóvenes hoy en día. Algo a lo que ciertos sectores han definido como la generación de cristal, o como dice Hudson en tono irónico: "estos cursiloides que necesitan que les enseñen lo que es el amor y el cariño."

