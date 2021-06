Horas después de que se confirme la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, que profundizará sobre el deterioro de su relación con su familia materna, Amador Mohedano ha respondido a las preguntas de las periodistas de Europa Press cuando se dirigía a recibir la segunda dosis de la vacuna del coronavirus. De buen humor, se ha mostrado dispuesto a hablar sobre su sobrina y dice que no tiene miedo a lo que la serie pueda sacar a la luz: "Yo temer a algo no temo a nada porque yo no tengo nada que ocultar con ella en ningún sentido".

Sin embargo, se ha mostrado firme en su juicio de Rociito y ya ha comenzado a poner en cuestión sus futuras palabras: "Que ella quiera despotricar y decir una exageración o una barbaridad pues lo dirá y luego vendrán las réplicas y los juicios y las demandas", dice.

Rocío Flores y Amador Mohedano en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado ©GTRESONLINE

Rocío Carrasco dice que va a hablar de todos los Mohedano: de José Antonio, de Gloria y también de Amador. Algo que su tío acepta amargamente: "Muy bien. Que hable. Si ha hablado tan malamente de su hija pues yo me espero cualquier cosa".

Cuando el periodista le ha preguntado si considera que Rocío Carrasco ha faltado de alguna forma leve a la verdad, Mohedano también ha respondido con la mayor contundencia: "Ha dicho muchas mentiras. Porque una cosa es lo que puede demostrar con una documentación legal, cosas de las que nosotros no sabíamos nada. Nosotros la familia no sabíamos nada de toda esta historia de lo de Antonio David y todo eso. Si ahora lo dice pues hombre, me sorprende y me quedo un poco horrorizado".