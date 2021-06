Brad Pitt y Andra Day, ¡nueva pareja en Hollywood!

En esta ocasión el amor se mueve entre alfombras rojas, estatuillas y talento, ¿el motivo? Dos grandes figuras de Hollywood se han enamorado: el actor Brad Pitt y la actriz y cantante Andra Day.

Se les vió coqueteando durante la ceremonia de los Óscar

Como es sabido, Brad Pitt ha tenido varias relaciones sentimentales. Algunas han sido con adoradas estrellas de la pantalla como Jennifer Aniston o Angelina Jolie, y otras con modelos de la talla de Nicole Poturalski. No hace falta mencionar el historial amoroso completo del actor para comprobar que le gusta fijarse en mujeres con talento.

En este nuevo romance el listón sigue igual de alto. Andra Day es cantante de R&B y actriz, ha ganado este año el Globo de Oro y ha estado nominada a los Óscar por su papel protagonista en la película The United States vs. Billie Holiday, en la que interpretaba a la mismísima Holiday. Ésta estatuilla finalmente no se la llevó, pero sí que consiguió volverse a casa con el teléfono de uno de los presentadores de la gala, Brad Pitt. Según reportó el diario británico The Mirror, durante la ceremonia se les vio coqueteando e intercambiándose los números.