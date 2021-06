La muerte de José Antonio Canales deja rotos a su mujer, Teresa Rivera y su hijo, José Antonio Canales Rivera. Una nueva desgracia para la hermana de Paquirri y para el torero que perdieron a José Rivera, conocido por todos como Riverita, hace cinco meses, en enero de 2021. El joven, visiblemente afectado y triste, solo quiere ahora que la familia esté unida y fuerte para afrontar este nuevo golpe. Solo así, dice, el duelo será un poco menos duro.

Los reporteros han podido hablar con él en el tanatorio de Cádiz y sobre todo le han preguntado por su madre, Teresa. "Pues imagínate, no estamos ninguno bien, pero estas cosas son así y afortunadamente ha sido todo muy rápido y ya está, por lo menos ya está descansando", ha respondido. Canales Rivera deja claro que ahora estén todos juntos y apoyarse unos a otros. "Eso siempre ha sido así. Y ahora en estos momentos más, ¡qué vamos a hacer!".

La muerte de José Antonio Canales llega cuando toda la familia Rivera está envuelta en polémicas. Una de ellas es la herencia de Riverita. La otra, los problemas familiares de Isabel Pantoja, viuda de Paquirri, con sus hijos, sobre todo con Kiko Rivera. Riverita, hermano de Paquirri, no dejó viuda ni segundas esposas. Su patrimonio no parece, en principio, ser grande pero aun así está levantando polémica. La prensa dice que los más relevante son sus propiedades: terrenos y casas en dejó Benalup, Vejer de la Frontera y Barbate. El punto candente de su testamento es su heredero universal, Canales Rivera.

Esto, dicen, podría estar afectando a sus primos, Francisco y Cayetano Rivera. Los toreros en principio no reciben nada, a pesar de la cercanía y el cariño que sentían por su tío. Con Kiko Rivera hubo un acercamiento meses antes de morir y se dice que Riverita le regaló al hijo de la Pantoja un capote que perteneció a Paquirri.

Y luego está Jacobo Moreno Muñoz, de 33 años, que asegura ser el hijo no reconocido de 'Riverita'. El joven habló con la revista Diez Minutos y reveló que fue a ver a su padre a Barbate y éste le pidió perdón por no haber estado más con él. El parecido entre Jacobo y Riverita es innegable. "Estoy dispuesto a hacerme la prueba de paternidad y lo deseo, aunque no tengo ninguna duda de que soy su hijo”, ha dicho. Con sus palabras se abre un escenario distinto porque se podría abrir ahora una vía para reclamar de forma póstuma la paternidad. Jacobo que conoce tanto a Teresa Rivera, su tía, y a Canales, no descarta pelear por lo que le corresponde de la herencia. Aunque no sería el único, según ha reconocido el torero. Desde la muerte de Francisco Rivera, Paquirri, 'sus familias' han atravesado diferentes etapas, unas más cordiales que otras, y en varias ocasiones tensas por las herencias.