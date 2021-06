Kiko Rivera hace este 'feo' a Isabel Pantoja y a su hermana

Kiko Rivera no está pasando por su mejor época y eso es indiscutible. Esta última semana tampoco ha sido fácil para él, que se ha visto envuelto en otra polémica, esta vez con la madre de su primer hijo, Jessica Bueno. Pero el DJ ha encontrado su refugio en su familia. "He aquí las cuatro personas más importantes de mi vida", escribe a través de sus redes sociales, donde comparte una imagen en la que aparece junto a su mujer Irene Rosales y sus tres hijos. Ni rastro de Isabel Pantoja ni tampoco de su hermana. ¿Cómo les habrá sentado este 'feo'?

Es evidente que la guerra continúa entre él y su madre, pero ¿qué hay de Isa Pantoja? La relación de Kiko Rivera y su hermana siempre ha estado llena de altibajos, ¿será esta otra de sus crisis? Ella fue una de las grandes ausentes en la comunión de Fran, el primer hijo del DJ con Jessica Bueno. Antes la espareja mantenía una buena relación, pero eso fue antes de que Kiko Rivera dijera en un programa de televisión que no le parecía justo no poder invitar a sus familiares. Sus declaraciones no sentaron nada bien a la modelo, que acabó estallando y contestando a las acusaciones de manera tajante.

"Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia", escribió notablemente molesta en su cuenta de Instagram.