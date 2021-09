La top model Rosie Huntington-Whiteley y su marido, el actor Jason Statham, han anunciado que están esperando un bebé. La pareja lleva más de una década juntos y ya tienen un niño, Jason Oscar, que pronto tendrá un retoño en casa para poder jugar. La supermodelo se suma ahora así a compañeras como Gigi Hadid, Karlie Kloss, Emily Ratajkowski, Elsa Hosk, Romee Strijd y Ashley Graham. ¡Es el Baby Fashion La top model curvi ha anunciado la buena noticia y las redes han estallado de alegría. Hace unas semanas dijo que tanto ella como su marido, el director de cine Justin Ervin, deseaban aumentar la familia y ... así ha sido.

Christina Ricci está embarazada e inicia una feliz etapa para olvidar el terror y la violencia que sufrió de su anterior pareja. La actriz vuelve a tener motivos para sonreír junto a su novio, el peluquero Mark Hampton: ¡van a ser papás! Es el primer hijo de su pareja, pero el segundo de Christina Ricci, quien tuvo a Freddie en su anterior matrimonio con James, una relación que pasó del amor a la violencia y se convirtió en un verdadero terror para la actriz: "La vida sigue mejorando", asegura en el anuncio de su embarazo. Lo ha hecho público en Instagram con una imagen de unas de las ecografías que le han hecho.

Del cine a la música

También anunció su embarazo la cantante Soraya Arnelas, exconcursante de Operación Triunfo, que está feliz de anunciar que será mamá por segunda vez junto a su pareja, el bailarín Miguel Ángel Herrera. La cantante espera una niña a la que llamará Olivia, un regalo que pensaba que no llegaría: "Pensaba que no podía quedarme embarazada", dice. Soraya padece un estrés crónico que hizo complicado su primer embarazo, con el que trajo al mundo a Daniela, de cuatro años. Se habían planteado recurrir a métodos de fertilidad para ampliar la familia, pero no ha hecho falta.

