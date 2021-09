Cardi B da a luz a su segundo hijo junto al rapero Offset

Este año no puede ser más montaña rusa. Y no solo por el tiempo, que está loco. Si no porque tan rápido pásamos de las tristes separaciones de famosos a las fabulosas noticias de que ha nacido un nuevo bebé. Cardi B ha dado a luz a su segundo hijo junto a su pareja, el rapero Offset, y por fin tiene a su recién nacido en brazos. La cantante anunció su embarazo con un espectacular posado en junio donde se podía ver que estaba bastante avanzado después de actuar en la gala de entrega de los premios BET 2021 en Los Ángeles. Tanto que el bebé no ha podido llegar ni al otoño y ha nacido en estos últimos días de verano. La pareja de raperos no puede estar más feliz por añadir un nuevo miembro a la familia y han compartido este momento tan especial con todos sus seguidores en la cuenta oficial de Instagram de la rapera.

Cardi B da a luz a su segundo hijo Con una tierna fotografía familiar, Cardi B y Offset han presentado públicamente a su segundo hijo. En la imagen podemos ver a la cantante sentada en una cama con la típica bata de hospital, a su pareja al lado con cara de embelesado mirando a la pequeña criatura y al bebé de ambos en brazos de su madre. Aún no se sabe el nombre, solo la fecha de su nacimiento, que es el mensaje que acompaña a la fotografía en Instagram: 4 de septiembre de 2021. Al lado aparecen tres emojis: un dinosaurio, un corazón azul y un león. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Cardi B (@iamcardib)“ “ Tan aficionada a la moda como siempre, Cardi B posa con su segundo hijo luciendo un pañuelo con estampado de tigre en la cabeza y una manta de lo más trending de Yves Saint Laurent. Tampoco sabemos el sexo del bebé, aunque el recién nacido lleva un gorro azul que podría indicar que se trata de un niño. Es todo lo que se puede ver, ya que su cara está tapada por la manta que lo envuelve. Cardi B y Offset comenzaron a salir en 2017 y tan solo unos meses después ya se habían comprometido. Se casaron en secreto ese mismo año y tan solo uno después, en 2018, anunciaron que estaban formando su propia familia y que pronto llegaría su primer hijo, una niña: Kulture Kiari Cephus. Y pese a que en septiembre de 2020 dijeron que se iban a divorciar, un mes más tarde solucionaron sus problemas y el amor volvió a superar todas las barreras. Desde entonces la pareja ha atravesado varios altibajos en su relación, pero callaron todos los rumores de crisis de pareja con el anuncio del segundo embarazo de la rapera. Cardi B desvela que espera tener un segundo hijo con Offset La rapera subió esta imagen a su cuenta de Instagram para dar la noticia @iamcardib en Instagram