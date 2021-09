(Música)

Hola como las tardes, amigos de "Cine de barrio".

Bienvenidos.

Hoy volvemos a estar de estreno, esta vez por partida doble.

Porque va a estar con nosotros un gran actor

que es la primera vez que viene a "Cine de barrio", Jordi Rebellón.

Y también porque la película que se emite hoy,

es la primera vez que vemos aquí,

en nuestro programa, su título,

"Amor a la española".

¿Español?

-Así es, lo domino a la perfección.

¿Inglesa?

-No, sueca.

-Caballero español.

-"Good luck".

-Cuéntanos de una vez qué pasó anoche con la sueca.

-Quién fuera tú, vaya suerte.

Y con una rubia.

-Qué tío.

-Cuenta, cuenta.

-¿Es la primera vez que viene usted a Torremolinos?

-Sí chico, no he tenido tiempo.

-Caramba, Ingrid, qué sorpresa.

-Qué feliz, es maravilloso y feliz.

.Caray con la sueca, qué temperamento le echa.

-No lo sabes tú bien.

-Oiga, ¿por qué monta usted así? -Como usted.

-Yo monto así porque llevo faldas.

-Yo te digo una cosa, que cuando menos lo pienses,

te encontrarás con que ese tipo le tienes que parar los pies,

pero no vas a ser tú sola, se los voy a parar yo.

-Servidos, muchas gracias. -"Do you speak spanish?"

-No, no, "no speaking spanish".

-Es sueca, te has traído otra sueca.

-De ahora en adelante, menos boca.

-Sí señor, menos boca.

Una comedia veraniega, para este tiempo de otoño,

de la que hablaremos en unos minutos.

Porque antes quiero saludar a nuestro invitado de hoy,

Jordi Rebellón.

Bienvenido por primera vez a "Cine de barrio".

Muchas gracias, Concha.

Bueno,

Jordi y yo, como sabrán ustedes, si no lo saben, yo se lo digo,

desde hace unos meses estamos interpretando

en el teatro la latina de Madrid "El funeral".

Y vienes a hablarnos esta tarde de la película que se estrenó ayer,

y que se llama "El desentierro", que también es casualidad.

"El funeral" y "El desentierro".

¿Cómo estás, Jordi?

Muy bien, encantado de estar aquí contigo.

Sí, la verdad es que es casualidad.

Que estemos en el teatro haciendo "El funeral",

y que ayer se estrenara "El desentierro".

Pero tengo que decir una cosa antes de hablar de la película,

"El funeral" es una cosa muy, muy divertida.

Se lo han tomado al pie de la letra y quieren que te tome medidas

antes de que te entierren o te incineren.

-Qué me entierren, que me entierren.

Para que me puedan ustedes seguir visitando.

El desentierro es un thriller, ¿no?

Es un thriller bastante duro, sí.

Es un thriller con mucho flashback,

porque trata de cosas que pasaron hace 20 años,

en lo que es la parte de Valencia, la ruta del bacalao,

la Albufera, donde había mucha corrupción urbanística.

Pero la película está muy bien.

Es su ópera prima, Nacho Riu Pérez, la verdad,

que como ópera prima a mí me ha gustado mucho.

Y la gente que estuvo ayer en el estreno,

la verdad que salieron encantados, un gran aplauso, sí.

Muy contentos.

Ahora dime, ¿qué papel haces tú en este thriller, "El desentierro",

que no "El funeral"?

Soy Félix, que es un alcalde,

en la época actual es un alcalde de un pueblo de Valencia,

y que empieza con el entierro de este alcalde.

Es mi funeral.

Entonces, bueno, aparece su hijo que está por allá,

luego viene el sobrino, porque está buscando a su padre.

Empiezan a descubrir cosas y nos vamos 20 años atrás, los años 90,

donde estaba todo un poco liado por Valencia.

Los protagonistas son dos actores argentinos,

Míchel Noguer... Y Leonardo Sbaraglia.

Y Leonardo, que estuvo en "Cine de barrio" hace dos años más menos.

Qué bien.

También está Jan Cornet, un actor nuestro de aquí,

que también es protagonista.

Y también un actor estupendo.

Actores españoles y de otras nacionalidades, de Europa del Este.

Sí, hay una mezcla.

Hay actores, de Madrid, de Valencia, de Barcelona,

y luego del Este.

Sobre todo estaban buscando actores albaneses.

Porque hay dentro de la película

una trama de clubs con gente albaneses y tal.

Algunos que han buscado lo hacen muy bien.

Hay una mezcla, también argentinos, evidentemente.

¿Cuánto llevabas sin hacer cine?

En alguna ocasión te he oído decir

que el cine no se acuerda mucho de ti.

No se acuerda mucho, la última vez que rodé cine antes la película,

fue contigo. ¿Conmigo?

La película de Juan Luis Iborra.

Ah, claro, "Enloquecidas", es verdad.

Esa fue... Ese fue tu último trabajo en cine.

En cine, sí.

¿Te acuerdas de esa película?

Pues ese fue mi último trabajo en cine hasta que surgió esta película.

Pero debutaste en el cine a finales de los 80.

Sí, cuando vivía en Barcelona.

Estaba en Barcelona y empecé a hacer cine allá.

Lo que pasa es que el cine es mi asignatura pendiente, no sé por qué.

Es algo que no depende de nosotros.

Algún director se acordará de vez en cuando de mí.

Por lo pronto,

vamos a recordar

algunas de las películas en las que tú has aparecido.

¿Te parece?

Me parece muy bien.

Pues venga, vamos a recordarlas.

Pues no lo sé,

estábamos en la barra tomando unas copas y luego ella se fue.

Bajó, oímos unos gritos y luego bajamos.

Nos hemos encontrado con esto, no lo sé.

-¿Esto qué es?

Ahí estás tú con coleta.

Las órdenes estaban cursadas.

-Estoy doblado, además.

Esta no es mi voz.

¿Sabes al precio que hemos puesto los laboratorios?

Más caro que el azafrán.

Acaba de subir otros 20.

No es ninguna broma.

-Esto sí.

Ahora sí.

Tú y tu manía de pagarlo todo por adelantado.

¿Qué más da ya si me gustan o no?

-Si no te gustan, se cambian.

-"Enloquecidas". Esta es.

Esta es.

-Ha sido un despiste.

-Estoy esperando.

¿Por qué te cuesta tanto pedir perdón?

-Lo siento, perdóname.

-Un besito.

Tú comenzaste haciendo teatro, ¿verdad?

Yo comencé a los...

Pero, al principio, con mucha cautela.

Seguías trabajando en el banco.

Sí.

¿Qué hacías en el banco, cuál era tu trabajo?

¿Interventor...?

Empecé de auxiliar y acabe de interventor.

Yo seguía haciendo teatro de aficionado,

que luego se convirtió en amateur y en semiprofesional.

Y aunque no has abandonado el teatro, durante tu trayectoria,

la popularidad te ha llegado a través de la televisión.

'Doctor Vilches".

Todo el mundo te recuerda por esa serie.

Y "Hospital central".

Es que por una serie muy larga, muy longeva.

Con mucha audiencia.

Eran momentos en que las audiencias eran muy altas.

En esta casa, en TVE, no has trabajado mucho.

No.

Pero creo que fue donde debutaste, en este medio.

En "Barrio sésamo".

Fíjate.

Fíjate. Lo han encontrado eso.

Sí, hice el alcalde.

Fueron dos o tres capítulos solo.

"Barrio sésamo" empezó con los muñecos, y luego hice de alcalde.

Además era muy curioso,

porque yo tenía que hablar con muñecos.

Un trabajo...

Y luego hice una miniserie,

que fue la primera de TVE que tuvo máxima audiencia.

Se llamaba "Fago".

Es sobre el asesinato del alcalde de Fago.

Yo me acuerdo.

Pasó en Huesca.

Esa serie tuvo mucha audiencia.

Lo último que has hecho en esta casa, por ahora,

es "Servir y proteger".

Sí.

"Cuéntame" también.

Pues vamos a recordar imágenes de esa serie

y de otras cosas que has hecho aquí, en TVE.

Fíjate.

Qué bueno esto.

-A ver, un vasito de agua, haz el favor.

-Sin favor.

-No me acordaba de esto. De esto no habías hablado.

No, no me acordaba.

Esto lo hacía Rubianes, ¿no? Claro.

-Coño, qué alivio, todo el día con el casco.

Está sí, de esta sí me acordaba.

¿Cenamos juntos esta noche?

Yo ya estoy aburrido de ir siempre a los mismos sitios.

Qué guapo.

(RÍEN)

-¿Te gustaría ir al teatro?

¿Vamos al María Guerrero?

-Me parece un plan perfecto.

(Música)

Solo será un par de días, he venido a cerrar el negocio,

cuando lo haga me vuelvo a Santander.

El ojo del amo engorda el caballo.

Algunos de nuestros espectadores puede

que no sepan que este hombre, además de actor, es escritor.

Y que hace tres años publicaste una novela dedicada a tu padre.

¿Sigues escribiendo?

De momento no sigo escribiendo.

Yo no soy escritor.

Yo necesito una disciplina para escribir.

Esa novela fue algo que yo tenía muy claro que quería contar.

No está dedicada a mi padre, pero sí es un homenaje a mi padre.

Tenía ganas de explicar algo, y sobre todo,

de reivindicar todo aquello con lo que no estoy de acuerdo.

Entonces, eso en 20 páginas lo hubiera acabado,

lo que hice es inventarme toda la historia, la trama,

con cosas mías personales, que solo las sabe mi familia.

Inventarme una historia de ficción desde un principio hasta un final.

Pues, si te parece,

vamos a ocuparnos de la película de esta tarde.

"Amor a la española".

Una coproducción hispano-argentina

del año 1967 basada en una idea de José Luis Dibildos,

que era el dueño de Ágata Films, la coproductora española.

-¿Por qué no vamos a mi apartamento?

-Oye, sí.

-Tengo una botella de gin sin abrir.

Hay que bebérsela entera.

"Amor a la española",

habla de las relaciones entre los españoles

y los turistas que llegaban a la Costa del Sol.

Y más concretamente, a Torremolinos,

que ya desde comienzos de los 60,

se convirtió en un referente turístico.

-Torremolinos, con su fiebre de construcción,

a 12 km de la capital, es el famoso centro del turismo internacional,

al pie de la Sierra de Mijas.

Frente al mediterráneo, que le envía su brisa fresca y templada.

Le rodean poblados que casi se juntan unos con otros.

Igual que los bungalows y los moteles,

como ahora han dado en llamarse estas edificaciones,

favorecidas por el turismo de todo el mundo.

Los más pintorescos y variados personajes humanos,

deambulan por sus calles, y se dan cita en los hoteles, restaurantes,

cafés y bares, de esta ciudad invernal,

privilegiada por su clima, la alegría de su cielo y de su vida,

que ofrece,

junto a las especialidades típicas de cada localidad,

un alto comercio elegante y bien surtido,

para satisfacer los gustos más exigentes y los exóticos caprichos

de los viajeros en todas las escalas de la fortuna.

(Música)

Tú has estado alguna vez en Torremolinos.

Estuve haciendo teatro, sí.

Ahora Marbella es famosa, la Costa del Sol,

pero en aquellos años 60,

Torremolinos era el referente de la zona.

Y se promocionaba muchísimo.

Incluso, en el No-Do, y también a través de películas,

que se rodaban allí.

# Cuando llegue de Sevilla # a la orilla, la orilla,

# a la orilla del mar.

# Los volantes que a mí en agua... #

-¿Dónde vas tú así?

-¿No vamos a Torremolinos? -Pero faltan 600 km.

-Esto es un piso en Madrid, un chalet aquí en Torremolinos,

un coche, tarta de manzana a diario y...

(Música)

-Algo me dice a mí que de Torremolinos, nada.

-"Gran borrego" le felicita, ¿dónde?, cambio.

-En un coche grúa, subiendo Torremolinos, venga volando.

Cambio.

(Música)

Vamos a seguir hablando de "Amor a la española".

La película que vamos a ver.

Y más concretamente,

de las canciones que suenan en los títulos de crédito de la película,

y a lo largo de la trama.

El grupo que las cantaba, que extrañamente no aparece en imagen,

se llamaba "Los Flames".

El equipo de "Cine de barrio" ha encontrado a dos de sus componentes

y ha hablado con ellos sobre el Torremolinos de aquella época

y sobre el grupo.

Pero, antes, yo quiero, Jordi, darte las gracias,

por haber estado aquí con nosotros en "Cine de barrio".

Te deseo que tengas un éxito

enorme en esta película "El desentierro".

Yo estoy donde tú me reclames.

Y que se sigas conmigo en "El funeral", en La Latina,

que no tiene nada que ver con este desentierro tuyo.

Por supuesto.

Es mucho más divertido lo que hacemos nosotros.

Muchísimas gracias, querido Jordi Rebellón, guapísimo.

Gracias a ti, te quiero.

Y ahora sí.

Ahora sí vamos con "Los Flames".

# Toda la semana, impaciente pasaré

# lleno de ilusión por darle un beso. #

Aquí empezamos a tocar en un club, en una galería,

que había un club que se llamaba "Top 10".

Era el club de moda de Torremolinos.

Donde iba todo el mundo a bailar.

Ahí fue donde vinieron a vernos para el rodaje de la película.

-Dijeron que teníamos que actuar, y que si nos importaba,

que cantáramos en español.

Y que si teníamos canciones, les dijimos que sí.

-¿Por qué no salís en la película?,

o si salís, salís muy poco.

-El escenario era muy pequeñito, era simplemente un metro.

Nos rodaron mucho, pero se ve que el montaje,

luego lo redujeron a eso, a la historia del momento de ligar.

-Yo creo que los actores,

José Luis López Vázquez, estaban bailando, y Manolo Gómez Bur,

que era el que bailaba, decía: "No, no,

la orquesta no, que hay mucho ruido, yo lo que quiero es ligar".

-Desde Madrid se pusieron en contacto con nosotros.

Nos dijeron que la RCA era la discográfica

que iba a repicar la banda sonora de la película.

Y que estaban interesados en que nosotros

hiciéramos un disco con la música de la película.

Y así surgió.

-¿Por qué "Los Flames"?

-La RCA nos dijo que "Los Stukas" no era comercial.

Y entonces a Juan se le ocurrió el nombre de "Los Flames".

Bien.

Y ahí surgieron.

# Con los ojos me dijo sí... #

-Por el camino se quedó nuestro compañero Cristo de Haro,

en Torremolinos, y formó "Los Íberos".

Con el tiempo también le llegó hacer la mili,

y su época de "Los Íberos" terminó.

Entonces "Los Flames" éramos cuatro en Madrid.

Grabamos el disco, y unos meses después,

la mili se llevó al cantante y desapareció el grupo.

(Música)

Yo, con Ángel René, formé "Henry and the Seven",

y grabamos un primer disco con un tema muy espectacular,

que era "You love me".

Pero, a los pocos meses de hacerse "Henry and the seven",

a mí me propusieron otra propuesta, que fue "JJ".

A mí me interesó muchísimo.

Una noche en "JJ" vino Basilio, hablamos,

y entonces me hice el mánager de Basilio.

Nos fuimos a grabar a Londres y de que yo vino un gran elepé,

con una gran canción, que fue "Cisne cuello blanco, cisne cuello negro".

-Juan, una vez que desaparecen "Los Flames" pasas a "Los continentales".

-Sí, colgué la guitarra, y me dediqué a mi instrumento,

que es el saxofón.

-¿Sigues en activo?

-Después de mis orquestas, que he tenido orquestas hasta 2010,

hago lo que más me gusta actualmente, que es cantar boleros.

# El día que me quieras,

# la noche que engalana... #

-Mi gran amigo Juan, 52 años de "Amor a la española",

¿qué te parece?

Me parece que es como nuestra amistad,

irrompible.

Y para nuestros corazones, un recuerdo que nunca se irá,

estará dentro de nosotros esta película,

"Amor a la española",

y nuestro conjunto, "Los Flames".

# Un domingo lo conocí, # un domingo lleno de sol.

# Un domingo le confesé mi amor. #

Después de recordar el lugar y la música de la película de hoy,

"Amor a la española",

vamos ahora a hablar de los actores

y actrices que interpretan a los personajes de la película.

López Vázquez es uno de los tres

intérpretes masculinos de la película de hoy.

El otro es Alfredo Landa.

Otro de los intérpretes es Manolo Gómez Bur.

¿Qué tal has dormido?

-Muy bien.

Los tres interpretan a tres españoles

que tratan de ligar con las turistas extranjeras,

que en esa época venían a la Costa del Sol.

López Vázquez hace de Paco, un empleado de una aerolínea.

Gómez Bur es Patricio, un Don Juan venido a menos.

Y Landa es Rafa,

un camarero que vuelve locas a las turistas más maduras.

La gran protagonista femenina es la actriz Erika Wallner,

que interpreta a Ingrid.

O las dos cosas juntas.

Erika Wallner,

la acompañan en el reparto femenino de "Amor la española",

dos actrices españolas,

Laura Valenzuela, que hace de una turista francesa,

Elena María Tejeiro, que hace de su criada española,

y la gran Margot Cottens, actriz nacida en Uruguay,

pero instalada en nuestro país desde comienzos de los años 60.

Y que hace de una turista escocesa.

En este revoltijo de intérpretes

y personajes de diferentes nacionalidades

que encontramos en la película,

todavía nos queda mencionar a dos actores más, uno,

es Pastor Serrador, argentino aunque nació en Cuba,

que desde 1953 se instaló en España.

Interpreta a un turista francés.

El otro es Alfonso Paso, español, autor de teatro y autor ocasional,

que da vida a un turista inglés un poco borrachín.

El mismo Alfonso Paso, escribió el guion, junto a José Luis Dibildos,

que como les he dicho antes,

también fue el productor de la película.

De la dirección se encargó Fernando Merino, y por último,

decirles que los dibujos que acompañan a los títulos de crédito

son del gran Antonio Mingote.

Y nada más, les dejo ya con esta película veraniega,

que viene muy bien para el frío en este momento de otoño.

Ambientada en Torremolinos,

y con la que van a pasar ustedes un rato muy, muy entretenido.

Ya saben, si les hemos gustado, estoy segura de que sí,

les espero aquí en "Cine de barrio", el próximo sábado.

Un beso, para todos.

