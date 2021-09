Ainhoa Arteta y Marías Urrea separan sus caminos tras dos años de matrimonio. Aunque seguimos a la espera del comunicado oficial, el diario ABC afirma hoy que sería la soprano quien habría decidido poner fin a su cuarto matrimonio. El mismo medio de comunicación prevee que se avecinan tiempos delicados para la pareja: debido a un préstamo monetario firmado por la pareja que, según sus fuentes, el militar estaría requiriendo que la sorprano salde en su integridad. Por la negación de ella, que tendría intención de que sus abogados resuelvan la situación, él estaría dispuesto a iniciar cuanto antes acciones legales.

El patrimonio de la pareja se pone en el centro de la tormenta que culmina un año complicado para Ainhoa Arteta. La artista que ha sabido trasladar el éxito de su música al mundo de la televisión, y ha deslumbrado con su participación en programas como MasterChef Celebrity o Prodigios, ha tenido que sobreponerse a todos los obstáculos que 2021 ha lanzado en su camino. En invierno pasó grandes apuros tras contagiarse del coronavirus y ver comprometidos sus pulmones, que son su herramienta de trabajo. Por suerte, su voz no se vio afectada, aunque las secuelas la postraron en una silla de ruedas que precupó sobremanera a sus seguidores: Ainhoa explicó que se le habían “inflamado las venas dentro de las rotulas” y se había quedado sin sensibilidad en el pie izquierdo, por lo que no podía ni "levantarse del sillón" de su casa. Pero eso no es todo. En agosto, la soprano tuvo que ingresar en la UCI, donde luchó durante diez días con una grave infección derivada de un cólico nefrítico.