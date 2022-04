No ocultarás tu tripita bajo la ropa. Presumirás de ella en todo momento. Dirás sí a las transparencias y a los crop tops. No escatimarás en accesorios, cuantos más, mejor. No dejarás de lado el glamour, ni tampoco los tacones. Los vestidos ceñidos serán tus grandes aliados. Rihanna ha reinventado el estilo premamá y estos son sus mandamientos. Desde que se quedó embarazada, la cantante nos ha dado una lección rompiendo los esteriotipos, dejando claro que la moda y la maternidad pueden ir de la mano.

Más que reinventarlo, lo ha reventado. No ha dejado que el embarazo defina su estilo, sigue siendo la misma, igual de diva y sexy. En chándal o enfundada en un vestido de alfombra roja, Rihanna tiene un outfit para cada ocasión. Ahora que afronta la recta final de su embarazo y que está a punto de dar a luz, repasamos sus 10 mejores looks.

Embarazada y sexy Embarazada y sexy, así se podría resumir su embarazo. La cantante es la prueba definitiva que demuestra el poderoso atractivo que puede tener cualquier mujer que está a punto de convertirse en madre. Solo es cuestión de actitud y también de estilo. La Paris Fashion Week se rindió a los pies de Rihanna cuando se presentó con un look lencero al desfile de Dior. Un vestido plumeti semitransparente que dejaba a la vista el conjunto interior, todo al negro, que nunca falla. Para rematar, un trench de cuero y unas botas altas de tacón fino. ¿Quién dijo miedo? Rihanna en la Fashion Week de París GTRES GTRES Parece que Rihanna será de esas madres que, cuando de a luz, echará de menos la tripita. Le está dando mucho juego a la artista de Barbados, que no deja de presumir de ella en ningún momento. En este caso la vemos luciendo una camiseta de canalé que se abre en la parte frontal dejando al descubierto todo el torso. ¡Vivan las transparencias y las aberturas! La cantante Rihanna apuesta por el negro INSTAGRAM

De alfombra roja El embarazo no le ha impedido acudir a las citas más importantes, como los Premios Oscar. Rihanna asistió al after party organizado por Beyoncé cual estrella de Hollywood. De nuevo, la cantante apostó por el negro, un color que sabe que le favorece. El vestido, con transparencias en la parte de arriba y falda de tubo cubierta de lentejuelas, lo firma Valentino. A juego, unos guantes XXL. ¡Un look de lo más elegante! Rihanna en la Oscar Gold Party INSTAGRAM

Mamá con estilo Rihanna sigue siendo la misma. "Rih dijo: 'Quédate con tu guardarropa de maternidad'... Voy a usar mi ropa normal, amor", escribió hace unas semanas en su cuenta de Instagram. Y así ha sido. Sus looks no han cambiado lo más mínimo desde que se quedó embarazada. Aquí la vemos con un maxi abrigo con estampado animal, unos jeans holgados y un crop top rollo boho que deja al descubierto su barriga. La cantante Rihanna INSTAGRAM Rihanna y el padre de su hijo, ASAP Rocky, asistieron al desfile de Off-White en París. Para la ocasión, la cantante lució un minivestido ajustado en color melocotón combinado con unas sandalias de tira de tacón alto y un abrigo de borrego. La cantante Rihanna en París junto a ASAP Rocky GTRES GTRES

Arreglada, pero no mucho Si Rihanna fuera tu amiga y fuerais a salir a cenar, sería de esas de las que te dice que no se va a arreglar y te traiciona en el último momento. Pocas veces la hemos visto con ropa oversize durante el embarazo y esta ha sido una de ellas. La cantante de Barbados optó por ir cómoda con una camisa holgada. Eso sí, abierta para que se vea la barriga. Un look muy de andar por casa que podría ser de lo más cómodo, si no fuera por las sandalias de tacón que llevaba. La cantante Rihanna en Los Ángeles GTRES GTRES Fue una de las primeras veces que la vimos lucir tripita. A mediados de febrero Rihanna estrenaba embarazo en el photocall de uno de los eventos de Fenty, su propia marca. Para la ocasión, la artista lució un top de lentejuelas de cuello halter y espalda al aire en color verde que dejaba entrever su barriga abultada entre las tiras que adornaban el look. El pantalón combinaba con la parte de arriba, en color plateado y morado. La cantante Rihanna en un evento de Fendy en Los Ángeles GTRES GTRES