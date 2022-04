"Gracias por el fin de semana más hermoso de mi vida", escribe Nicola Peltz en su última publicación de Instagram. Ella ha sido la gran protagonista estos últimos días junto a su ahora marido Brooklyn Beckham. Unos 300 invitados asistieron a la gran boda, que tuvo lugar en una impresionante mansión en Palm Beach, Florida. Entre ellos, muchos rostros conocidos, como las hermanas Venus y Serena Williams o la cantante Mel B, pero si hay alguien que ha llamado la atención por su look ha sido Eva Longoria. La actriz lució un vestidazo negro extralargo con escote pronunciado, diseñado por la madre del novio y madrina de ceremonia, Victoria Beckham. La pieza, que también hemos visto lucir a la propia Victoria, forma parte de su colección Primavera-Verano 2022.

Eva Longoria abre debate y divide a las redes, ¿se puede llevar un vestido como este a una boda? Nuestro compañero Rafael Muñoz, experto en moda, señala que el protocolo ha cambiado, pero que hay ciertos límites: "Es cierto que las bodas ahora no se rigen por las mismas normas. Ya es normal ver a invitadas, en incluso damas de honor o madrinas, vestidas de blanco. El negro siempre ha estado muy ligado a las bodas, incluso a las novias, pero a veces cuesta verlo en enlaces de día, cuando el sol pega fuerte. Por otro lado, es un color que está más de moda que nunca, lo vemos en las pasarelas y en las alfombras rojas. Y las 'celebs' tienen que demostrar que están a la última. Aunque, como le ha ocurrido a Eva Longoria, les pase factura. Ahora parece que todo vale, sobre todo en cuanto a patrones y color. Lo que no termina de 'encajar' es un vestido 'demasiado sensual'".

Eva Longoria y Victoria Beckham con el mismo vestido GTRES

Muñoz pone otro ejemplo, el de Eugenia Silva: "Llamó la atención por lo atrevido que era el vestido que llevó a la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot, un diseño de Alexandre Vauthier con un escote muy pronunciado y una enorme abertura en la falda, una falda que ya era muy mini. Unos alaban que Eugenia optase por un look fuera de lo común y otros creen que no era oportuno. Y lo mismo ocurre con el vestido de Eva Longoria. Además, está el tema de los invitados, los artistas (cantantes, actores, modelos...) tienen cierto privilegio, ya que aportan un plus a las bodas. Antes las bodas se 'vivían' en las revistas del corazón, pero ahora se disfrutan en Instagram. Y en Instagram, si no llamas la atención, no existes".