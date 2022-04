El evento del fin de semana, y seguramente, uno de los eventos más importantes del año ha sido la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Se dieron el ‘si quiero’ el pasado 9 de abril en una boda que ha reunido a famosos y aristócratas de todo el mundo y que ha generado una gran expectación. Casi la misma que generó la boda de sus padres David y Victoria Beckham hace poco más de veinte años. Era la pareja de famosos más envidiada y los que asistieron siguen recordando aquel día como uno de los más icónicos la década.

David y Victoria Beckham en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle GTRES

David y Victoria Beckham fueron los precursores de las bodas más mediáticas del mundo celebrity. La suya se celebró el 4 de julio de 1999, en una época en la que internet aún estaba desarrollándose y por supuesto, no existían las redes sociales. Eran jóvenes, guapos, famosos y muy ricos, por lo que el enlace nupcial fue uno de los más mediáticos que se recuerden, quedando a la altura de cualquier boda real.

Anunciaron su compromiso un 25 de enero de 1998. Dicen que el futbolista le regaló un anillo valorado en 88.000 euros, más otros trece con motivo del evento tan señalado. Celebraron el día más importante de sus vidas en el castillo de Luttrellstown de Dublín. Violines tocando las melodías de Mozart o Bach, tronos de oro durante la ceremonia, una corona, y dos ‘looks’ para una boda que sigue en el recuerdo de muchos.

Él y ella fueron a juego en todo momento. Y como respeta la tradición, los dos iban de blanco. Blanco ‘champagne’. Ella optó por un diseño de Vera Wang valorado en 100.000 dólares. Con un escote palabra de honor, una falda voluminosa, y una cola con más de 50 metros de tela.

De los complementos del vestido, era inevitable fijarse en el crucifijo de diamantes que el propio David le había regalado, y en la tiara de oro de 18 quilates diseñada por Slim Barret que le daba el toque ‘royal’ a la protagonista.

Se dieron el sí quiero en una ceremonia íntima con las 29 personas más importantes para la familia, y con un pequeño Brooklyn Beckham que con tan sólo cuatro meses, fue el encargado de llevar las alianzas.

Más tarde en el convite, llegaron más de 250 invitados a la fiesta y tanto David como Victoria cambiaron sus estilismos y lucieron unos llamativos trajes de color púrpura a juego con la temática ‘Robin Hood’ que eligieron.

Ella bautizó su estilismo como “el vestido de Jessica Rabbit”. Un traje ajustado con apertura lateral en la falda y un tirante decorado con rosas. Él, perfectamente conjuntado con su mujer, lució un traje de dos piezas. La foto cortando la tarta juntos es una de las más simbólicas de aquel día.

No hay cifras oficiales de la celebración, pero el castillo de la celebración, los estilismos de alta costura, el oro, y la fiesta junto a los invitados nos indican que no hubo reparo en gastos. Se estima que la boda alcanzó el millón de euros en gastos, y la revista británica Ok les compró la exclusiva por tres millones. Se convirtió así en la boda europea mejor pagada y la revista, junto con las fotos, batió récord de ventas.

Con un interés y una cobertura mediática como la que se produjo entorno al matrimonio de moda, la prensa inglesa llegó a llamar la mansión que compraron en Londres ‘el Palacio de Beckingham’ y trataron a David y Victoria como si formaran parte de la realeza.