La familia Beckham prepara los últimos detalles de la que será la gran boda del año: la del hijo mayor de Victoria y David, Brooklyn, con Nicola Peltz, la hija menor de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. El sábado 9 de abril la joven pareja se subirá al altar para darse el 'sí, quiero' en una de las mansiones de la familia Peltz, situada en Palm Beach (Florida), que cuenta con 27 habitaciones. Allí se reunirán los famosos y aristócratas de la sociedad americana y británica con celebs de la talla del chef Gordon Ramsay, la actriz Eva Longoria, la 'scary spice' girl Mel B o la leyenda del fútbol americano Tom Brady, acompañado de su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, o los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes invitaron a los Beckham a su boda en 2018.

La expectación por este evento es máxima y se espera que no solo brillen los novios, sino también los padres y hermanos de la pareja. Y si hay alguien de quien las cámaras estarán pendientes será de uno de los matrimonios más mediáticos de los últimos años: David y Victoria Beckham. Se conocieron en 1997 y dos años después sellaron su amor en el altar en la boda más caras y extravagantes de los famosos, celebrada en el castillo de Luttrellstown, en Dublín. Ya entonces la pareja había tenido a Brooklyn, quien fue encargado de portar las alianzas de sus padres en el enlace, y poco después ampliaron la familia con tres hijos más: dos niños y una niña.

Los cuatro hijos de David y Victoria Beckham: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper

David y Victoria Beckham llevan acaparando portadas de la prensa del corazón del mundo entero desde el siglo pasado. Ella era una de las integrantes de las Spice Girls y él, uno de los jugadores estrella de equipos de fútbol como el Real Madrid o el Machester United. Desde que se conocieron en 1997 se han coronado como una de las parejas más ricas y envidiadas por todo el mundo. Formaron una familia feliz y ahora disfrutan viendo cómo sus cuatro hijos se independizan poco a poco y forman sus propias vidas, aunque a la más pequeña, Harper, aún le quedan otras 10 primaveras para llegar a la edad de su hermano mayor.

Brooklyn Joseph Beckham es el primogénito del matrimonio Beckham. Tiene 23 años (nació el 4 de marzo de 1999 en Wstminster, Londres) y el único de los hijos de la pareja en haber presenciado la boda de sus padres. En él ha predominado la profesión de su madre, estando más enfocado en el mundo del espectáculo, pero sobre todo, el de la moda. En 2014 comenzó como modelo y apareció en portadas de varias editorias de Vogue y The New York Times, habiendo sido fotografiado por Bruce Weber, Terry Richardson, Daniel Jackson y Alasdair McLellanm, entre otros.

Estudió durante un año en la Escuela de Diseño Parsons, en 2016, con tan solo 16 años, pasó a estar tras los focos como fotógrafo para la campaña de Burberry BRIT. Desde entonces no ha parado de trabajar de ello y acostumbra a publicar en su perfil de Instagram instantáneas de todo tipo, aunque sobre todo al lado de su amor, Nicola Peltz. Él es el hijo de dos grandes estrellas y ella, la heredera de una fortuna. Se estima que la familia Beckham tiene un patrimonio de 430 millones de dólares y la familia de Nicola de 1 500 millones. La boda de la pareja será por el rito judío, religión de la familia de la novia, y costará tres millones dólares, tres veces más que la mediática boda de David y Victoria, equivalente a un enlace de la realeza, al igual que este.

El segundo de los hijos del matrimonio Beckham es Romeo James Beckham, nacido en Londres el 1 de septiembre de 2002. Actualmente tiene 19 años y ya ha decidido a qué quiere dedicarse. Siendo su padre una de las estrellas futbolísticas de Reino Unido no podía ser de otra forma: Romeo es futbolista profesional y juega como delantero en el club Fort Lauderdale CF de la USL League One. Se unió a la filial de reserva del club de su padre, Inter de Miami, en 2021, aunque realmente su carrera como deportista empezó en 2014 en la reserva del Arsenal. Además del fútbol, su otra gran pasión es el tenis y estuvo a punto de dedicarse a ello también.

Le falta muy poquito para ser mayor de edad. Hablamos del tercer hijo de los Beckham: Cruz David. Con él, la familia pasó s er numerosa el 20 de febrero de 2005. Acaba de cumplir 17 años hace muy poquito y es el hijo del matrimonio más nacional que tenemos: ¡nació en Madrid! Victoria Beckham se quedó embarazada mientras David Beckham jugaba para el Real Madrid y la familia residía en la capital.

Ahora bien, sigue haciendo honor a sus padres y optó por la rama que ninguno de sus hermanos había tocado anteriormente: la música. Cruz pasa gran parte de su tiempo libre componiendo en su habitación, según aseguró en una entrevista para la revista i-D, donde aseguró que admira a músicos como Frank Ocean y Billie Eilish. De hecho, es tan fan de esta última que la invitó a salir: "Amo su música y su estilo. Billie, ya sabes donde estoy", dijo. Y quién sabe, tal vez podamos ver una colaboración musical de ambos próximamente. ¿O montará Cruz su propia banda de 'spice boys'?

Por último, está la más pequeña de la familia y la única niña que han tenido David y Victoria Beckham: Harper Seven. Tan solo tiene 10 años, ya que nació el 10 de julio de 2011 en Los Ángeles, pero ya apunta muy alto. Tanto que la hija de Victoria Beckham le roba la ropa a su madre del armario. Así que lo que tenemos muy claro es que una de sus pasiones es el diseño de moda y no descartamos que sea modelo o diseñadora en un futuro no muy lejano. De momento es todo un referente de estilo, pese a su corta edad, y ocupa asiento en la primera fila de algunos de los desfiles más importantes, como el de la firma de Victoria Beckham. ¡Tiene todas las papeletas para convertirse en un icono de la moda como su madre!