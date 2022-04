Su destino siempre ha estado ligado a la fama, aunque nunca le ha gustado la popularidad. Luis Medina, marqués de Villalba, es el hijo pequeño de Naty Abascal y del fallecido Rafael de Medina y Fernández de Córdoba. Su vida personal y amorosa siempre ha sido de interés mediático, algo que desde hace unos años parece molestarle. Acostumbrados a verlo posar en photocalls, el ahora hombre de negocios ha reducido sus apariciones públicas. En las redes sociales ya no podemos encontrar su perfil, que decidió eliminar para evitar curiosos a pesar de tener madera de influencer. Atractivo, con estilo y elegante, prefiere vivir en la sombra, pero estos últimos días ha vuelto a ser noticia y no precisamente por sus idilios.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales contra Luis Medina por cobrar supuestamente abultadas comisiones en su intermediación en un contrato de compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid. ¿A qué se dedica realmente el hijo de Naty Abascal? ¿Por qué es tan conocido? ¿Con quién se le relaciona? Te contamos todo sobre la vida del marqués de Villalba.

Así se gana la vida

Podría parecer que Luis Medina vive de posar en los photocalls, siendo uno de los personajes públicos más aclamados en los front rows de los desfiles de todo el mundo. Todas las marcas de moda masculina quieren vestirle con sus trajes y ya ha sido embajador de varias firmas de la talla de Dolce Gabbana o Jaguar. Tiene potencial para convertirse en influencer, el problema es que no tiene ninguna intención de serlo. "Cada vez estoy más desconectado de las redes sociales, son muy intensas, todo el mundo ahí poniendo su vida... No sé, no va conmigo", aseguraba hace años en una entrevista. Ahora no hay rastro de él en Instagram, donde ha decidido borrar su perfil.

02.08 min Sobrio y elegante. Así puede definirse el estilo de Luis Medina, uno de los hombres mejor vestidos del mundo según las revistas especializadas. Hijo de Nati Abascal, puede presumir de pasear una elegancia heredada y de la que hace gala en cada momento del día.

No le gusta la fama, pero la realidad es que su vida ha estado siempre en el foco mediático. El año pasado su hermano mayor, Rafael Medina, le cedió el Marquesado de Villalba. Un gesto que le agradeció enormemente. Pero, como él mismo asegura, "los títulos no dan de comer". Luis Medina ha ido metiéndose poco a poco en el mundo de los negocios. Junto a un amigo creó Impak, una empresa de marketing y publicidad, pero no duró mucho. En 2007 se convirtió en CEO de Show Me, un showroom y gabinete de comunicación de firmas de lujo. Su nombre también se vinculó con otras empresas, como la firma de joyas Ceylan 1943 o Azulalia Essential S.L. En 2020 fundó una nueva empresa, de la que es administrador único y accionista mayoritario. Se trata de Sextante Trade Desk, una sociedad limitada cuyo objeto social es "la intermediación del comercio de productos diversos".