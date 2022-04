Jóvenes, guapos, ricos y famosos. Los hijos de Naty Abascal y Rafael de Medina y Fernández de Córdoba, duque de Feria y marqués de Villalba han crecido en palacios, rodeados de obras de arte y ropa cara. La vida de Rafael y Luis Medina está envuelta en lujo pero, aunque son muy famosos han mantenido siempre una elegante distancia con la prensa: hay temas familiares que es mejor no airear. Los escándalos del padre, relacionados con las drogas y el famoso caso Arny, empujaron a la madre a enviar a sus pequeños a estudiar en Reino Unido y Estados Unidos, poniendo una enorme distancia con la prensa española, protegiéndolos. El mayor de los hijos es Rafael Medina es el actual duque de Feria. Tiene 43 años, está considerado uno de los hombres más elegantes del planeta fashion y es un empresario relevante del sector de la moda. Siempre fue el 'hijo guapo' de Naty Abascal y el que más estuvo pegado a sus faldas de alta costura.

Los dos hermanos estudiaron en el colegio Alminar de Sevilla y luego estuvieron en varios internados exclusivos de Badajoz, Londres y Nueva York. Se llevan dos años pero parecían gemelos, aunque no se parecían físicamente. Los dos estudiaron en Kiski School, un centro para chicos de Pensilvania (EE.UU) y, al terminar, Rafael se licenció en Gestión y Administración de Empresas en la American University of Washington. Cuando regresó a España tenía 23 años, trabajó cuatro años en en el Crédit Suisse y luego se lanzó al mundo empresarial.

Luis Medina, marqués de Villalba

Luis Medina, el hijo pequeño de Naty Abascal, siguió los pasos de su hermano en el mundo de la empresa privada. Con su amigo Diego Márquez creó Impak, una empresa de marketing y publicidad, pero no duró mucho. En 2007 se convirtió en CEO de Show Me, un showroom y gabinete de comunicación de firmas de lujo, un espacio que gestionaba firmas como Oscar de la Renta, Roberto Diz, Aquazzura... Durante un tiempo han trabajado muy bien, vistiendo a celebrities relevantes y con apariciones en prensa de moda, como ¡HOLA! y Telva. Luego entró en un otro proyecto, la firma de joyas Ceylan 1943. "Teníamos la posibilidad de comprar o de montar algo por nuestra cuenta. Vimos que las ofertas en el sector de la moda no eran demasiado interesantes y optamos por buscar en el de la joyería. Y encontramos Ceylan 1943", contaba en una entrevista con elEconomista. Luis tenía un puesto en el consejo de administración y era director general de marketing y comunicación de la marca, pero su proyecto fracasó. Su nombre aparece vinculado a varias empresas en distintos años: Tula Creative Studio, creada en 2014 en Barcelona y orientada al sector de la publicidad (en 2020 tenía al menos tres embargos; Sextante Trade Mark, creada en mayo de 2020 para dedicarse a 'comercio de productos diversos'; Azulalia Essential S.L., con la que gestionaba Show me; y Gekko Partners S.L., una consultoría para 'asesorar en temas de moda y lifestyle'. El nombre de esta empresa es un homenaje a Gordon Gekko, el tiburón de la finanzas que intepreta Michael Douglas en Wall Street.

02.08 min Sobrio y elegante. Así puede definirse el estilo de Luis Medina, uno de los hombres mejor vestidos del mundo según las revistas especializadas. Hijo de Nati Abascal, puede presumir de pasear una elegancia heredada y de la que hace gala en cada momento del día.

Luis es uno de los 'solteros de oro' de la sociedad española. Su nombre aparece a menudo en la prensa rosa, siempre para hablar de sus conquistas. Algunos dicen que tiene miedo al matrimonio y que es feliz con su vida independiente. Otros van más allá y hablan de que Luis "no es lo que parece" y que mantiene a raya, y a salvo, su verdadera personalidad. Poco se sabe de su vida. En una entrevista con Flash Moda decía que le gustan los arroces, el olor a gardenia, los zapatos y la música de Otis Redding, Bob Marley y The Beatles. Le apasiona el arte y le hubiese gustado ser pintor o decorador. Dice que tiene mucho sentido del humor y es fácil verle pasear con su perro por las zonas más cool de Madrid. Tiene alergia a la fama y lleva años esquivando todo tipo de rumores. Desde hace un par de años no tiene redes sociales y ha borrado su rastro de cara a la galería. Quizá para protegerse.