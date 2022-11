Hay que reconocer que no estábamos preparados para esta noticia. Hace unos días se anunció una reaparición de Johnny Depp y se vinculó a la figura de Rihanna, todos pensaron que se trataría de alguna colaboración musical. Pero Rihanna nos ha dejado con la boca abierta. La cantante, que acaba de ser confirmada como la artista que pondrá música al descanso de la Super Bowl de 2023 y ha vuelto a la industria musical con Lift Me Up, un tema que forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, ha anunciado que el actor aparecerá en el "Savage x Fenty Vol. 4 Fashion Show".

Depp se sumará así a otros famosos que han aparecido en este show como Cindy Crawford o Rosalía. Quien interpretará al Capitán Sparrow aparecerá en el show vestido de la colección masculina de la marca y será el primer hombre en desempeñar este papel en el show. El programa ya habría sido rodado según informa el portal de noticias TMZ y ambas partes estarían más que ilusionadas con el proyecto que verá la luz el 9 de noviembre.

Johnny Depp, icono de moda El actor es uno de los referentes de estilo atemporales, un imán para las firmas de moda y belleza. Ha prestado su imagen a la casa Dior para uno de sus perfumes, el llamado Sauvage, la traducción al francés de la palabra salvaje. Una palabra que le define muy bien, sobre todo estéticamente. Deep es un rebelde, un espíritu libre que huye de convencionalismos, protocolos y etiquetas. Lo suyo es estilo propio, y es inclasificable. Tiene un poco de folk, un poco de gipsy y un poco de hippy, una mezcla muy especial que hace único. Por eso, el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA) le nombró icono de moda en 2012. Un momento histórico, ya que fue el primer hombre en recibir este galardón. Hablamos de uno de los hombres más atractivos del cine, y da lo mismo que vaya vestido de seductor pirata, como le vemos en la saga de Piratas del Caribe, o con un elegante esmoquin, como se deja ver en El turista, junto a Angelina Jolie. Dos estilos muy distintos, pero en ambos está arrebatador. Esa rebeldía es quizá lo que busca Rihanna, ya que sus colecciones son una bofetada contra el star system y la moda más convencional. Los dos forman un tándem muy potente y por esto la noticia ha levantado una expectación sin precedentes. Rihanna enciende las redes bailando en lencería

¿Qué es Savage x Fenty? Rihanna lanzó Savage x Fenty (que toma su nombre del apellido de la artista, Robyn Rihanna Fenty) en mayo de 2018, en colaboración con el grupo de moda Techstyle. Igual que su firma de maquillaje, Fenty Beauty (con Priscilla Ono como artista principal), su principio fundador es la inclusividad: igual que sus maquillajes tienen más de 40 tonos de piel como base, su marca de lencería abarca un amplio rango de tallas, colores y formas, presentándose como una alternativa 'que empodera' frente a otras firmas que sólo se ajustan a un tipo de cuerpo. Sin embargo, es el nombre de Rihanna lo que desde el principio llamó la atención sobre esta colección, que se agotó muy rápido y ya está valorada en más de 150 millones de dólares. Por el camino, sus diversas campañas nos dejan decenas de imágenes en las que la cantante y diseñadora posa como modelo: "Suelo ser humilde, pero no en lo que a lencería respecta", reza otro de sus eslóganes. Rihanna para Savage x Fenti