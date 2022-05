Kate Moss, así ha sido su testimonio en el jucio entre Johnny Depp y Amber Heard

El mediático juicio que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard llega esta semana a su fin. El jurado ofrecerá su veredicto en unos días, después de semanas de impactantes relatos y tras escuchar las alegaciones finales. Antes, quedaba por escuchar un testimonio clave en la defensa del actor de Piratas del Caribe, la de la modelo y ex pareja de Depp, Kate Moss.

En una breve aparición a través de una videollamada, Moss ha desmentido este miércoles haber sufrido violencia de parte del actor. La modelo fue llamada a declarar en el jucio después de que, el pasado 10 de mayo, Heard apuntase en una de sus declaraciones que Depp también había maltratado a su ex novia, la modelo Kate Moss.

En su testimonio, Heard apuntó que en la década de los noventa, época en la que Johnny y Kate vivieron su noviazgo, la modelo sufrió un supuesto episodio de violencia por parte del actor. “Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas”, confesó.

Johnny Depp durante la declaración de Kate Moss

Para aclarar el supuesto, este 25 de mayo, Benjamin Chew, uno de los abogados del equipo legal de Depp, llamó a Moss como testigo y la interrogó sobre este hecho. “Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Estaba lloviendo y cuando salí de la habitación me caí por las escaleras. Me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía lo que había pasado”, relató Moss.

Moss apuntó también hoy que tras su caída Depp regresó corriendo para ayudarla. “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”. A la pregunta de si Depp alguna vez la empujó por las escaleras, respondió que “No, nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, sentenció.

El intenso romance entre Kate y Johnny Conviene destacar que Kate Moss siempre habló de forma positiva sobre Johnny Depp, reconociendo que la ruptura fue dura y sin mencionar ningún tipo de agresión por su parte. Moss y Depp terminaron su relación en 1998 después de cuatro años de un turbulento romance. Johnny Depp y Kate Moss en Cannes (1997), durante su noviazgo GTRES