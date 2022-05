Amber Heard acusa Johnny Depp de abuso sexual y maltrato

La actriz Amber Heard ha declarado que su exmarido, el también actor Johnny Depp, amenazó con matarla durante una discusión que ambos tuvieron en su yate cuando viajaban por las Bahamas, ademas de abusar sexualmente de ella y maltratarla psicológicamente. Un relato que se opone frontalemente al testomio de Depp, en cuyo testimonio de la semana pasada aseguró que "la víctima era él" , y acuso a su mujer de abusar psicológica y físicamente de él.

El litigio -que realmente enjuicia una acusación de Depp a Heard por difamación a raíz de un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico"- entra en su fase final. "Estoy aquí porque mi marido me denunció por un artículo que escribí", comenzó Heard, de 36 años, quien insistió en que para ella es "profundamente doloroso" tener que revivir los momentos más turbios de sus cinco años de relación.

A lo largo de su declaración en el estrado del tribunal de Fairfax (Virginia, EE.UU) , que se alargó más de tres horas, Heard describió a Depp, de 58 años, como un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas, contrariando la versión del actor, quien ha asegurado que nunca le pegó a una mujer, la actriz detalló varios momentos en los que supuestamente Depp la golpeó, amenazó y llegó a abusar sexualmente de ella.

Heard habló de un viaje a las Bahamas que hizo junto al actor, justo antes de que vendiera su yate, y en el que tuvieron una discusión por sus problemas con el alcohol y las drogas. Según la actriz, Depp le recriminaba que hubiera hablado de su adicción con sus hijos, también presentes en el viaje.

"Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza", indicó Heard, que rompió a llorar en varias ocasiones. Depp, presente en la sala, trató de evitar el contacto visual con Heard.