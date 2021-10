Si a finales de agosto era la propia Rosalía quien desvelaba que su próximo álbum iba a venir cargado de "feeling" y "buena vibra", no es de extrañar que cada vez que saca música al mercado muchos de sus seguidores comiencen a lanzar hipótesis sobre si formará parte de su próximo disco o no. Ya ocurrió con "Linda", la collab que se marcó junto a Tokischa. Sin embargo, ha sido su último vídeo en TikTok el que ha hecho saltar las alarmas. ¿Nos ha colado un adelanto de su nueva música?

"Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es la más traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar". Bajo estas palabras, la catalana elaboraba una coreografía de lo que podría ser su próximo single. O eso es al menos lo que teorizan varios usuarios de las redes sociales a los que no les pasó desapercibido un sonido que la misma plataforma categoriza como "Sonido original - La Rosalía".

La propia intérprete no se ha pronunciado en sus perfiles de Instagram o Twitter, sino que soltó la bomba en TikTok y dejó que medio mundo escuchara unos segundos de lo que aún desconocemos si será su próximo lanzamiento o si, por el contrario, se trata solo de una composición que no tiene por qué ver la luz próximamente. Sea lo que fuere, lo único que tenemos claro es que se le da de lujo alimentar un hype que no hace más que crecer en torno a su figura. ¿Nos sorprenderá con algo más de aquí a que termine octubre?

“�� ¿NUEVA CANCIÓN? ��

Rosalía sube a su cuenta de tiktok una canción cantada por ella, podría ser su próximo single. pic.twitter.com/rofPJUfeuU“ — ROSALÍA NEWS (@NewsRosalia) October 12, 2021

“Rosalía regresa con una bachata ��



ROSALÍA IS COMING pic.twitter.com/zkNac6H94F“ — M A P I �� (@maaiap_) October 12, 2021

“la manera en la que rosalia nunca hará la musica que os esperáis, ella siempre os va a sorprender pic.twitter.com/Ksm4AGizxQ“ — MELO (@CAP5LAMENTO) October 12, 2021