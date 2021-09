Después de varios días de polémica, Adam Levine, vocalista de Maroon 5, quiso quitar hierro al asunto lanzando unas palabras a favor de su compañera de profesión. "Que ocurra es algo natural. Estas son cosas complicadas y cualquiera que haya escrito una canción sabe que uno copia algo sin querer, luego se publica y entonces hay una demanda. A veces se pone feo, pero otras está justificado que la gente emprenda acciones legales al respecto", explicaba a través de stories en su perfil de Instagram. "Creo que probablemente deberíamos enfrentarnos a esto con un poco más de compasión y comprensión", continuaba argumentando. "Es como si la música fuera algo creativo y odio verla cancelada", confesaba ante sus seguidores.

