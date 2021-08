Han pasado solo tres meses desde que Olivia Rodrigo lanzó "Good 4 u". La canción, que rápidamente se colocó entre los primeros puestos de temas con más reproducciones, ha sufrido una modificación en sus créditos en los últimos días. ¿El motivo? Ser acusada de plagio y verse en la tesitura de incluir a Hayley Williams y Josh Faro, dos de los integrantes de Paramore, como coescritores de su hit. Una acción que ha llevado a cabo ASAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) y por la que pasarían a dividirse las ganancias de ahora en adelante.

La canción no es una copia exacta a la banda, ni tampoco un sample que protagonice sus minutos. Se trata de lo que se conoce en la industria como interpolación. Es decir, el uso de la misma progresión de acordes sin tener por qué emplearlos en el mismo orden. Y aunque se desconoce si Paramore llegó a demandar a Rodrigo, ambas partes parece que han llegado un acuerdo antes de que el caso viera la luz de manera pública.

"Misery Business", el tema en cuestión de la banda, fue lanzado en 2007 como uno de los sencillos de su segundo álbum. Llegaron a estar dentro del top 30 de Billboard Hot 100, así que no es de extrañar que hubiera quien alzase la voz de alarma al detectar el parecido entre ambos proyectos. Una polémica que parece que ha tocado su fin después de que Olivia reconociese que se había inspirado en su canción para crear "Good 4 u".

Las otras acusaciones de plagio

Si ya de por sí debe ser un mal trago pasar por una acusación de plagio, el caso de Olivia adquiere especial importancia por no ser la primera vez que le ocurre desde que comenzó su carrera en solitario. Tal y como publicó la BBC, a Rodrigo se le acusó de emplear un riff de guitarra en su canción "Brutal" de "Pump It Up", uno de los éxitos de Elvis Costello.

Su tema "1 step forward, 3 steps backs" también contó con los créditos de Taylor Swift y Jack Antonoff por su parecido con "New Year's Day", del disco Reputation. Pero la acusación más polémica fue la que vinculó su proyecto con el de Courtney Love. La veterana artista acusó a Olivia de haber copiado la portada de su último álbum, pero la acusada en cuestión quiso zanjar el tema con un mensaje en el que mostraba su cariño y admiración por el trabajo de Courtney.

“Vivimos en una simulación. Courtney love acusando de plagio a OLIVIA RODRIGO por haber “copiado” la portada de su álbum “Live Through This”. Encima Courtney diciendo: oye mi floristería favorita está en Nothing Hill, mándame unas flores ������ pic.twitter.com/RtFRedmXRL“ — natinat�� (@nataliaa_lopeez) June 27, 2021

"Encuentra la diferencia", escribía Love en sus redes sociales. Un mensaje a lo que Olivia contestó: "Te amo mucho, a ti y a Live Through This". Una respuesta que probablemente Courtney no se esperaba pero que tampoco dudó en responder: "Olivia, no pasa nada. Mi floristería favorita está en Notting Hill, Londres. ¡Escríbeme para más detalles! Esperando leer tu tarjeta", continuaba explicando. "Fue grosero de su parte y también de Geffen (el sello discográfico de Olivia) por no preguntarme a mí ni a Ellen Von Unwerth (fotógrafa de la portada) para recrear su colaboración... Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enfadada. Me pasa todo el tiempo”. Además, la artista lanzó otro dardo sarcástico y muy envenenado a Olivia: "¿Disney enseña a los niños a leer y escribir? Solo Dios lo sabe", concluía Love.