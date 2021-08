MTV VMAs | Todas las actuaciones de los premios

Si hace unos días te contábamos quiénes eran todos los artistas que optaban a coronarse con algún premio MTV VMA's, ahora la organización ha querido seguir alimentando el hype anunciando quiénes serán los primeros artistas que se subirán sobre el escenario del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) el próximo 12 de septiembre. Por el momento, los nombres de Lorde, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Camila Cabello y Machine Gun Kelly ya son una realidad.

Por otra parte, ya conocemos que Doja Cat será la conductora de la gala de este año. Un evento al que también está nominada en categorías como Mejor artista del año o Mejor colaboración. Además, se han confirmado cuatro nuevas actuaciones para esa noche: la propia Doja, Chloe Bailey, Shawn Mendes y Twenty One Pilots.

Rosalía, Billie Eilish y BTS: ¿posibles actuaciones?

Uno de los mayores secretos siempre es el del tracklist que llevarán a cabo durante el evento. Teniendo en cuenta la viralidad que está obteniendo "Don't Go Yet" de Cabello, es de esperar que sea uno de los temas que interprete en directo ese día. De Olivia Rodrigo podemos esperar desde su "Drivers License" hasta el potente "Good 4 you". Pero el que más incógnitas despierta quizás sea Lil Nas X. Desde que lanzase los polémicos videoclips de "Montero. Call Me By Your Name" y "Industry Baby", el rapero se ha visto en el foco de la conversación social. Así que visto el panorama, sería un buen momento para callar a todo aquel que se lanza en su contra a través de una puesta en escena que quite cualquier tipo de duda al espectador.

Aunque la confirmación de estos artistas ha sido del agrado de multitud de usuarios, es evidente que aún quedan algunos nombres por confirmar. Nombres que, por costumbre, deben formar parte de la lista de nominados de la edición. Así que... ¿por qué no imaginarnos que Rosalía podría ser uno de ellos? Su nominación junto a Billie Eilish por el tema "Lo Vas a Olvidar" ha traído consigo todo tipo de reacciones. ¿El motivo? La categoría donde han sido propuestas para el premio: Mejor Vídeo Latino. La polémica está servida, pero hay quienes reclaman que ambas formen parte de un show que tampoco quiere perderse la puesta en escena de Happier Than Ever, el último álbum de Eilish.

Maluma, Bad Bunny, Cardi B, Harry Styles, Ariana Grande, Taylor Swift, Justin Bieber, Shawn Mendes y BTS tampoco faltarán a la gala que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York. Son muchos los que esperan que algunos de estos nombres se sumen a la lista de intérpretes que pondrá voz a la entrega de premios, pero aún se desconoce si alguno de ellos tendrá la oportunidad de hacerlo. Por el momento, puedes votar por tu artista favorito en la web oficial de los MTV VMA's hasta el mismo 3 de septiembre.