Lil Nas X se pronuncia sobre la homofobia en el rap

Lo conocimos a nivel mundial gracias al éxito que obtuvo "Old Town Road", pero 2021 está demostrando ser uno de los mejores años de la carrera artística de Lil Nas X. El rapero se tomó una pausa a principios de 2020 para trabajar en su álbum debut, pero la pandemia trajo consigo que la música que salió de su cabeza se convirtiera en un proyecto más personal de lo que él imaginaba: "Cuando empecé a salir de casa fui muy crítico con todo lo que estaba haciendo. Dejé que todo en redes me afectara y sentí que las cosas habían terminado para mí", confesaba durante una entrevista a Variety.

Sin embargo y como hemos podido comprobar tras sus últimos lanzamientos, Lil Nas logró resurgir de sus cenizas y convertirse en una eprsona "completamente diferente". Un artista que no teme mostrar todo lo que piensa a través de sus composiciones y que se convirtió en todo un icono LGTBIQ+ tras salir públicamente del armario en junio de 2019. "Sinceramente, creo que la pandemia me empujó a salir de la idea de tratar de complacer a todos", alegaba sobre este aspecto de su vida. "Quería ser más auténtico en mi música y dejar que la gente entrara en mi vida. Ahora tengo mucha más confianza en mi música, en mí mismo, en mi sexualidad y en las cosas que defiendo. Definitivamente sabía que perdería muchos de los fanáticos que estaba ganando, pero también sabía que otros me apoyarían. Y tener ese lanzamiento me ayudó mucho de manera creativa, probablemente ni siquiera estaría aquí ahora mismo hablando de las cosas de las que estoy hablando y siendo esa voz para tanta gente.

"No quiero hablar mucho sobre la homofobia dentro del rap" Hace unas semanas, DaBaby se colocaba en el centro de la polémica tras los comentarios homófobos que lanzó sobre el escenario durante uno de sus conciertos. Multitud de artistas mostraron su indignación públicamente, como Demi Lovato, Miley Cyrus, Dua Lipa o el propio Elton John. Fue este último quien se manifestó para ensalzar el importante papel que una persona como Lil Nas estaba teniendo dentro del colectivo: "Históricamente, ha habido mucha homofobia en el mundo del hiphop. "Los recientes comentarios dañinos de DaBaby sobre la comunidad LGBTQ y las personas que viven con el VIH demuestran claramente que todavía hay mucha educación y trabajo por hacer". Al ser preguntado al respecto, Lil Nas confesó que no se siente cómodo hablando sobre el rechazo que puede llegar a haber dentro de la industria cuando una persona se declara abiertamente gay: "La verdad es que no quiero hablar mucho de la homofobia dentro del rap porque siento que este es un terreno muy peligroso. Es más por mi propia seguridad que por cualquier otra cosa", alegaba. La inseguridad que asegura poseer respecto a este tema la explicó gracias a uno de los acontecimientos que le ocurrió cuando grabó el videoclip de "Montero": "Me pasó especialmente después de este tema. Literalmente, hubo alguien que persiguió mi coche durante unos días justo después de que saliera ese vídeo mientras gritaba: "¡Vete a la mierda!". Siento que no puede ser una coincidencia".