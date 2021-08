Casualidad o no, el mensaje del rapero de 29 años llegó el mismo día en el que Day N Vegas dejó caer que DaBaby podría ser eliminado del cartel de su próximo proyecto, al igual que ocurrió con los festivales ParkLife Festival, Lollapalooza y Governors Ball. "Founders Entertainment no tolera ni tolerará el odio o la discriminación de ningún tipo. Damos la bienvenida y celebramos a las diversas comunidades que hacen de la ciudad de Nueva York la ciudad más grande del mundo", compartía la compañía encargada de Gov Ball.

