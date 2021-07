Dua Lipa y Jennie de Blackpink juntas... ¿habrá colaboración?

Es innegable que cada paso que da Dua Lipa causa furor entre sus seguidores. Esta vez no es para menos, pues la cantante británica ha hecho estallar las redes con su última publicación: una fotografía con Jennie, una de las integrandes de Blackpink, la popular banda de k-pop. Y lo cierto es que, aunque se trate de una simple fotografía de una quedada cualquiera, los fans ya piden a gritos en redes la segunda parte de "Kiss and make up", la última y única colaboración de Dua Lipa y Blackpink.

El temazo, que supera ya los 186 millones de visualizaciones en YouTube, se lanzó en octubre de 2018 y desde entonces no han vuelto a colaborar juntas. ¿Estamos ante el regreso de uno de los duetos más potentes de la escena internacional? Ni Dua Lipa ni Jennie han dejado pistas de su quedada, más allá que "peek into the week" -"echa un vistazo a mi semana" en español- que han sido las breves palabras de la artista en el post. Por lo tanto, puede que no signifique nada más allá que las fotos de una reunión amistosa, pero la realidad es que Dua Lipa ya ha generado unas expectativas que no tienen vuelta atrás.

La publicación de la autora de "Physical" ya supera más de dos millones de likes en Instagram y en los comentarios de la misma se repite el nombre de Jennie a más no poder. Y es que la mitad de Blackpink, Jennie y Rosé, se encuentra actualmente en Los Ángeles, tal y como lo confirmaba recientemente su discográfica, YG Entertainment, después de que las cantantes fuesen vistas por algunos fans en un centro comercial de la ciudad estadounidense. ¿Viaje de ocio o por trabajo? De momento, no existe confirmación ni detalles por parte de ellas ni de sus respectivos equipos de trabajo de qué hacen exactamente en Estados Unidos, pero la fantasía ya es una realidad.