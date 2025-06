Dua Lipa, portada de la revista 'Vogue' por segunda vez: "Las redes sociales alteraban mi confianza"

Cada vez es más habitual ver cómo artistas de medio mundo alzan su voz para visibilizar una problemática que, poco a poco, está dejando de ser tabú: la salud mental. Y Dua Lipa es una de ellas. Durante su última portada en la edición británica de Vogue, la intérprete quiso dejar clara cuál es su actitud frente a las redes sociales. Una herramienta que le sirvió para darse a conocer, pero también para ser consciente de lo mucho que pueden llegar a afectar los comentaios de cualquier usuario.

“Me provocaba ansiedad. Pensé que no era la manera en la que tenía que experimentar este momento que solo se va a dar una vez en la vida. Alteraba mi confianza y causaba que estuviera nerviosa pensando qué diría cualquiera”, confesaba Dua. Y es que si echamos la vista atrás, fue sonado su posicionamiento en el conflicto entre Albania y Kosovo. Un comentario que trajo consigo una amplia polémica y que pudo haber sido el punto de inflexión para que diera pie a su decisión de abandonar parcialmente sus redes sociales.

“Cuando hacía mis primeras entrevistas y me preguntaban acerca de cómo lidiaba con el odio, no sabía de qué estaban hablando. Era muy temprano en mi carrera y la gente no se dedicaba a decir algo que me pudiera ofender”, reconocía la cantante durante su entrevista en la publicación. "Experimenté una enorme cantidad de bullying tras la salida de mi primer álbum y es algo que me provocó ansiedad, me enfadó y me hizo pensar que igual no era tan buena en lo que estaba intentando hacer".

"Durante un corto periodo de tiempo, afectó a mi salud mental" Dua Lipa ha colaborado con Martin Garrix, J Balvin, Bad Bunny o Madonna, incluso ha recorrido en varias ocasiones el planeta con motivo de sus giras. Pero ni sus reconocimientos a nivel mundial ni sus dos álbumes, cinco EP y 20 sencillos lograron frenar una avalancha de comentarios negativos hacia su persona. Tanto es así que la británica ya habló de sus problemas de ansiedad durante una entrevista a Attitude. "Durante un corto periodo de tiempo, afectó a mi salud mental. Subía al escenario y si alguien me grababa, en mi cabeza no estaba el pensamiento de "oh, lo están haciendo porque quiere quedarse el vídeo". Estaba pensando más en "van a filmarlo para que puedan reírse de mí" o algo similar", indicaba. "Fue un momento muy difícil, pero también estoy agradecida por la experiencia, porque me volví mucho más fuerte y confiada después de esto. Ahora sé en lo que soy buena y cómo ser buena en lo que hago. Debe de haber un entendimiento común con la gente que comete errores y aprender de los fallos de los demás. Debemos tratar de enseñarnos los unos a los otros. Creo que hay tanto juicio y maldad... Cancelar la cultura es peligroso a la par que tóxico", añadía la intérprete de "Homesick". "Me hicieron sentir que no era lo suficientemente buena. Sentí que no estaba destinada a estar sobre el escenario", recordaba la ganadora de dos premios Grammy. Unos galardones que sumaron una presión añadida a la artista y que le hicieron replantearse su situación: "Incluso después de ganar los Grammy, algunas personas me decían: 'Bueno, ella no se lo merece'".