Ante la repercusión que estaban teniendo sus palabras, DaBaby recurrió a Twitter para disculparse por sus comentarios, aunque de una forma bastante peculiar y que no llegó a convencer a la comunidad LGTBI. “Cualquiera que haya sido afectado por el SIDA / VIH, todos tienen derecho a estar molestos”, escribió. “Lo que dije fue insensible a pesar de que no tengo intenciones de ofender a nadie. Así que mis disculpas. Pero la comunidad LGBT ... No me estoy equivocando con todos ustedes, ¿verdad? Todos ustedes son negocios."

“Anybody who done ever been effected by AIDS/HIV y’all got the right to be upset, what I said was insensitive even though I have no intentions on offending anybody. So my apologies ����



But the LGBT community... I ain’t trippin on y’all, do you. y’all business is y’all business.“