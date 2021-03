Quizás creamos estar acostumbrados a las estridencias que nos deja el mundo de la moda, sobre todo en los últimos años. La libertad con la que se presentan los diseños puede que ya forme parte de nuestra vida, pero lo último de Lil Nas X no ha pasado desapercibido ante su público. El rapero, que hace unos días publicaba un videoclip "seduciendo" al mismísimo Satán, ha anunciado el lanzamiento de unas zapatillas que llevarán por nombre Satan Shoes. Toda una declaración de intenciones, y más si tenemos en cuenta su extraña y comentada peculiaridad: llevarán una gota de sangre humana en el interior de la cámara de aire.

“MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" �� ��Nike Air Max '97 ��Contains 60cc ink and 1 drop of human blood ��️666 Pairs, individually numbered ��$1,018 ��️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX “

Aunque este dato de por sí ya ha generado todo tipo de reacciones, los detalles sobre su nuevo lanzamiento están dando mucho de qué hablar. ¿El motivo? Fabricarse un stock de 666 pares, cada uno numerado de forma individual y con el código de producción bordado en rojo. Poseerán 66 centímetros cúbicos de tinta roja y al margen de la gota de sangre humana que contendrá su interior, también contarán una escritura bíblica estampada en uno de los laterales con el siguiente pasaje: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo".

Cruces invertidas y colores calientes serán el cierre que harán que estas deportivas lleguen a costar 1.1018 dólares. Aún se desconocen los puntos de venta oficiales, pero tal y como se observa tras el lanzamiento de la campaña, es más que posible que el sold out se consiga en escasos minutos. ¿De quién será la sangre que contenga la cámara de aire? ¿Lil Nas X habrá sido capaz de colaborar hasta tal punto de ser él quien ofrezca la suya?

"Call Me By Your Name", en el centro de la polémica

Quizás parezca casualidad que el lanzamiento de los Satan Shoes se produzcan ahora, pero... todo tiene su porqué. Hace unos días, el rapero publicaba el videoclip de "Call Me By Your Name", un tema que interpreta junto a Montero y que logró, de nuevo, un aluvión de críticas inusitado.

Con 30 millones de visualizaciones en apenas tres días, el video muestra imágenes surrealistas con un escenario que recuerda a algún tipo de fantasía mitológica demoníaca. Durante los tres minutos de duración, vemos a Nas X descendiendo al mismísimo infierno a través de una barra de pole dance para mostrar a Satanás sus mejores movimientos. Una actitud que no ha gustado a muchos de sus seguidores y que ha despertado todo tipo de argumentos a favor y en contra.

“they shouldn’t be playing old town road anyway, we streaming call me by your name now �� https://t.co/jt6vr8KUbA“ — nope �� (@LilNasX) March 28, 2021

El concepto audiovisual de la canción quedó en entredicho, pero el rapero no pasó por alto la oportunidad de defender su proyecto a través de sus redes sociales: "Hay un tiroteo cada semana y nuestro gobierno no hace nada por detenerlo. Que me deslice por un tubo de pole dance no es lo que está destruyendo la sociedad", argumentaba en su perfil.