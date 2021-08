Estamos más que acostumbrados a que los live action de los clásicos de Disney se conviertan en una realidad, pero... ¿qué ocurriría si la historia cambiase? El nuevo remake de Cenicienta ha traído consigo multitud de comentarios desde que se anunciase su producción. Camila Cabello encarnaría a su protagonista, pero no habíamos visto el papel que desempeñaba en el film... hasta ahora.

“Can’t wait to share this MAGICAL film with you September 3 on @PrimeVideo ❤️ @Cinderella pic.twitter.com/I8WyPscMmc “

La cantante no ha pasado desapercibida en redes sociales tras darse a conocer las primeras imágenes oficiales de su personaje. Fueron muchos los que echaron de menos el característico rubio de Cenicienta, pero lo cierto es que el nuevo enfoque adoptado por Amazon Prime ha conseguido conquistar a multitud de usuarios que ya alaban los mensajes que se irán lanzando a lo largo del filme.

Uno de los más comentados fue el simple hecho de que, por primera vez en su historia, Cenicienta no busque casarse. El único objetivo que posee es el de salir del sótano en el que lleva malviviendo desde que falleció su padre y la madrastra se hizo con el control de la vivienda. "No quiero limitarme a saludar desde un palco real. Tengo sueños que debo perseguir", escuchamos durante el tráiler.

El negocio como meta: "Mi futuro depende de ello"

Aunque no se pierde la figura del príncipe que quiere conquistar a su princesa, es cierto que el empoderamiento con el que cuenta el papel interpretado por Camila da pie a multitud de interpretaciones. Entre ellas la que evidencia que su faceta de empresaria forma parte de su personalidad. Durante el clip, se puede ver cómo lucha por emprender y llevar a cabo su propio negocio sin tener por qué depender del apoyo de su entorno. "He dedicado semanas a hacer este vestido, mi futuro depende de ello. Tengo que hacer mi propia vida", confiesa frente a la oposición de su madre y de unos habitantes del pueblo que no entienden cómo una "señorita" pretende dedicarse a trabajar fuera de casa. Et voilà, por primera vez se plasma la visión de futuro de un personaje que tradicionalmente solo poseía las "preocupaciones" propias de una mujer de la época.

“Cenicienta va hacer mi princesa favorita después de ver qué Camila la protagonice“ — aline♧ (@Waakemeee_up) August 3, 2021

“No me gustaba la idea de ver otra vez la historia de Cenicienta porque gracias a Disney el personaje solamente quiere casarse. Pero en esta versión va a ser una mujer que busca salir adelante y no tener que depender de el para ser alguien.#CinderellaMovie pic.twitter.com/QQHGK1gS5P“ — AGUS ���� (@Hanker_98) August 3, 2021

“genuinamente me sorprende que camila mucho antes de siquiera ser solista haya escrito una canción que decía “cenicienta no quiere un príncipe” y que ahora esté protagonizando una remake en la que cenicienta LITERALMENTE no quiere al príncipe muy épico si me preguntan“ — flor DGY (@michicasolar) August 3, 2021

Y por si a alguien lo pasaba por alto, Camila Cabello también hará alarde de su potente voz durante el proyecto cinematográfico. De hecho, la banda sonora contará con su música a la hora de interpretar canciones de artistas internacionales del género pop o temas compuestos por ella misma. Un factor más que demuestra que la nueva adaptación tendrá su propio toque moderno y será más libre que nunca.