Los últimos días de agosto están siendo movidos para Olivia Rodrigo. La joven intérprete no hace más que ver cómo crecen sus últimos lanzamientos, pero no por ello sin verse envuelta en alguna que otra polémica que vuelve a situarla en el centro del huracán tras acusarla de plagio. Han pasado solo tres meses desde que la cantante lanzase "Good 4 u", pero pronto tuvo que verse en la tesitura de incluir a Hayley Williams y Josh Faro, dos de los integrantes de Paramore, como coescritores de su hit. Una acción que ha llevado a cabo ASAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) y por la que pasarían a dividirse las ganancias de ahora en adelante.

Ante este respecto, Adam Levine ha querido intervenir para quitar hierro al asunto y evitar que su compañera de profesión fuese tachada de haber copiado los acordes de la banda. "Que ocurra es algo natural. Estas son cosas complicadas y cualquiera que haya escrito una canción sabe que uno copia algo sin querer, luego se publica y entonces hay una demanda. A veces se pone feo, pero otras está justificado que la gente emprenda acciones legales al respecto", explicaba a través de stories en su perfil de Instagram. "Creo que probablemente deberíamos enfrentarnos a esto con un poco más de compasión y comprensión", continuaba argumentando. "Es como si la música fuera algo creativo y odio verla cancelada", confesaba ante sus seguidores.

El líder de Maroon 5 también comparó la situación de Olivia con lo que ya ocurrió con "Blurred Lines" en el año 2015. En aquel momento, Robin Thicke y Pharrel fueron demandados por plagio al verse similitudes con el tema "Got To Give It Up" de Marvin Gaye. Un litigio por el que la familia del cantante ganó más de siete millones de dólares gracias a la denuncia.

¿Cómo surgió la polémica con Paramore? Aunque parece que todo se ha solucionado de forma amistosa, lo cierto es que las acusaciones de plagio hacia Olivia Rodrigo siguen dando de qué hablar. El caso es que "Good 4 u" no es una copia exacta a la banda, ni tampoco un sample que protagonice sus minutos. Se trata de lo que se conoce en la industria como interpolación. Es decir, el uso de la misma progresión de acordes sin tener por qué emplearlos en el mismo orden. Y aunque se desconoce si Paramore llegó a demandar a Rodrigo, ambas partes parece que han llegado un acuerdo antes de que el caso viera la luz de manera pública. "Misery Business", el tema en cuestión de la banda, fue lanzado en 2007 como uno de los sencillos de su segundo álbum. Llegaron a estar dentro del top 30 de Billboard Hot 100, así que no es de extrañar que hubiera quien alzase la voz de alarma al detectar el parecido entre ambos proyectos. Una polémica que parece que ha tocado su fin después de que Olivia reconociese que se había inspirado en su canción para crear "Good 4 u". “meu deus? kkkkk pic.twitter.com/Zm9JzxiYUd“ — dani�� (@yelyahobiv) August 24, 2021