La cantante Taylor Swift y Justin Bieber son los máximos ganadores de los premios europeos EMA de la cadena de televisión estadounidense MTV, con tres galardones respectivamente. Rihanna, que partía como favorita con seis nominaciones, ha sido la gran perdedora de la ceremonia al no llevarse ningún premio.

MTV homenajeó en Fráncfort a la diva del pop Whitney Houston, que falleció el pasado mes de febrero, por su influencia a la música pop y por su voz con el premio "Global Icon" en la gala de entrega de premios europeos. La cantante estadounidense Alicia Keys, que interpretó "Girl on fire", recordó en la Festhalle de la capital financiera alemana la carrera de Houston y dijo que el premio será entregado a la familia.

La modelo alemana Heidi Klumm presentó esta noche la decimonovena ceremonia de entrega de premios europeos de MTV con seis vestidos de Versace en una Festhalle convertida en un circo cargado de espectáculos pirotécnicos, de láser y de iluminación. Además, MTV también tuvo unos minutos en la gala para las víctimas del huracán "Sandy", que ha azotado EEUU las pasadas semanas.

Call me maybe, mejor canción

La cantante Taylor Swift fue galardona con el EMA a mejor artista femenina, mejor "look", y mejor directo, y el cantante Justin Bieber ganó el premio a mejor artista masculino, mejor "world stage" y mejor álbum de música pop. El grupo One Direction ganó el EMA (European Music Award) de MTV al mejor artista revelación y mayores admiradores.

La canción "Call me maybe" de la canadiense Carly Rae Jepsen se llevó el EMA a la mejor canción del año y el "Gangnam Style" del rapero surcoreano PSY ganó el premio al mejor vídeo. MTV reintrodujo en esta edición en sus premios la categoría mejor álbum electrónico, que se llevó el disc-jockey francés David Guetta.

El premio al mejor álbum de hip hop fue para Nicki Minaj y al mejor álbum rock para Linkin Park. La cantante Rita Ora dio comienzo a la gala de entrega de premios europeos EMA de MTV con la interpretación de "Ready for you".

El grupo Monster fue encargado de la segunda actuación musical con la interpretación de "We are young" y Carly Rae Jepsen continuó con "Call me maybe". Es la segunda vez que MTV entrega los premios europeos EMA en la capital financiera de Alemania, donde ya celebró esta gala en 2001 entonces presentada por el humorista y escritor Sacha Baron Cohen en su papel como Ali G.

La cantante Lana del Rey, que se llevó el premio a la mejor artista revelación, presentó las nominaciones a los dieciséis premios europeos de MTV, que fueron elegidos por los espectadores a través de internet. La entrega de los premios europeos de 2012 también contó con la actuación de Muse, No Doubt, Carly Rae Jepsen, fun., y The Killers.

El actor David Hasselhoff, quien fue protagonista de la serie "El coche fantástico", informó sobre el "backstage" a través de las redes sociales, presentando sus opiniones sobre las actuaciones y entregó el premio a PSY. Se han tirado unos 10.000 kilómetros de cable y se han utilizado 1.200 cajas con equipamiento técnico para permitir la celebración del espectáculo y su retransmisión. El espectáculo fue retransmitido en 160 países y casi 700 millones de hogares.