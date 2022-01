La Agencia Tributaria renueva su lista de morosos, un documento en el que ningún famoso desearía aparecer jamás. La mayoría de los grandes deudores son empresas, pero entre ellos podemos distinguir algún que otro nombre conocido. La cifra crece después de que se estableciera un nuevo criterio: ahora figuran en la lista quienes adeudan más de 600.000 euros y no un millón, como en anteriores ocasiones. El empresario Agapito García se mantiene como el mayor deudor persona física de España con casi 15 millones de euros. El cocinero Sergi Arola y el exfutbolista Samuel Eto'o son algunas de las nuevas incorporaciones, pero ¿qué famosos son los que más deben a Hacienda?

Mario Conde es un habitual en esta lista, aunque poco a poco va reduciendo la cifra que hace que su nombre figure en este documento año tras año. "Estoy vendiendo para pagar a Hacienda", declaraba en 2020. En 2019 el exbanquero llegó a deber más de 12 millones de euros. Ahora su deuda desciende hasta los 7 823 091 euros.

Quizás no te suene el nombre de María Paz Campos Trigos, otro de los rostros famosos que aparecen en el listado. Se trata de la popular actriz española y finalista de MasterChef Celebrity, Paz Vega. Su deuda sigue siendo considerablemente alta: 3 032 356 euros. La intérprete dejó claro en 2017, cuando salieron a la luz sus problemas con Hacienda, que no se trataba de un delito fiscal, sino por "una disparidad de criterios" con la Agencia Tributaria que estaba intentando resolver, pero por ahora la actriz sigue apareciendo en la lista de morosos.

El escritor César Vidal, muy a su pesar, también figura en el documento. Su deuda asciende hasta los 2 616 652 de euros. "Estoy convencido de ser otra víctima de un abuso ilegal, intolerable y vergonzoso", aseguraba hace unos meses en una entrevista.

Entró en la lista en 2016 y es uno de los rostros conocidos más habituales del deporte. La Agencia Tributaria le reclama ahora al futbolista Dani Alves, que acaba de fichar otra vez por el Barcelona, un total de 2 088 980 euros. No es el único en el mundo del fútbol. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, debe 1 404 208 euros.

Ildefonso Falcones, autor de éxitos tan conocidos como La catedral del mar, tiene una deuda de más de un millón de euros, 1 286 810 en total. Tampoco se escapa Patricia Conde. Mucho se ha hablado de sus problemas con Hacienda y pocas veces hemos escuchado a la cómida presentadora. En 2018, cuando salieron a la luz sus deudas, compartió un mensaje con sus seguidores a través de sus redes sociales.

"Afortunadamente, me gano muy bien la vida y jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar. La razón de todo esto entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte", explicaba para aclarar lo sucedido. Lo cierto es que sigue siendo uno de los rostros conocidos más habituales de esta lista con una deuda de 1 062 500 de euros.