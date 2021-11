El brasileño Dani Alves, nueva incorporarción para el FC Barcelona a partir del 1 de enero de 2022, ha sido presentado este miércoles en el Camp Nou, en cuyo césped a firmado su nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2022, para animar a los más de 10.000 aficionados con el mensaje de que vuelve "más pequeño para hacer al Barça grande otra vez".

"Hola culers, muchas gracias por venir, cuando cogí el micrófono por última vez en este estadio, sabía que mi sueño era volver y por fin se ha hecho realidad, siempre me hicieron sentir que soy uno de ustedes. Visca el Barça y Visca Catalunya", ha comenzado su alocución.

Ahora estoy un poco más guapo. Pero hay cosas que no podemos cambiar, y pisar este césped otra vez no podía ser de otra manera que así, descalzo", reconoció el lateral brasileño. "Aquí me he hecho muy grande y ahora vuelvo un poco pequeño para hacer este club más grande. Les necesitamos a todos, porque este club no es mío, no es del 'presi', es algo nuestro. Los que sentimos los colores y el escudo, es momento de estar juntos y volver a poner al Barça arriba", se sinceró.

“Es momento de estar todos juntos“

Alves ha posado con el dorsal número 8 como homenaje a los grandes jugadores azulgranas que han lucido ese número como Hristo Stoichkov y Andrés Iniesta: "Creo que los homenajes hay que hacerlos en vida", añadió.

En su vuelta al Camp Nou, Alves ha resaltado la calidad y juventud del del banquillo azulgrana al que ve con ganas de conseguir cosas importantes para el club, algo que hay que hacer "con trabajo y fuerza".