Directo | Misión Artemis II a la Luna, hoy 8 de abril en vídeo: los astronautas avisan a la Estación Espacial Internacional de que "en Orion falta espacio"

La tripulación de la misión Ártemis ya está de vuelta a la Tierra, eso sí,

después de encontrarse con la Luna en un punto preciso del

universo. Una cita cósmica de la que empezamos a

saber y a ver.

Y lo analizamos

ya en nuestro Diario de una vuelta a la Luna

Como cada día, conectamos lo primero con nuestra cabina espacial

Ahí está Alicia Belilla.

Alicia, cuéntanos la agenda de la jornada de hoy

Pues a estas horas la nave todavía está cerca físicamente de la Luna y todavía

en uno de sus puntos más alejados

de la Tierra. Ahora queda volver a la casa, volver a

abandonar esa

órbita lunar y toca reflexionar sobre todo lo que han vivido, todo lo que han

visto en las

últimas horas, el ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna.

Es un día para

reflexionar, pero toca verlo ahora científicamente porque toca contrastar

sus observaciones con los datos

y con las fotografías.

Las últimas horas hemos

vivido y hemos comentado también un momento muy emotivo y que fue un

homenaje a la mujer del comandante de la misión no cuéntanos

sido uno de los momentos más emotivos de las últimas horas

Ha sido uno de los momentos más emotivos de las últimas horas, era

era el astronauta canadiense el encargado de hacer ese anuncio jeremy

el astronauta canadiense el encargado de hacer ese anuncio.

Jeremy Hansen anunciaba los dos nombres de

hansen ponía anunciaban los dos nombres de los cráteres uno integrity en honor

a la nave a su nave a Orión y el otro carol carol es la mujer difunta del

comandante reed wisman que murió en 2020 por un cáncer después de hacer ese

anuncio

el astronauta canadiense decía que era un punto brillante en el límite entre

la cara oculta y la visible de la Luna

Y después de hacer ese anuncio, veíamos a toda la tripulación inmensamente

emocionada, muy, muy emocionada

y todos se fundían en un abrazo y así era como lo contaban

Y si quieres encontrar esta, si ves a Glushko y es justo hacia el norte de

de

anécdotas y escenas, estas últimas horas nos están dejando ya

instantáneas,

increíbles. Estas que les vamos a enseñar son

algunas de las fotografías que han llegado ya a

la Tierra desde la Luna, distribuidas por la NASA.

Ahí se ve la cara oculta de

la Luna... ...y ese pequeño planeta al fondo...

...que es donde vivimos todos...

...y cómo desde la órbita lunar..

la Luna eclipsa al Sol

Y conectamos en este punto con Florida porque ahí está siguiendo cada paso de

la misión Pablo Fuente

divulgador científico.

Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.

Pablo, lo primero es que las tenemos

recién salidas del horno, así que te quiero preguntar por estas últimas

imágenes que nos tienen fascinados, pero yo estoy segura

de que tú ves en ellas algo más.

Cuéntanos, ¿en qué nos tenemos que fijar?

Pues imágenes fascinantes, como decías, en ese primer plano aparece la

superficie lunar gris salvaje, específicamente esos

bordes terracedos y vemos los picos centrales del cráter de Ohm, que es un

cráter

de impacto bastante complejo en el lado oculto de la Luna, y la Luna parece

como un desierto antiguo

y silencioso. Y ahí en el horizonte lunar, la Tierra

que se está poniendo, nuestro planeta

que aparece como una esfera azul apagada muy delicada y coronada por

esas nubes

blancas y brillantes que giran sobre Australia y Oceania.

Y esa mitad oscura de la Tierra ya está sumida en la

noche, mientras la parte iluminada muestra ese azul tan característico que

nos recuerda a nosotros que esta es

nuestra única casa.

Así que una imagen absolutamente preciosa.

También mostraba..

El eclipse, sí. Te quería preguntar también por la otra

gran foto revelada, que es ese momento

preciso. Pues en esa imagen lo que podemos ver

es que la luna parece como un disco negro

perfecto, tan grande desde la perspectiva que tenían nuestros

astronautas desde la nave Orión, que bloquea

completamente el Sol y durante casi 54 minutos de totalidad, pues el Sol

desapareció detrás de la Luna y solo quedaba visible su corona, ese halo

etéreo, ese

halo plateado que normalmente está oculto por el brillo de nuestro Sol,

pero que ellos pudieron ver,

Y esa corona que se va extendiendo como una corona de fuego ahí vivo revelando

detalles que

nadie había visto antes, seguramente

Y son imágenes, como dices, muy emocionantes.

Nos están llegando ahora, así que estamos todos descargándonos y

analizándolas

con mucho detalle. Una de las cosas que ha trascendido ya

son esos dos nuevos cráteres, nuevos que se

han localizado. Déjame que haga una puntualización.

No es que sean nuevos, porque la luna está

perfectamente cartografiada, pero lo que sí que se han hecho es ponerles

nombre, porque hay muchos

cráteres que no tenían nombre y lo que se ha hecho es ponerles nombre, como

muy bien comentaba eso.

Vale, vale,

vale. Pues Buena puntualización.

No sé si hay algún momento más que destacarías de la vuelta

alrededor de la luna que hemos vivido en las últimas horas bueno pues eso lo

habéis dicho

no momentos muy emocionantes ahí cuando la tripulación estaba tomando esas

fotos iban turnando en esas

cuatro ventanillas, iban haciendo turnos de dos en dos tomando esas fotos

e iban describiendo al equipo

científico en Houston.

Yo estaba escuchando por línea interna de NASA todo como iban describiendo

y claro, todos los divulgadores estábamos esperando ver esas imágenes.

Y el momento en el que, como bien

comentabais, ponen ese nombre de Carol en homenaje a la esposa de Wright

Weissman, pues toda la

tripulación llorando, y yo creo que muchos de nosotros también aquí, y nos

recuerda, también explicaron cómo..

se sentían la fragilidad y lo afortunados que somos de vivir en

un planeta tan increíble tan bonito como el nuestro cuando la luna que la

tenemos prácticamente al lado aunque está

casi a 400.000 kilómetros, pues ha sufrido impactos de asteroides durante

tantos miles de años

y nosotros pues somos unos pequeños privilegiados y tomaron mucha

consciencia

de ello y lo compartieron con muchísima emoción.

Un buen recordatorio de que tenemos que cuidarnos

y tenemos que elegir actos de amor antes que la destrucción

Desde luego, una última pregunta, porque has creado una herramienta en la

que creo que informas de todo.

¿Cuándo duerme la tripulación?

cuando trabajan, cuando les queda, ¿a qué tenemos que estar especialmente

atentos en lo que

nos queda de misión?

Bueno, pues la tenéis en artemis.orbitainfinita.com.

Sí, la estamos pinchando justo en directo ahora, Pablo.

Pues os lo agradezco.

Bueno, pues en esta herramienta

podéis seguir toda la misión, todo lo que queda en estos un poco más de tres

días, lo que va a ser la reentrada, un momento

muy delicado, por supuesto, porque se van a enfrentar a temperaturas de más

de 2.500 grados

y podéis seguir toda la trayectoria de esta cápsula Orión.

Podéis además

ver cómo las antenas distribuidas en distintos lugares del mundo, entre

ellos en Madrid, en Robledo de

Chabela, pues van a hacer el seguimiento de la nave Orión.

España tiene un papel muy importante

y podéis hacer todo el seguimiento por ahí.

También los hitos, qué es lo que nos espera, a qué hora.

También

tenéis las horas en España, así que podéis hacer seguimiento de todo en

tiempo real

Pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros en directo desde Florida,

que seguro que ahí todavía se vive hasta con más

intensidad y emoción esta aventura espacial.

Un abrazo. Claro que sí, un abrazo

Esta foto, revelada hace un par de horas, para la historia que estamos

analizando y disfrutando y que no nos cansamos de ver, tiene también su

historia guardada detrás.

¿Por qué?

Vamos a volver a conectar con nuestra cabina espacial, Alicia

Ayer es verdad que vimos una reacción a bordo, pero hoy, viendo la imagen,

hemos dicho, anda, esta es precisamente..

la reacción justo a esta foto

ya muchas veces les hemos

visto en esta actitud distendida, divertida, son muy cariñosos entre

ellos, se tratan como familia, dicen que

son familia y es que esa era precisamente su reacción cuando tomaban

esa fotografía,

ese abrazo, lo que es una fotografía bien hecha, una foto para estudiar y es

que es una foto con historia y para la

Desde nuestro planeta, tras recuperar la conexión con la nave Orión, Donald

historia

Trump quiso ahora sí ponerse en contacto con la tripulación, más allá

de darles

la enhorabuena, pudo charlar con los cuatro tripulantes y hacerles preguntas

y ha hecho todo el mundo muy orgulloso.

¿Has visto una diferencia, una diferencia entre la parte del mundo y

la

Luna y

Como la Luna todo tiene una cara

no tan visible, la decisión del gobierno de Estados Unidos de centrar

los esfuerzos de la Nasa en la

Luna ha supuesto un freno para otras misiones espaciales que se han quedado

sin presupuesto.

Buena parte

de la comunidad científica teme que se dejen ahora de lado otras áreas de

investigación en el espacio

Explorar la Luna deja atrás proyectos de investigación, uno de

ellos la Estación Lunar, crear una base en la órbita del satélite para

astronautas, el laboratorio único de la ESA y la

NASA se ha paralizado.

Cualquier experimento que se hace en la Estación Espacial Internacional se

puede hacer ahí, cualquiera

sobre todo temas de microgravedad, temas de radiación solar, radiación

cósmica, se pueden hacer telescopios

del espacio profundo.

También se han frenado las mejoras del transporte espacial

El Space Lands System, usado para poner en órbita la misión Artemis, solo puede

con cargas ligeras.

Pensaba en hacer unas segundas

etapas más potentes, pero las han parado también.

El proyecto para traer muestras de Marte a la Tierra también

deberá esperar. El Robot Rover Perseverance de la NASA

lleva recogiéndolas desde 2021

Una misión histórica para saber si hay vida allí, pero de momento no hay fecha

para que vuelva

La nueva carrera espacial, dice los expertos, no solo va de ciencia,

también de rentabilidad.

Y la duda, añaden, es si se

está sacrificando el futuro de la investigación por interés económico