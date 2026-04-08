Directo | Misión Artemis II a la Luna, hoy 8 de abril en vídeo: los astronautas avisan a la Estación Espacial Internacional de que "en Orion falta espacio"
- La tripulación realizará diversos experimentos para medir los niveles de radiación dentro de Orion
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Diario de a bordo de la misión Artemis II. 8 de abril, octavo día de expedición. Este miércoles está previsto que la tripulación, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hensen, realicen diversos experimentos para medir los niveles de radiación dentro de Orion.
La radiación a la que pueda estar expuesta la tripulación en esta misión como la que se pueda registrar en futuras expediciones, es una de las principales preocupaciones de la NASA. De ahí las mediciones que tomarán, además los astronautas evaluarán su capacidad para protegerse ante eventos de alta radiación, como las erupciones solares y utilizarán los suministros y el equipo con el que viajan para construir un refugio si fuera necesario.
Asimismo, los astronautas han mantenido este martes una llamada con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) en la que ambos equipos en órbita han relatado los momentos más destacados de su misión y han compartido algunas anécdotas divertidas.
Glover, quien posee experiencia a bordo del laboratorio orbital, ha afirmado que la mayor dificultad de Orion con respecto a la estación espacial era la escasez de espacio. "Aquí no tenemos otro módulo para evitar conflictos de espacio. Así que todo lo que hacemos esencialmente comienza con un conflicto de espacio", ha comentado entre risas.
7 de abril: séptimo día de misión
Los cuatro astronautas se preparan este martes para abandonar la órbita lunar y mantendrán una conferencia con la NASA para compartir lo visto este lunes, durante el histórico sobrevuelo alrededor de la cara oculta del satélite.
La tripulación de la misión Ártemis ya está de vuelta a la Tierra, eso sí,
después de encontrarse con la Luna en un punto preciso del
universo. Una cita cósmica de la que empezamos a
saber y a ver.
Y lo analizamos
ya en nuestro Diario de una vuelta a la Luna
Como cada día, conectamos lo primero con nuestra cabina espacial
Ahí está Alicia Belilla.
Alicia, cuéntanos la agenda de la jornada de hoy
Pues a estas horas la nave todavía está cerca físicamente de la Luna y todavía
en uno de sus puntos más alejados
de la Tierra. Ahora queda volver a la casa, volver a
abandonar esa
órbita lunar y toca reflexionar sobre todo lo que han vivido, todo lo que han
visto en las
últimas horas, el ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna.
Es un día para
reflexionar, pero toca verlo ahora científicamente porque toca contrastar
sus observaciones con los datos
y con las fotografías.
Las últimas horas hemos
vivido y hemos comentado también un momento muy emotivo y que fue un
homenaje a la mujer del comandante de la misión no cuéntanos
sido uno de los momentos más emotivos de las últimas horas
Ha sido uno de los momentos más emotivos de las últimas horas, era
era el astronauta canadiense el encargado de hacer ese anuncio jeremy
el astronauta canadiense el encargado de hacer ese anuncio.
Jeremy Hansen anunciaba los dos nombres de
hansen ponía anunciaban los dos nombres de los cráteres uno integrity en honor
a la nave a su nave a Orión y el otro carol carol es la mujer difunta del
comandante reed wisman que murió en 2020 por un cáncer después de hacer ese
anuncio
el astronauta canadiense decía que era un punto brillante en el límite entre
la cara oculta y la visible de la Luna
Y después de hacer ese anuncio, veíamos a toda la tripulación inmensamente
emocionada, muy, muy emocionada
y todos se fundían en un abrazo y así era como lo contaban
Y si quieres encontrar esta, si ves a Glushko y es justo hacia el norte de
de
anécdotas y escenas, estas últimas horas nos están dejando ya
instantáneas,
increíbles. Estas que les vamos a enseñar son
algunas de las fotografías que han llegado ya a
la Tierra desde la Luna, distribuidas por la NASA.
Ahí se ve la cara oculta de
la Luna... ...y ese pequeño planeta al fondo...
...que es donde vivimos todos...
...y cómo desde la órbita lunar..
la Luna eclipsa al Sol
Y conectamos en este punto con Florida porque ahí está siguiendo cada paso de
la misión Pablo Fuente
divulgador científico.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Pablo, lo primero es que las tenemos
recién salidas del horno, así que te quiero preguntar por estas últimas
imágenes que nos tienen fascinados, pero yo estoy segura
de que tú ves en ellas algo más.
Cuéntanos, ¿en qué nos tenemos que fijar?
Pues imágenes fascinantes, como decías, en ese primer plano aparece la
superficie lunar gris salvaje, específicamente esos
bordes terracedos y vemos los picos centrales del cráter de Ohm, que es un
cráter
de impacto bastante complejo en el lado oculto de la Luna, y la Luna parece
como un desierto antiguo
y silencioso. Y ahí en el horizonte lunar, la Tierra
que se está poniendo, nuestro planeta
que aparece como una esfera azul apagada muy delicada y coronada por
esas nubes
blancas y brillantes que giran sobre Australia y Oceania.
Y esa mitad oscura de la Tierra ya está sumida en la
noche, mientras la parte iluminada muestra ese azul tan característico que
nos recuerda a nosotros que esta es
nuestra única casa.
Así que una imagen absolutamente preciosa.
También mostraba..
El eclipse, sí. Te quería preguntar también por la otra
gran foto revelada, que es ese momento
preciso. Pues en esa imagen lo que podemos ver
es que la luna parece como un disco negro
perfecto, tan grande desde la perspectiva que tenían nuestros
astronautas desde la nave Orión, que bloquea
completamente el Sol y durante casi 54 minutos de totalidad, pues el Sol
desapareció detrás de la Luna y solo quedaba visible su corona, ese halo
etéreo, ese
halo plateado que normalmente está oculto por el brillo de nuestro Sol,
pero que ellos pudieron ver,
Y esa corona que se va extendiendo como una corona de fuego ahí vivo revelando
detalles que
nadie había visto antes, seguramente
Y son imágenes, como dices, muy emocionantes.
Nos están llegando ahora, así que estamos todos descargándonos y
analizándolas
con mucho detalle. Una de las cosas que ha trascendido ya
son esos dos nuevos cráteres, nuevos que se
han localizado. Déjame que haga una puntualización.
No es que sean nuevos, porque la luna está
perfectamente cartografiada, pero lo que sí que se han hecho es ponerles
nombre, porque hay muchos
cráteres que no tenían nombre y lo que se ha hecho es ponerles nombre, como
muy bien comentaba eso.
Vale, vale,
vale. Pues Buena puntualización.
No sé si hay algún momento más que destacarías de la vuelta
alrededor de la luna que hemos vivido en las últimas horas bueno pues eso lo
habéis dicho
no momentos muy emocionantes ahí cuando la tripulación estaba tomando esas
fotos iban turnando en esas
cuatro ventanillas, iban haciendo turnos de dos en dos tomando esas fotos
e iban describiendo al equipo
científico en Houston.
Yo estaba escuchando por línea interna de NASA todo como iban describiendo
y claro, todos los divulgadores estábamos esperando ver esas imágenes.
Y el momento en el que, como bien
comentabais, ponen ese nombre de Carol en homenaje a la esposa de Wright
Weissman, pues toda la
tripulación llorando, y yo creo que muchos de nosotros también aquí, y nos
recuerda, también explicaron cómo..
se sentían la fragilidad y lo afortunados que somos de vivir en
un planeta tan increíble tan bonito como el nuestro cuando la luna que la
tenemos prácticamente al lado aunque está
casi a 400.000 kilómetros, pues ha sufrido impactos de asteroides durante
tantos miles de años
y nosotros pues somos unos pequeños privilegiados y tomaron mucha
consciencia
de ello y lo compartieron con muchísima emoción.
Un buen recordatorio de que tenemos que cuidarnos
y tenemos que elegir actos de amor antes que la destrucción
Desde luego, una última pregunta, porque has creado una herramienta en la
que creo que informas de todo.
¿Cuándo duerme la tripulación?
cuando trabajan, cuando les queda, ¿a qué tenemos que estar especialmente
atentos en lo que
nos queda de misión?
Bueno, pues la tenéis en artemis.orbitainfinita.com.
Sí, la estamos pinchando justo en directo ahora, Pablo.
Pues os lo agradezco.
Bueno, pues en esta herramienta
podéis seguir toda la misión, todo lo que queda en estos un poco más de tres
días, lo que va a ser la reentrada, un momento
muy delicado, por supuesto, porque se van a enfrentar a temperaturas de más
de 2.500 grados
y podéis seguir toda la trayectoria de esta cápsula Orión.
Podéis además
ver cómo las antenas distribuidas en distintos lugares del mundo, entre
ellos en Madrid, en Robledo de
Chabela, pues van a hacer el seguimiento de la nave Orión.
España tiene un papel muy importante
y podéis hacer todo el seguimiento por ahí.
También los hitos, qué es lo que nos espera, a qué hora.
También
tenéis las horas en España, así que podéis hacer seguimiento de todo en
tiempo real
Pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros en directo desde Florida,
que seguro que ahí todavía se vive hasta con más
intensidad y emoción esta aventura espacial.
Un abrazo. Claro que sí, un abrazo
Esta foto, revelada hace un par de horas, para la historia que estamos
analizando y disfrutando y que no nos cansamos de ver, tiene también su
historia guardada detrás.
¿Por qué?
Vamos a volver a conectar con nuestra cabina espacial, Alicia
Ayer es verdad que vimos una reacción a bordo, pero hoy, viendo la imagen,
hemos dicho, anda, esta es precisamente..
la reacción justo a esta foto
ya muchas veces les hemos
visto en esta actitud distendida, divertida, son muy cariñosos entre
ellos, se tratan como familia, dicen que
son familia y es que esa era precisamente su reacción cuando tomaban
esa fotografía,
ese abrazo, lo que es una fotografía bien hecha, una foto para estudiar y es
que es una foto con historia y para la
Desde nuestro planeta, tras recuperar la conexión con la nave Orión, Donald
historia
Trump quiso ahora sí ponerse en contacto con la tripulación, más allá
de darles
la enhorabuena, pudo charlar con los cuatro tripulantes y hacerles preguntas
y ha hecho todo el mundo muy orgulloso.
¿Has visto una diferencia, una diferencia entre la parte del mundo y
la
Luna y
Como la Luna todo tiene una cara
no tan visible, la decisión del gobierno de Estados Unidos de centrar
los esfuerzos de la Nasa en la
Luna ha supuesto un freno para otras misiones espaciales que se han quedado
sin presupuesto.
Buena parte
de la comunidad científica teme que se dejen ahora de lado otras áreas de
investigación en el espacio
Explorar la Luna deja atrás proyectos de investigación, uno de
ellos la Estación Lunar, crear una base en la órbita del satélite para
astronautas, el laboratorio único de la ESA y la
NASA se ha paralizado.
Cualquier experimento que se hace en la Estación Espacial Internacional se
puede hacer ahí, cualquiera
sobre todo temas de microgravedad, temas de radiación solar, radiación
cósmica, se pueden hacer telescopios
del espacio profundo.
También se han frenado las mejoras del transporte espacial
El Space Lands System, usado para poner en órbita la misión Artemis, solo puede
con cargas ligeras.
Pensaba en hacer unas segundas
etapas más potentes, pero las han parado también.
El proyecto para traer muestras de Marte a la Tierra también
deberá esperar. El Robot Rover Perseverance de la NASA
lleva recogiéndolas desde 2021
Una misión histórica para saber si hay vida allí, pero de momento no hay fecha
para que vuelva
La nueva carrera espacial, dice los expertos, no solo va de ciencia,
también de rentabilidad.
Y la duda, añaden, es si se
está sacrificando el futuro de la investigación por interés económico
La tarea principal del día consistirá en preparar el motor de la nave, que hará una propulsión para ajustar la ruta de regreso. Será la primera de las tres propulsiones que están previstas para que la tripulación encauce la ruta de regreso a casa. Los cuatro astronautas descansarán el resto de la jornada. Así podrán guardar fuerzas para concluir con éxito la fase de retorno.
6 de abril: sexto día de misión
"Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra". Con esa frase ha confirmado la astronauta Christina Koch, de la tripulación de la misión Artemis II, que ha recuperado la comunicación con la NASA, después de haber entrado en una desconexión programada entre las 00:45 y las 01:25 horas de este martes.
Durante ese silencio de radio, la cápsula Orion ha viajado por la cara oculta de la Luna, tan solo unas horas después de que la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se ha convertido en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primer negro en lograrlo- junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA, se haya convertido en la que más alejada de la Tierra ha viajado.
Este lunes, han superado los 400.000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y han marcado un nuevo récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación.
"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", ha expuesto el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha agradecido su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orion, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la Luna. El mandatario ha aprovechado para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".
"Siempre elegiremos la Tierra"
"Cuando encendimos los motores hacia la Luna, dije que no nos iríamos de la Tierra, y es cierto", ha señalado Christina Koch al restablecer el contacto en un emotivo discurso, en el que ha destacado que "seremos una fuente de inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra". "Nos vemos al otro lado", ha completado Victor Glover, antes del apagón, compartiendo un mensaje de amor universal y expresando su fe.
Los astronautas han pasado por detrás de la Luna, por la zona que no se puede observar desde la Tierra, y han emprendido la observación lunar más detallada hasta el momento: unas siete horas mientras la tripulación estaba lo suficientemente cerca, hasta a 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la Luna, lo que representa un avance significativo en sus investigaciones.
La tripulación ha informado a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.
Además, la tripulación ha podido observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no ha sido visible desde la Tierra. Durante ese lapso temporal, la tripulación ha visto una Luna mayormente oscura, que ha sido aprovechada para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.
Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación ha tenido la oportunidad de buscar destellos de impacto, que es como se conocen a aquellas luces producidas por meteoroides que golpean la superficie, así como polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.
Los cuatro astronautas han vivido uno de los momentos más emotivos de la misión, cuando han comunicado que han bautizado a uno de los cráteres de la Luna con el nombre de Carroll, en homenaje a la mujer del comandante Wiseman, que falleció en 2020 a causa de un cáncer.
5 de abril: quinto día de misión
Tras recorrer ya dos tercios de su camino a la Luna, los astronautas de la NASA han vislumbrado al completo la cara oculta del satélite natural de la Tierra. "Hemos podido ver la cara oculta de la Luna por primera vez y ha sido simplemente espectacular", ha comentado la astronauta estadounidense Koch durante una entrevista televisada desde la nave espacial Orion.
Como ha explicado Koch, la superficie lunar les ha parecido "diferente". "No era la Luna a la que estamos acostumbrados, así que revisamos nuestros datos de seguimiento lunar, comparamos las imágenes y dijimos: 'Ahí está la cara oculta. Esto es algo que nunca habíamos visto'", ha señalado la experta.
Los cuatro astronautas han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo, hace más de 50 años. En esta ocasión, han podido captar "características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer", tal y como ha destacado en una conferencia de prensa el alto funcionario de la NASA, John Honeycutt. "Solo las imágenes tomadas por robots habían mostrado esta región de la Luna", ha matizado.
4 de abril: cuarto día de misión
La misión Artemis supera los 219.000 kilómetros de la Tierra, es decir, la mitad de su camino a la Luna. "La Luna se está haciendo definitivamente más grande", ha comentado uno de sus tripulantes. Desde la nave, el astronauta Victor Glover ha explicado que han captado imágenes por la mañana y, después de analizarlas, han encontrado el Gran Cañón de la Luna, la llamada Cuenca Oriental.
"Pudimos verla [a la Luna] por completo", ha proseguido, incidiendo en este hecho: "Pudimos verla entera, así que está claro que no estamos en la Tierra, porque esa formación no es completamente visible desde la Tierra. La vista que tenemos ya es especial. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande."
La misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston han cancelado la primera maniobra de corrección de trayectoria, ya que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.
Con todo, los astronautas mantienen un "gran espíritu" y disfrutan de "muchas cosas divertidas" que ocurren en la cápsula Orión, tal y como ha explicado la administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, Lakiesha Hawkings, en una rueda de prensa.
3 de abril: tercer día de misión
La misión Artemis II se dirige hacia la Luna después de completar con éxito la maniobra de inyección translunar, el encendido del motor de la nave Orion.
““
En una videoconferencia, la tripulación ha descrito cómo ha vivido el momento y las primeras horas de misión. "Se podía ver el globo entero de polo a polo. Se veía África, Europa y, si uno miraba con mucha atención, incluso la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras", ha explicado el comandante de la misión, Reid Wiseman, sobre el momento en el que la NASA reorientó la nave.
El momento se ha vivido de una forma muy especial en la cápsula, como también ha señalado Christina Koch, la primera mujer que viaja a la Luna: "Saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más. Sabía que veríamos algo parecido, pero nada te prepara para la impresionante experiencia de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, la Luna resplandeciendo sobre él por la noche con el hermoso resplandor del atardecer".
2 de abril: segundo día de misión
Los miembros de la tripulación se han despertado tras cuatro horas de sueño al ritmo de la canción Sleepyhead de la banda Young & Sick. Los cuatro astronautas tienen por delante uno de los momentos críticos de la expedición: el encendido de los motores de la nave Orion para la maniobra de elevación e inyección translunar.
propulsada a la Luna en aproximadamente unas nueve horas
Sí, pues en las próximas horas está previsto una maniobra compleja,
complicada, la de inyección
unas nueve horas
lo alcancen el quinto día y el sexto día van a poder ver la Luna lo más
cerca posible
Cuando se asomen por la ventana van a poder ver tanto la Luna como la Tierra,
una visión totalmente
privilegiada que solo van a tener ellos cuatro y ellos cuatro por primera vez
van a poder hacer
imágenes con sus propios dispositivos, con sus propios móviles, porque la Nasa
ha permitido que
los lleven a bordo.
Así que una misión muy de estos tiempos, una misión del siglo XXI
Fue un viaje increíble hacia arriba
las vistas explicaba el comandante ya desde el espacio horas después del
lanzamiento quedamos con pablo fuente
es divulgador científico, lleva más de dos años siguiendo de cerca la misión
Artemis II, la conoce al dedillo
Nos cuenta que aún queda para que los astronautas alcancen su objetivo.
Será en el ecuador de la misión
A mitad, más o menos a los cinco días de la misión, se va a dar la vuelta a
la Luna, van a estar a pocos
miles de kilómetros de la Luna.
De hecho, van a poder ver la Luna y la Tierra desde un único punto de vista
que va
a ser una visión absolutamente privilegiada.
Se quedarán a sólo 7.400 kilómetros de la Luna
y harán historia, verán la cara oculta y serán los que más lejos han estado
nunca de la tierra en todos
esos días ya se habrán puesto a prueba los trajes, el sistema de navegación,
de seguridad..
y también habrán tenido tiempo para hacer experimentos científicos como
avatar donde llevan
unas células para estudiar el impacto de la radiación sobre los humanos se
van a hacer conexiones a Internet van a grabar vídeos algunos caseros porque la
Nasa ha autorizado que
viajen con sus propios móviles.
Lo que más preocupa cuenta es el retorno
La nave volverá por la atracción de la gravedad de la Tierra.
Sin motores, solo los encenderá para frenar
La reentrada será a 11 kilómetros por segundo.
Eso es pasar de Barcelona a Madrid
en 45 segundos. La cabina de la nave Orión tiene
Con el encendido del motor durante 43 segundos han ajustado la trayectoria del artefacto, un movimiento crítico para poder poner rumbo a la Luna. Tras este primer hito han vuelto a descansar para continuar con la segunda parte de su jornada, que incluirá la maniobra de inyección translunar, horas más tarde.
El segundo día de misión también ha servido para poner a prueba el volante de inercia, un aparato con un funcionamiento similar a un yo-yo y que permitirá a la tripulación realizar ejercicio durante la expedición. Los cuatro miembros de la expedición tienen pautados 30 minutos de ejercicio al día para minimizar la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad.
El volante de inercia es una máquina con cable que permite hacer ejercicios aeróbicos similares al remo, además de entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto. Es además una de las novedades de esta misión, al igual que el inodoro aislado, que el primer día de expedición tuvo que ser reparado tras sufrir una pequeña avería durante el despegue.
1 de abril: primer día de misión
A las 18.35 horas de Florida del miércoles 1 de abril (00.35 horas en la España peninsular), han despegado los cuatro astronautas de la misión Artemis II. La NASA, más de 50 años después de la última misión del Apolo, ha emprendido con éxito una nueva expedición a la Luna. Las primeras horas del viaje, según ha informado la agencia estadounidense, se han desarrollado según lo previsto, con la excepción de algún contratiempo menor ya solucionado.
Los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion han tenido que solventar unos pequeños problemas de comunicación durante el despegue. La tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA, pero en tierra no se podía oír a los miembros de la misión.
Además, hubo algún contratiempo con el inodoro de la cápsula. Es la primera vez que una nave cuenta con un retrete aislado, hasta ahora los miembros de este tipo de expediciones debían usar una bolsa. Los cuatro astronautas han podido resolver el incidente en contacto con los expertos de Houston. La cápsula Orion ha desplegado sus paneles solares según lo previsto y durante las primeras horas de la misión ha orbitado la tierra para, entre otras cosas, poner a prueba los sistemas de seguridad del artefacto.