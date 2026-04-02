Está en todos los canales, en todos los programas, pero hay quien todavía no tiene claro en qué consiste la misión Artemis II. Quizás ha visto la nave despegar, pero sin tener claro cuál es su objetivo. Hoy, en Aquí la Tierra, desentrañamos paso a paso su misión.

Llevábamos días esperando y por fin se ha hecho realidad, la nave Orión de la misión Artemis II despegó anoche rumbo a la Luna. Un viaje que parece fácil, pero nada más lejos de la realidad. Cincuenta y cuatro años después de que el Apolo 17, la última misión del programa Apolo de la NASA, y la última misión en la que los humanos viajaron y caminaron en la Luna, la NASA vuelve a poner a la Luna en su órbita con este viaje.

La misión paso a paso La expedición comenzó el pasado 1 de abril con el despegue desde Cabo Cañaveral, ubicación escogida por estar cerca del Ecuador, lo que permite ahorrar combustible en el despegue. Lo primero que harán será orbitar alrededor de la Tierra, a 70.000 kilómetros de altura. En este primer día en torno a nuestro planeta podrán evaluar los sistemas de soporte vital y probarán el manejo de la nave. Tras ello, escaparán de la gravedad terrestre y partirán rumbo a la Luna en un viaje de 4 días y 385.000 kilómetros para sobrevolar su cara oculta. Durante tres horas tomarán imágenes y aprenderán sobre su geología, para preparar futuros alunizajes. Aquí se dará uno de los momentos más críticos: los astronautas perderán por completo la comunicación con la Tierra durante un periodo de entre 30 y 50 minutos. Por último, emprenderán su regreso, que durará otros 4 días. Para la re-entrada a la atmósfera, el módulo de la tripulación se separará del resto de la nave. Atravesarán la atmósfera terrestre a 40.000 km/h, soportando temperaturas de más de 2.500 grados. Para acabar el viaje, se desplegarán los paracaídas y los astronautas realizarán un suave amerizaje en el océano Pacífico, en la costa de California. Pero esto es solo el comienzo de las misiones Artemis… 01.37 min Jacob Petrus te explica en qué consiste la misión Artemis II