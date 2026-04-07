Guerra de Irán, última hora en directo: Trump, sobre la búsqueda de los pilotos estadounidenses en Irán: "El rescate va a pasar a los libros de historia"

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Trump insiste en sus amenazas pero mantiene la incertidumbre a un día del plazo a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en sus amenazas contra Teherán, aunque ha vuelto a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra contra Irán, y ha mantenido la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo.

"No puedo decirte, no lo sé", ha respondido Trump a periodistas cuando ha sido consultado en la Casa Blanca sobre su próxima decisión en la contienda, después de que en la última semana haya dicho que "está llegando a su fin" y luego se haya contradicho, asegurando que va bombardear a la nación islámica hasta llevarla "a la edad de pierda".

Posteriormente, el mandatario ha sido consultado sobre las propuestas de paz que se han planteado desde Irán y ha respondido diciendo: "Tengo el mejor plan de todos (...) pero no les diré cuál es". La última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, consta de diez puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

Trump sí ha arrojado algo más de luz al comentar que esa propuesta iraní es "un paso significativo", aunque ha apuntado que aún no está a la altura de sus exigencias. En todo caso, en el día 38 de guerra, Trump ha seguido mezclando amenazas y respuestas aparentemente inconexas sobre la operación Furia Épica.

De hecho, no ha querido dar detalles sobre un posible alto el fuego. "Puedo decirles que tenemos un participante activo y dispuesto en la otra parte. Les gustaría poder llegar a un acuerdo. No puedo decir nada más al respecto", ha advertido. Pese a admitir que existen negociaciones de "buena fe" por parte de Irán, Trump no ha dudado en insistir en sus amenazas contra Irán y advirtió una vez más que el martes podría atacar centrales eléctricas y otras infraestructuras estratégicas si Teherán no abre el estrecho de Ormuz.

Trump extendió el fin de semana en 24 horas el plazo, hasta las 20:00 horas de Washington del martes (00:00 GMT), para que Irán reabra Ormuz. Hoy ha subrayado que Irán tiene "hasta mañana a las 20:00 y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas". "Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí, y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo (por el estrecho de Ormuz)", ha asegurado en la rueda de prensa de hoy.