Guerra de Irán, última hora en directo: Trump, sobre la búsqueda de los pilotos estadounidenses en Irán: "El rescate va a pasar a los libros de historia"
- "Irán puede ser eliminado en una sola noche, podría ser el martes por la noche", asevera el presidente estadounidense
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 39 días. Aunque las autoridades de la República Islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington, cuando situó la cifra en 1.230, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado hasta el momento más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.
En Israel, desde el inicio de la ofensiva los ataques iraníes y del grupo proiraní chii Hizbulá han causado al menos 22 fallecidos en Israel.
Y en Líbano, el número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra objetivos de Hizbulá asciende a 1.461 y el de heridos, a 4.294.
Estas son las últimas novedades:
- El presidente estadounidense afirma que el plazo del martes para alcanzar un acuerdo con Irán es "definitivo"
- La ONU recuerda a EE.UU. que las infraestructuras "no se pueden atacar" tras amenaza a Irán
- Irán rechaza la propuesta de alto el fuego temporal y lanza su propio plan para acabar con la guerra, rechazado por Trump
- Israel aprueba una mayor producción de interceptores Arrow en plena guerra con Irán
- Trump amenaza con la cárcel al periodista que informó sobre el rescate de un aviador en Irán
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Un dron "procedente de Irán" se estrella en el Kurdistán iraquí: dos civiles muertos
Dos civiles han muerto en la región del Kurdistán iraquí a causa de un "dron cargado de explosivos procedente de Irán" que se ha streellado contra su casa, según han anunciado las autoridades locales a primera hora del martes. En un comunicado, el Servicio Antiterrorista de la Región del Kurdistán ha informado de que "el incidente ha ocurrido a las 00:15 del martes (21:15 GMT del lunes), cuando un dron cargado de explosivos procedente de Irán se ha estrellado contra una vivienda civil en el subdistrito de Dara Shakran, en la provincia de Erbil", y ha specificado que las dos víctimas son un matrimonio. El gobernador de Erbil, Omed Khoshnaw, ha condenado el ataque en una publicación de Facebook como "una violación del derecho internacional y un crimen de guerra".
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Trump insiste en sus amenazas pero mantiene la incertidumbre a un día del plazo a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en sus amenazas contra Teherán, aunque ha vuelto a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra contra Irán, y ha mantenido la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo.
"No puedo decirte, no lo sé", ha respondido Trump a periodistas cuando ha sido consultado en la Casa Blanca sobre su próxima decisión en la contienda, después de que en la última semana haya dicho que "está llegando a su fin" y luego se haya contradicho, asegurando que va bombardear a la nación islámica hasta llevarla "a la edad de pierda".
Posteriormente, el mandatario ha sido consultado sobre las propuestas de paz que se han planteado desde Irán y ha respondido diciendo: "Tengo el mejor plan de todos (...) pero no les diré cuál es". La última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, consta de diez puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.
Trump sí ha arrojado algo más de luz al comentar que esa propuesta iraní es "un paso significativo", aunque ha apuntado que aún no está a la altura de sus exigencias. En todo caso, en el día 38 de guerra, Trump ha seguido mezclando amenazas y respuestas aparentemente inconexas sobre la operación Furia Épica.
De hecho, no ha querido dar detalles sobre un posible alto el fuego. "Puedo decirles que tenemos un participante activo y dispuesto en la otra parte. Les gustaría poder llegar a un acuerdo. No puedo decir nada más al respecto", ha advertido. Pese a admitir que existen negociaciones de "buena fe" por parte de Irán, Trump no ha dudado en insistir en sus amenazas contra Irán y advirtió una vez más que el martes podría atacar centrales eléctricas y otras infraestructuras estratégicas si Teherán no abre el estrecho de Ormuz.
Trump extendió el fin de semana en 24 horas el plazo, hasta las 20:00 horas de Washington del martes (00:00 GMT), para que Irán reabra Ormuz. Hoy ha subrayado que Irán tiene "hasta mañana a las 20:00 y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas". "Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí, y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo (por el estrecho de Ormuz)", ha asegurado en la rueda de prensa de hoy.
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El primer ministro qatarí pide a Irán una salida diplomática al conflicto
El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado que la salida diplomática es la "única opción" para superar el conflicto actual.
"Una solución diplomática integral y duradera sigue siendo la única opción para resolver la crisis de forma que se logre la seguridad y la estabilidad y evite mayores tensiones y escalada a la región", ha planteado, según un comunicado oficial qatarí.
Al Thani ha condenado los "continuos ataques de Irán" contra Qatar pese a que es un país que "se ha distanciado de la guerra". Esta actitud supone "adulterar la seguridad de la región" y "un desprecio por su estabilidad". En particular ha advertido de que sería "inaceptable" y "condenable" cualquier ataque contra infraestructura civil y "los recursos de la gente" y ha pedido "a todas las partes" respetar el derecho internacional.
El respectivo comunicado iraní relata que Araqchi ha destacado que "la actual situación es consecuencia únicamente de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán" y recuerda el "uso de sus bases militares y activos en los países de la región para perpetrar una agresión militar contra Irán". Así, ha destacado "la obligación legal internacional de evitar que otros países utilicen su territorio para invadir militarmente otros países".
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.