No son israelíes tratando de salir del país en la actualidad, es un vídeo de 2025

Difunden en redes sociales un vídeo de personas en el exterior de coches y autobuses detenidos en un túnel y lo presentan como si fueran israelíes huyendo del país en el contexto del actual conflicto en Oriente Medio. Es falso. Es una grabación de junio de 2025 y muestra a ciudadanos que se refugiaban de los ataques iraníes durante la guerra de los 12 días.

"Los medios israelíes revelaron que el 50% de la población de ‘Israel’ está tratando de huir del país, mientras que el otro 50% vive en refugios como ratas", dice un mensaje de X compartido más de 4.000 veces desde el 5 de abril. La publicación difunde un vídeo de 43 segundos del interior de un túnel en el que vemos coches y autobuses parados y a varias personas, algunas de las cuales cantan y bailan.

Es un vídeo de junio de 2025

Estas imágenes no son actuales ni muestran a la población de Israel saliendo del país, es una grabación de 2025. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa con fotogramas del vídeo en Google Lens. Vemos el mismo vídeo difundido el 15 de junio de 2025 por los medios Sky News Arabia en Facebook y TRT World en Instagram. "Cientos de israelíes se refugiaron en un túnel situado en una carretera del norte de Israel mientras misiles iraníes atacaban partes de Israel el 14 de junio", leemos en la descripción de esta última publicación de Instagram. Sky News explica también que el vídeo muestra a israelíes refugiados en "túneles y aparcamientos" ante los bombardeos iraníes.

Hemos geolocalizado la grabación en los túneles del Carmel en Haifa, en el norte de Israel, donde están registradas las imágenes según TRT World. Gracias a la búsqueda inversa de imagen y de palabras clave, hemos encontrado otros vídeos captados en el mismo lugar y la misma fecha que muestran la escena desde otras perspectivas (1 y 2). En todas las publicaciones podemos ver los autobuses parados en el lado derecho de la carretera desde diferentes puntos. Gracias a estos contenidos, confirmamos que se trata de coches israelíes, donde las matrículas se componen de la siguiente forma: "IL NN-NNN-NN". Puedes comprobarlo en la siguiente imagen.

Detalle de las matrículas de los coches que aparecen en los vídeos VerificaRTVE

El 14 de junio de 2025 se produjeron bombardeos iraníes en el norte de Israel. Los medios y agencias de noticias informaron de que la noche del 14 de junio de 2025 se habían registrado ataques con misiles iraníes en Tel Aviv Y Haifa (1, 2). En RTVE Noticias ya te contamos el ataque a la ciudad de Haifa y sus claves.

No hay registros de que los medios israelíes hayan revelado que el 50% de la población haya huído y el otro 50% esté refugiada. Hemos realizado búsquedas por palabras clave en hebreo e inglés y no encontramos ninguna noticia que informe de una situación similar.

La guerra en Oriente Medio está siendo objeto de desinformación. En VerificaRTVE te hemos explicado en este artículo cómo se está utilizando la IA para desinformar sobre el conflicto. También te hemos explicado que esta grabación no muestra a una soldado estadounidense llorando en Irán, es un vídeo creado con IA.