Irán rechaza la propuesta de alto el fuego y presenta su plan para el fin de la guerra, que Trump considera "insuficiente"
- El presidente estadounidense mantiene el martes como límite para llegar a un acuerdo
- Sigue aquí el minuto a minuto de la guerra en Oriente Medio
Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Pakistán, su propio plan para poner fin a la guerra, que rechaza el alto el fuego temporal que supuestamente había planteado Islamabad en las negociaciones de paz, y busca un fin permanente de la contienda iniciada tras la ofensiva estadounidense e israelí el 28 de febrero pasado. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido que esa propuesta iraní es "significativa, pero insuficiente" y ha reiterado que el plazo para llegar a un acuerdo vence este martes y es definitivo.
La propuesta iraní, según ha informado este lunes la agencia estatal IRNA, consta de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones. El régimen de los ayatolás rechaza así “un alto el fuego" y subraya la necesidad de un "fin permanente" de la guerra que tenga en cuenta "sus propias consideraciones”.
“🔴ÚLTIMA HORA | Irán rechaza la propuesta de alto el fuego temporal, según la principal agencia de noticias del país. Propone un plan de 10 puntos para lograr un "cese definitivo" del conflicto.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 6, 2026
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Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán había confirmado que las negociaciones entre Washington y Teherán se encontraban "en curso", sin confirmar ni desmentir ningún acuerdo, mientras se mantiene activo el ultimátum militar que Trump lanzó contra el país persa el domingo, cuando el republicano exigió a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz y añadió 20 horas al plazo original de 10 días, que vencen el martes.
"La guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Lo saben, creo que han estado negociando de buena fe", ha dicho ya este lunes durante un evento anual de Pascua en la Casa Blanca.
En la víspera había subrayado que, si las autoridades de Teherán no llegan a un acuerdo, lo destruirá "todo". "Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!", escribió el mandatario en su red Truth Social el domingo, al tiempo que amenazó con los prometidos ataques a la infraestructura energética iraní si no hay un acuerdo para el martes.
Tras el comienzo de la ofensiva hace poco más de un mes, Irán respondió a los ataques estadounidenses e israelíes cerrando de facto el estrecho de Ormuz, un conducto por donde hasta el inicio de la contienda transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural. El control sobre esta vía marítima es una poderosa baza negociadora para Irán.
“Donald Trump asegura que la propuesta de alto al fuego de Irán es "significativa, pero insuficiente"— Radio 5 (@radio5_rne) April 6, 2026
Desde la fiesta de Lunes de Pascua advierte que deben renunciar a las armas nucleares: "No podemos dejar armas nucleares en manos de lunáticos" https://t.co/52JNZe6tmC pic.twitter.com/bFMV9RCZ4Z“
La rechazada propuesta del alto el fuego de 45 días
Según había publicado en las primeras horas de este lunes el medio estadounidense Axios, EE. UU., Irán y un grupo de mediadores regionales se encontraban debatiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días destinado a conducir al fin definitivo de la guerra.
El medio cita a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, que supuestamente se estaban dando a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos; así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.
La agencia Reuters agrega que ese plan, con Pakistán como principal interlocutor, surgió de "intensos contactos nocturnos" y preveía que al inmediato alto el fuego le siguieran conversaciones sobre un acuerdo de paz más amplio que se concluiría "en un plazo de 15 a 20 días".
Sin embargo, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha aseverado que su país no negociará bajo la presión de los ultimátums de Trump. Y ha considerado que un alto el fuego no “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen".
“Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, ha indicado.
Hace dos semanas, Washington entregó a Irán una propuesta de 15 puntos a través de Islamabad, que Teherán calificó como "excesiva".
Además de Islamabad, otros mediadores y países afectados por la crisis energética abierta tras el inicio de la guerra intensifican sus reclamos a las partes para encontrar una solución.
Desde Egipto, el Ministerio de Exteriores pidió el domingo a Irán "actuar con sensatez" y "priorizar el diálogo" antes de que termine el plazo dado por Trump. Ese mismo día, Omán, otro tradicional mediador entre Washington y Teherán, señaló que mantuvo conversaciones con representantes iraníes para "analizar opciones" para garantizar la apertura de Ormuz.
En Líbano, país donde se está librando otro frente bélico entre Israel y el grupo chii pro iraní Hizbulá, su presidente, Joseph Aoun, dijo que su Ejecutivo continúa los contactos para abrir las negociaciones con Israel con el objetivo de frenar la guerra "sin sentido" y evitar que Tel Aviv "haga en el sur libanés lo que ha hecho en Gaza". La cifra de muertos asciende allí a 1.461 personas.
En declaraciones al Canal 24 Horas, Judith Arnal, investigadora del Real Instituto Elcano, ha subrayado la cantidad de actores de los que dependen las negociaciones para el fin de la guerra en Oriente Medio.
"El presidente Trump es muy impredecible, lanza mensajes de los que él mismo se contradice y además no estamos solo ante las decisiones de la Administración estadounidense, como podía ser el caso de los aranceles. En este caso hay otros actores, como Israel e Irán, que ha descubierto que quizás bloquear el estrecho de Ormuz es incluso más potente que tener capacidad nuclear", ha señalado la experta.
Por su parte, Raymond Torres, director de Coyuntura del centro de análisis Funcas, ha destacado el "coste muy elevado" que el conflicto está teniendo para Estados Unidos. "Lo están asumiendo los consumidores norteamericanos, que están pagando la gasolina entre un 50 y un 60 % más cara que antes del conflicto. Por tanto estamos hablando de un impacto muy abultado".
Y ha agregado que Irán "tampoco tiene interés en perpetuar el conflicto". "Si bien soy optimista y creo que en algún momento se llegará a algún tipo de acuerdo, creo que todavía esta crisis dará bastantes coletazos y golpeará la economía mundial durante un cierto tiempo", ha sentenciado.