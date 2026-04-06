Irán rechaza la propuesta de alto el fuego y presenta su plan para el fin de la guerra, que Trump considera "insuficiente"

Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Pakistán, su propio plan para poner fin a la guerra, que rechaza el alto el fuego temporal que supuestamente había planteado Islamabad en las negociaciones de paz, y busca un fin permanente de la contienda iniciada tras la ofensiva estadounidense e israelí el 28 de febrero pasado. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido que esa propuesta iraní es "significativa, pero insuficiente" y ha reiterado que el plazo para llegar a un acuerdo vence este martes y es definitivo.

La propuesta iraní, según ha informado este lunes la agencia estatal IRNA, consta de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones. El régimen de los ayatolás rechaza así “un alto el fuego" y subraya la necesidad de un "fin permanente" de la guerra que tenga en cuenta "sus propias consideraciones”.

“🔴ÚLTIMA HORA | Irán rechaza la propuesta de alto el fuego temporal, según la principal agencia de noticias del país. Propone un plan de 10 puntos para lograr un "cese definitivo" del conflicto.



🎙️ @DanielLuisMar10



▶️https://t.co/W48SQbmGBE pic.twitter.com/SIM5jJri9Z“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 6, 2026

Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán había confirmado que las negociaciones entre Washington y Teherán se encontraban "en curso", sin confirmar ni desmentir ningún acuerdo, mientras se mantiene activo el ultimátum militar que Trump lanzó contra el país persa el domingo, cuando el republicano exigió a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz y añadió 20 horas al plazo original de 10 días, que vencen el martes.

"La guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Lo saben, creo que han estado negociando de buena fe", ha dicho ya este lunes durante un evento anual de Pascua en la Casa Blanca.

En la víspera había subrayado que, si las autoridades de Teherán no llegan a un acuerdo, lo destruirá "todo". "Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!", escribió el mandatario en su red Truth Social el domingo, al tiempo que amenazó con los prometidos ataques a la infraestructura energética iraní si no hay un acuerdo para el martes.

Tras el comienzo de la ofensiva hace poco más de un mes, Irán respondió a los ataques estadounidenses e israelíes cerrando de facto el estrecho de Ormuz, un conducto por donde hasta el inicio de la contienda transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural. El control sobre esta vía marítima es una poderosa baza negociadora para Irán.

“Donald Trump asegura que la propuesta de alto al fuego de Irán es "significativa, pero insuficiente"



Desde la fiesta de Lunes de Pascua advierte que deben renunciar a las armas nucleares: "No podemos dejar armas nucleares en manos de lunáticos" https://t.co/52JNZe6tmC pic.twitter.com/bFMV9RCZ4Z“ — Radio 5 (@radio5_rne) April 6, 2026