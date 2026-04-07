Ehud Olmert, ex primer ministro israelí: "La guerra en Irán no fue un error, el error es no tener un plan para terminarla"

Lo que desea el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es alargar la guerra en Oriente Medio hasta alcanzar, al menos, las próximas elecciones parlamentarias de octubre de 2026. Así lo confiesa a RTVE Ehud Olmert, ex primer ministro israelí (2006-2009) y voz crítica del gobierno actual. Asegura que es Donald Trump quien tiene la sartén por el mango para acabar el enfrentamiento militar con Irán.

Olmert no censura la eliminación del ayatolá Jameneí, responsable de matar "a 30.000" de sus propios ciudadanos, pero se pregunta "cuál era el siguiente paso" por parte de EE.UU. e Israel. El exmandatario tampoco encuentra "beneficios adicionales" en continuar la guerra en Líbano y Gaza, y mantiene que su continuidad no obedece al interés del país. "La mayoría de los israelíes están cansados de correr a los refugios todos los días", dice. No cree que iniciar la guerra fuera un error, pero sí prolongarla: "el error es no tener un plan para terminarla".

El exdirigente defiende que la única opción de terminar con el programa de misiles balísticos iraní y con las reservas de uranio enriquecido es a través de un acuerdo, y pide cooperar con el Líbano para el desarme de la milicia chií de Hizbulá. El plan de Trump para Gaza "sería un gran paso adelante" si se "implementa completamente", abunda Olmert. "Permitiría reconstruir Gaza con ayuda de países árabes ricos", lo que en su opinión, "también está en el interés de Israel".

PREGUNTA: ¿Le preocupa cómo se está desarrollando ahora mismo la guerra con Irán? ¿Qué es lo que más le inquieta?

RESPUESTA: Esto es algo que pregunté desde el primer día. El inicio de esta operación fue muy exitoso, no hay duda. La eliminación del ayatolá Jameneí fue, desde mi punto de vista, un movimiento muy bueno. Un líder que mató a 30.000 de sus propios ciudadanos merecía ese castigo y lo recibió. Pero la pregunta es: ¿hacia dónde va esto? ¿cuál es el siguiente paso? ¿y el tercer paso?, ¿hasta dónde se quiere llegar? Si Irán no cede, ¿vamos a entrar en una guerra eterna? Esto es algo que necesita respuesta, y no hay ninguna ni de Estados Unidos ni de Israel. Creo que no había ningún plan desde el principio. Solo golpear, matar y destruir, pero nada más.

P: A estas alturas, ¿quién puede poner fin a esta guerra?

R: Trump tiene, por supuesto, tiene el poder absoluto para terminar la guerra cuando quiera. Ni siquiera necesita una buena razón: puede simplemente decidir terminarla y declarar que es una gran victoria, la mayor victoria en los últimos 5.000 años, y él mismo se lo creerá. Y probablemente sus votantes también. Pero aún no veo que eso ocurra.

P: ¿Hay un riesgo de que se desestabilicen los equilibrios Oriente Medio?

R: Ya está desestabilizándose. Los iraníes están disparando contra los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait y otros países. Es un intento calculado de desestabilizar la región para disuadir a estadounidenses e israelíes de continuar la guerra, para obligar a los aliados de EE.UU. e Israel a decir: “oye, detened la guerra porque nos estamos convirtiendo en víctimas" de ella. La cuestión no es si parar o no, sino cuál es el plan que Estados Unidos quiere lograr. ¿Ese plan es viable?, ¿se puede implementar?, ¿en qué plazo?, ¿un mes, dos, tres, cuatro?, ¿con tropas sobre el terreno o no? Creo que nadie en Estados Unidos ni en Israel lo sabe.

P: ¿Y qué pretende Netanyahu?

R: Netanyahu quiere que la guerra continúe, al menos, hasta las elecciones. Cree que un contexto de crisis de seguridad puede favorecer sus opciones de mantenerse en el poder. Espero que ocurra lo contrario. Quiere una guerra en Líbano y con Irán, y quiere continuar la guerra en Gaza si puede. Ese es su único plan. Pero seguir la guerra en Irán o ampliarla en Líbano no responde al interés de seguridad nacional ni de supervivencia del Estado de Israel. No hay beneficios adicionales en continuar la guerra en Líbano, en Gaza o con Irán.

Es evidente que no vamos a destruir completamente el programa de misiles balísticos iraní ni capturar los 450 kilos de uranio enriquecido para privar a Irán de su programa nuclear. Esto debe hacerse mediante un acuerdo. Por eso creo que ha llegado el momento de intentar un diálogo entre EE.UU., Irán e Israel. Muchos en Israel creen que Netanyahu piensa que la guerra le beneficia política y personalmente. Así interpretan muchos israelíes su actitud.

P: ¿Hay una relación entre la guerra en Irán y en Gaza?

R: No creo que Netanyahu iniciara la guerra con Irán para continuar la de Gaza. Quiere ambas cosas, y también quiere seguir en Líbano. Ese es el espíritu del actual gobierno israelí, que lamentablemente no representa al conjunto del país. La mayoría de los israelíes están cansados de correr a los refugios todos los días. Ya basta, sin resultados que justifiquen el coste.

Pero Netanyahu tiene otro enfoque, y los grupos mesiánicos de su gobierno, como Ben Gvir y Smotrich, y la extrema derecha radical, quieren continuar la guerra para tomar territorios en el sur de Líbano, en Gaza y expulsar a palestinos de Cisjordania para integrarlos en Israel. Yo me opongo a esto, lo critico y lucharé contra ello políticamente. El ministro de Defensa dijo recientemente que quieren continuar operaciones terrestres en el sur del Líbano hasta el río Litani, a 50 km dentro del país. ¿Para qué entrar si es para salir? Creo que quieren entrar para quedarse.

P: En España solemos decir que la violencia alimenta más violencia. ¿Cree que es posible eliminar totalmente a Hizbulá del Líbano?

R: Hizbulá es una organización terrorista, no hay duda. Y debería desarmarse completamente, porque si no, habrá más violencia durante años. Pero prefiero que se haga en cooperación con el Gobierno libanés, que por primera vez ha mostrado disposición a considerar la paz con Israel. Es una oportunidad para colaborar y desarmar a Hizbulá.

P: Ha pedido a la Corte Internacional de justicia que intervenga en Cisjordania. ¿Por qué?

Quiero llamar la atención de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las atrocidades cometidas por terroristas judíos contra palestinos inocentes. Es algo inaceptable y contrario a los valores humanos fundamentales de la mayoría de los israelíes. No lo toleraremos. Si las autoridades israelíes no pueden detenerlo, quizás deba intervenir la justicia internacional. Si el gobierno no lo detiene, es responsable. Y la policía, dominada por Ben Gvir, en muchos casos parece ayudar a los colonos. Esto es intolerable. No es una cuestión de seguridad, sino del alma del Estado de Israel. Muchos estamos luchando por preservar valores básicos como la compasión y la dignidad.

P: Esta guerra eclipsa la situación de Gaza. ¿Cómo ve la Franja en un año? ¿Cuándo recuperarán los palestinos su voz política?

R: Si el plan de Trump se implementa plenamente habrá una fuerza de seguridad formada por palestinos, egipcios, jordanos y otros países árabes moderados que controle Gaza y debilite a Hamás. Sería un gran paso adelante para cambiar las realidades de Gaza y permitirá que un nuevo gobierno de tecnócratas comience a reconstruir Gaza con la asistencia de países árabes ricos. Y esto está en interés del Estado de Israel.

P: Por último, ¿entiende como un error la guerra?

R: No creo que al principio fuera un error. El error es no tener un plan para terminarla.