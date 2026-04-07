Israel mata a un trabajador de la OMS y se suspenden las evacuaciones médicas por Ráfah

Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha muerto y otros dos trabajadores han resultado heridos este lunes en la Franja de Gaza en un ataque israelí que ha llevado a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS. Majdi Mustafa Aslan, de 54 años y residente del campo de refugiados gazatí de Al Bureij, ha muerto este lunes tras recibir disparos mientras conducía un vehículo de la OMS en la carretera Salah al Din, al este de Al Qarara (sur del enclave), durante una misión de evacuación de pacientes.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado la muerte de un contratista de la entidad este lunes en Gaza, así como la suspensión de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah hacia Egipto.

En un mensaje en X, Adhanom Ghebreyesus aseguró que la víctima era una persona "contratada para prestar servicios a la OMS" en el enclave palestino y dijo que la organización está "devastada" por la noticia. Previamente, fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS había informado de esta muerte, asegurando que se trataba del conductor de un vehículo de la entidad y señalando al Ejército de Israel como responsable del ataque.

También aseguraron que otros dos trabajadores resultaron heridos, aunque el mensaje del director de la OMS confirma que dos integrantes de la organización estaban presentes pero no sufrieron ningún daño. Adhanom Ghebreyesus no mencionó a Israel en su mensaje y agregó que "el incidente está bajo investigación".

Sin embargo, el Ejército israelí ya se pronunció al respecto y alegó, sin aportar pruebas, que el conductor gazatí "aceleró" hacia las fuerzas armadas antes de que estas le dispararan. "Las tropas efectuaron disparos de advertencia. El vehículo continuó acelerando hacia las tropas, quienes respondieron con fuego adicional que impactó el vehículo", alega un comunicado castrense compartido la noche del lunes con EFE.

El vehículo formaba parte de un convoy que trasladaba enfermos desde Gaza hasta Egipto a través del cruce de Rafah. Según informaron a EFE fuentes del hospital Mártires de Al Aqsa, el automóvil fue alcanzado por disparos de artillería de un tanque israelí, matando a Aslan e hiriendo a otros dos miembros del personal de la OMS.

"Hasta nuevo aviso" El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con apoyo de la Media Luna Roja Palestina, ha evacuado a los heridos y recuperó el cuerpo, mientras el vehículo permaneció en la carretera, ha informado la Media Luna Roja. Tras el incidente, la OMS ha anunciado a EFE la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso". Raed Aslan, una de las personas que viajaba en el vehículo y que atestiguó los hechos, ha afirmado a los periodistas en Jan Yunis (sur) que los vehículos tenían señalizado el logotipo de la OMS "por todas partes". "El vehículo estaba claramente identificado como un vehículo de la OMS", ha dicho Aslan, y ha añadido que un tanque israelí bloqueó la carretera y atacó al conductor para detener al convoy, a pesar de que la vía "estaba vacía". "Este es un ataque directo contra una operación de evacuación de pacientes", ha dicho el testigo.